BON PLAN : le PC portable gaming Acer Nitro 5 en promo

Jouer sur un ordinateur a un coût, mais l'avantage du PC portable est qu'il regroupe déjà les composants et l'écran, sans oublier le fait qu'il est possible de le trimballer partout, bien évidemment. Des PC portables pour jouer, il y en a des tas, mais un modèle plutôt performant est actuellement en promotion.

Le Nitro 5 (AN515-45-R3HA) d'Acer est actuellement affiché à 799,99 € au lieu de 1 199,99 € sur Rue du Commerce, soit une réduction de - 33 %. Le PC portable embarque un écran 15,6 pouces Full HD (1080p), une carte graphique GeForce RTX 3060 Max-Q 6 Go GDDR6, un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 8 Go DDR4 à 3 200Mhz et un SSD M.2 de 512 Go. Il n'y a cependant pas de système d'exploitation inclus.

Rejoignez l'élite avec un processeur AMD Ryzen 7 5800H et les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 30 (entièrement optimisés pour la puissance graphique maximale (MGP)). Configurez votre ordinateur portable pour bénéficier d'une vitesse maximale et d'une capacité de stockage impressionnante grâce à deux emplacements pour les disques GEN 3.0 M.2 PCIe et jusqu'à 32 Go de RAM DDR4-3200Mhz.

Il vous offrira des performances supérieures pour le gaming, ainsi que la flexibilité nécessaire pour un travail multitâche fluide. Une nouvelle architecture innovante met en correspondance le cœur et la charge de travail appropriés, en veillant à ce que les tâches en arrière-plan n'interrompent pas votre partie. Ainsi, vous avez tout loisir de discuter, de naviguer, de streamer, d'effectuer des montages, d'enregistrer et de jouer sans rien perdre de l'action.

Les cartes graphiques les plus récentes sont optimisées par l'architecture RTX Ampere de 2e génération de NVIDIA, pour vous proposer des graphismes ultra réalistes mettant à profit le Ray Tracing et des fonctionnalités d'IA de pointe comme NVIDIA DLSS. Les nouvelles technologies Max-Q utilisent également l'intelligence artificielle pour permettre la conception d'ordinateurs portables fins et performants, plus rapides et plus efficaces que jamais.

Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz et un temps de réponse de 3 ms, profitez d'un gameplay fluide et inoubliable. Vous pouvez désormais tirer en une fraction de seconde, avec une précision extrême et un effet de ghosting minimal.

Le châssis offre quelques plus : refroidissement à deux ventilateurs, entrées d'air doubles (en haut et en bas) et conception à quatre sorties d'aération. Ouvrez l'application d'utilitaire NitroSense pour un contrôle supplémentaire et gérez la vitesse des ventilateurs, l'éclairage, etc.

Profitez du clavier RGB à 4 zones1 et prenez le contrôle sur les composants de l'ordinateur portable grâce à la touche NitroSense dédiée. Les touches ZQSD et les flèches sont également mises en évidence, pour une meilleure visibilité dans les moments décisifs.

Prenez l'avantage sur vos adversaires et profitez d'une expérience plus immersive grâce à un son de meilleure qualité offert par deux haut-parleurs de 2 W. Grâce à la technologie DTS:X Ultra, les sons sont clairs et peuvent être diffusés dans un espace sonore spatial en 3D, ce qui vous permet d'entendre d'où viennent vos adversaires avec une précision extrême.