Acer présente ses PC portables Nitro V pour gamers

Acer n'est pas venu les mains vides au CES 2025 de Las Vegas, le constructeur a déjà présenté cette semaine les nouveaux ordinateurs gaming de la gamme Predator Helios, ainsi que les consoles portables Nitro Blaze 8 et 11 (la seconde est énorme). Mais il dévoile désormais une gamme d'ordinateurs portables, les nouveaux Nitro V.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces PC portables pour gamers :

Ordinateurs portable gaming Nitro V AI





La nouvelle série d'ordinateurs portables Nitro V AI fait ses débuts avec plusieurs modèles au choix : le Nitro V 17 AI, le Nitro V 16 AI et le Nitro V 14 AI. Ils sont équipés du tout nouveau processeur AMD Ryzen AI 7 350, basé sur la nouvelle architecture « Zen 5 ». Ils offrent des capacités IA locales fluides et sont optimisés pour une faible consommation d'énergie, offrant une excellente autonomie et une réactivité accélérée lors des sessions de jeu ou de création. Ces PC Copilot+ sont alimentés par un NPU capable d'atteindre 50 AI TOPS de puissance de traitement et permettent des expériences d'IA générative, comme Cocreator dans Paint. Ils sont également dotés de graphismes alimentés par l'IA, avec des GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 pour ordinateur portable dotés des dernières technologies NVIDIA DLSS 3.5 pour des scènes virtuelles réalistes avec ray tracing, jusqu'à 32 Go de mémoire et 2 To d'espace de stockage.

L'ordinateur portable gaming Nitro V 17 AI (ANV17 - 61) dispose d'un écran QHD (2560 x 1440) de 17,3 pouces au format 16:9, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz et une gamme de couleurs DCI - P3 à 100 %. Le Nitro V 16 AI (ANV16 - 61) offre une résolution WQXGA (2560 x 1600), jusqu'à 180 Hz et un support de 100 % de l'espace colorimétrique sRGB. Le Nitro V 14 AI (ANV14 - 62) propose une résolution WQXGA et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, et sa finition blanc nacré dépasse les conceptions traditionnelles, faisant de cet ordinateur portable un modèle qui se distingue dans un marché généralement dominé par des couleurs plus sombres.

Ordinateur portable gaming Acer Nitro V 15





Le nouveau Nitro V 15 AI (ANV15 - 42) est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 8845HS, tandis que le Nitro V 15 (ANV15 - 52) intègre un processeur Intel Core i7 240H, avec des capacités d'accélération IA dédiées. Son écran FHD (1920x1080) de 15,6 pouces offre un taux de rafraîchissement de 180 Hz, un temps de réponse de 3 ms, et supporte 100 % de l'espace colorimétrique sRGB.

Caractéristiques NitroSense et IA :

NitroSense permet aux utilisateurs de prendre le contrôle de la performance de l' ordinateur et des personnalisations en toute simplicité . Ils peuvent simplement appuyer sur la touche NitroSense pour accéder au centre de contrôle et à la suite logicielle IA via la nouvelle Experience Zone 2.0. Que ce soit lors d'un appel ou d'une diffusion de jeu en direct, Acer PurifiedVoice utilise la puissance de l'IA pour bloquer les bruits extérieurs, tandis qu'Acer PurifiedView garantit aux utilisateurs de rester au centre de l'action.

Prix TTC conseillé et disponibilité