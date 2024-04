Acer dévoile le Nitro 16, un PC portable musclé

Acer continue d'étoffer son catalogue, le constructeur taïwanais a déjà présenté le Nitro 14, place à un modèle un peu plus grand, le Nitro 16. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un PC portable de 16 pouces qui embarque un processeur Intel Core i7-14700HX et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070.

Bien évidemment, le PC portable taillé pour le gaming regorge d'autres fonctionnalités, Acer nous présente en détail son Nitro 16 :

L'Acer Nitro 16 intègre les dernières technologies ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités qui en font un choix idéal pour les loisirs et le travail et trouver un équilibre parfait entre le gaming et la productivité. Cet ordinateur portable gaming au format 16 pouces a été mis à jour avec le processeur Intel Core i7 14700HX et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable afin de répondre aux besoins de performance des jeux et des logiciels les plus exigeants, tout en offrant un rapport prix/performance très raisonnable. Les joueurs invétérés et les professionnels apprécieront l'architecture hybride des processeurs Intel et les E-cores supplémentaires qui contribuent à augmenter les performances et la puissance multitâche du PC portable. L'architecture Ada Lovelace du GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 40 permet lui aussi de faire un bond en avant en termes de performances et de graphismes alimentés par l'IA. Les gamers peuvent s'immerger dans des mondes virtuels réalistes qui intègrent le ray tracing et bénéficier d'une augmentation accrue des performances grâce au DLSS 3.5. Doté de la plate-forme RTX AI de NVIDIA, le Nitro 16 permet d'obtenir des performances inégalées sur plus de 500 jeux et applications dotés d'IA. L'écran WQXGA (2560x1600) de 16 pouces, au taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz, prend en charge un spectre de couleurs sRGB à 100 % pour une immersion totale.

Ce PC portable gaming sous Windows 11 est également adapté à l'IA avec Copilot dans Windows et les solutions de visioconférence d'Acer améliorées par l'IA qui offrent une expérience plus intuitive et plus agréable aux utilisateurs. La touche dédiée NitroSense offre un accès aux fonctions IA du Nitro 16 pour en apprendre davantage et utiliser facilement les toutes dernières fonctionnalités. Il est également possible de configurer les modes de performance du système ainsi que l'éclairage RVB à 4 zones du clavier via l’application NitroSense.

Le Nitro 16 est doté d’une conception thermique de pointe, avec des systèmes de refroidissement à double ventilateur, quadruple entrée et quadruple sortie pour réduire la température et maximiser les performances du CPU et du GPU. La protection et le transfert de chaleur entre les différents composants vitaux sont renforcés, notamment par l’utilisation d'une graisse thermique à base de métal liquide appliquée au niveau du processeur. Pour minimiser les problèmes de délais et d'interférences de connexion, le Nitro 16 est équipé d'Intel Killer DoubleShot Pro, d'un double port USB Type-C avec ThunderBolt 4 et d'un lecteur de carte MicroSD.