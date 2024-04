Acer dévoile le Nitro 14, un PC vraiment portable et puissant

Le constructeur taïwanais Acer dévoile aujourd'hui son nouvel ordinateur portable Nitro 14, un laptop taillé pour le gaming, il embarque un processeur AMD Ryzen Série 8040 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 dans sa plus grosse configuration, permettant de profiter de Ryzen AI et RTX AI (dont le DLSS 3.5).

Comme son nom le rappelle, le Nitro 14 est un ordinateur de 14 pouces avec écran WQXGA (2560x1600), avec la technologie audio Acer PurifiedVoice 2.0 pour réduire les bruits extérieurs. Les acheteurs ont même droit à un mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Acer présente son PC portable en détail :

Le nouveau Nitro 14 (AN14-41) associe un design élégant et des composants puissants dans un format compact. Équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 8845HS avec Ryzen AI intégré et d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4060 bénéficiant de la technologie DLSS 3.5, il offre des images époustouflantes avec des taux de rafraîchissement plus élevés. Les utilisateurs peuvent également profiter de tous les avantages de l'écosystème NVIDIA RTX AI en termes de capacités de calculs, de gaming, d'accélération des performances ainsi que pour la technologie d’amélioration par l’IA de la résolution RTX Video, qui offre une qualité visuelle HDR. L'écran WQXGA (2560x1600) de 14 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un temps de réponse de 9 ms et la prise en charge de la gamme sRGB à 100 %, permet d'obtenir des images et une qualité de couleur irréprochables.

Un système à double ventilateur équipé de la technologie Vortex Flow fait circuler l'air dans tout le châssis de l’ordinateur grâces à des prises sur les côtés supérieurs et inférieurs des ventilateurs, créant ainsi un flux aérodynamique qui améliore le refroidissement du CPU, du GPU et des composants essentiels. De plus, une graisse thermique à base de métal liquide appliquée au niveau du CPU permet à l'ordinateur portable Nitro d’améliorer encore plus la dissipation de la chaleur. Il est également doté d’une connectivité complète, notamment des ports USB 4 et USB 3.2 de type C toutes fonctions, deux ports de type A, dont un avec charge hors ligne, un port HDMI 2.1 et un lecteur de carte microSD.

Un son de haute qualité, pour le gaming et les communications, est obtenu grâce aux fonctionnalités DTS:X Ultra Audio, et Acer PurifiedVoice 2.0, associé à une configuration à trois microphones qui sépare les voix des utilisateurs en différents faisceaux et élimine les bruits de fond indésirables. Enfin, la webcam HD utilise la technologie Acer PurifiedView, alimentée par l'intelligence artificielle, afin d’optimiser encore plus la qualité des appels vidéo. L'application NitroSense permet aux utilisateurs d'adapter les paramètres pour le gaming et d'optimiser ainsi ses performances, et également la vitesse des ventilateurs, la personnalisation de l'éclairage RVB à 4 zones du clavier, ainsi que d’accéder à la nouvelle « Experience Zone » qui regroupe les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle de l'ordinateur portable Nitro.