TEST Alienware M15 R5 Ryzen Edition : le retour officiel d'AMD aux commandes ?

Un laptop Alienware avec un processeur AMD, cela faisait quatorze ans que cela n'était pas arrivé, c'est donc un évènement pour la marque. Il est vrai que depuis quelque temps maintenant, Intel n'a plus le monopole de la puissance et son concurrent arrive même à faire mieux pour moins cher. Il était donc logique que le constructeur propose un modèle équipé d'un Ryzen et c'est le cas avec le M15 R5 Ryzen Edition. Nous avons pu le tester pendant plusieurs semaines, voici notre avis.

Fiche technique constructeur du M15 R5 Ryzen Edition (réf. nawm15r503) Processeur : AMD Ryzen 7 5800H (8 cœurs, 20 Mo de mémoire cache totale, Max Boost Clock jusqu‘à 4,4 GHz). Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire GDDR6.

RAM installée : 16 Go, 2 x 8 Go, de mémoire DDR4, 3 200 MHz.

Capacité de stockage : Disque SSD PCIe M.2 de 512 Go

Taille de l'écran : 15,6" bords fins .

Résolution de l'écran : FHD (1 920 x 1 080), format 16:9.

Caractéristiques de l'écran : Dalle IPS, Full HD, 165 Hz avec ComfortView.

Technologie de refroidissement ALIENWARE CRYO-TECH.

Communication sans fil : Bluetooth 5.2 / Killer Wi-Fi 6 AX1650 (802.11ax) 2x2 LAN.

Clavier RVB AlienFX 4 zones Alienware série M - Américain.

Connectique :

1 port Ethernet RJ-45 de 2,5 Gbit/s ;



1 prise casque universelle (côté gauche) ;



1 port HDMI 2.1 ;



1 port USB type C SuperSpeed 3.2 Gen 2 ;



1 port Display Port (face arrière) ainsi que la prise d'alimentation ;



2 ports USB type A SuperSpeed 3.2 Gen 1 ;

Batterie : Lithium ion (Li-Ion), 6 cellules 86 Wh.

Poids : 2.42 kg.

Taille : 356,2 x 272,5 x 22,85 mm (avant).

Système d’exploitation : Windows 10 Famille 64 bits.

Comme à l'accoutumée, Dell au travers de sa marque gaming Alienware nous propose un portable au design épuré et sans fioriture. En revanche, contrairement aux modèles que nous avions pu tester jusqu'à présent, comme l'Alienware M15 R3, le M15 R5 Ryzen Edition n'est décliné qu'en un seul coloris baptisé « Dark Side of the Moon », sans doute un petit clin d'œil aux fans de Pink Floyd. La première bonne nouvelle est que le traitement de surface réalisé sur le capot d'écran ainsi que sur le châssis permet d'éviter d'avoir des traces de doigts omniprésentes. La présence du logo de la marque en légère sous-impression sur la moitié supérieure du capot et la présence des chiffres 1 et 5 dans le coin bas droit afin d’identifier clairement le modèle de portable font toujours leur petit effet.

Une fois mis sous tension, l’ensemble de l’appareil s’illumine de LED que vous pourrez paramétrer via l'Alien Command Center et nous avons apprécié de retrouver l'incontournable bouton power rétroéclairé avec la tête d’Alien. Nous y trouvons également le désormais connu bandeau de LED qui entoure la partie arrière du châssis. Dans sa configuration par défaut, il est de couleur bleu cyan et confirme que nous sommes bien en présence d’un portable gamer.

Depuis plusieurs années, les claviers mécaniques ont le vent en poupe chez les joueuses et les joueurs. Ils promettent notamment un plus grand confort de frappe, un meilleur retour physique sous le doigt et l’absence de « ghosting », permettant d’appuyer sur plus de touches plus vite ou en même temps.

Dell propose un clavier 84 touches sans pavé numérique et le trackpad est décalé à gauche de 2,5 cm par rapport au châssis, mais centré par rapport à la barre espace. Nous regrettons ici la taille du trackpad qui est plutôt petit pour être embarqué sur un PC gaming en 2021 et, de surcroit, il manque de précision dans certaines situations (clics gauche et droit, par exemple). En revanche, il faut noter que le modèle testé ici (réf. : nawm15r503) peut être upgradé au niveau du clavier, moyennant une centaine d'euros, pour bénéficier des excellents switchs mécaniques CherryMX ultra low-profile. Il faudra cependant faire l'impasse sur la disposition AZERTY, le Cherry n'existant qu'en QWERTY/International.

Dell nous ayant prêté un M15 R4 ainsi qu'un clavier séparé pour tester la technologie, nous allons ouvrir une petite parenthèse pour vous parler de ce nouveau type de clavier CherryMX ultra low-profile co-développé par Dell et Cherry. Première particularité, les ingénieurs ont réussi la prouesse d'intégrer des interrupteurs mécaniques qui ont une course de 1,8 mm précise des touches sans oscillation possible (wooble-free). Bien que ressemblant aux commutateurs en forme de lame de ciseaux (en plastique) présents depuis longtemps dans les claviers d'ordinateur portable, le constructeur a ici incorporé des pièces en acier inoxydable, des contacts en plaqué or ainsi que des ressorts métalliques. L'ensemble permet d'être plus réactif (course), robuste et peut aussi enregistrer vos frappes rendant l'ensemble 100 % anti-ghosting. L'ensemble permet ainsi d'avoir des touches dont l'épaisseur n'est que de 3,5 mm et le mécanisme de celles-ci est annoncé comme autonettoyant et garanti pour 15 millions de frappes. Tout ceci contribue à diminuer l'épaisseur globale du PC portable ainsi que la masse totale de celui-ci.

Passons maintenant aux connectiques. Côté gauche, il y a un port Ethernet RJ-45 de 2,5 Gbit/s, une prise casque simple, ce qui obligera les utilisateurs de modèles gaming avec deux prises Jack a se procurer un adaptateur de type Y. Sur la face arrière, il y a la prise d’alimentation, un port HDMI 2.1, un USB type C SuperSpeed 3.2 Gen 2 et un Display Port. Pour finir, sur le côté droit sont présents deux ports USB type A SuperSpeed 3.2 Gen 1. Vous l'aurez compris, au vu du positionnement tarifaire du M15 R5 Ryzen Edition (inférieur à 2 000 €), il faudra vous contenter du strict nécessaire concernant la connectique.

Quant à la partie sonore, celle-ci nous a laissé sur notre faim, les deux seuls haut-parleurs que nous ayons pu voir étant situés en partie inférieure du châssis ce qui permet au M15 R5 de délivrer le strict nécessaire, mais sans plus. Pas de panique pour autant, qui dit portable gaming dit casque adéquat et le son, sans être extraordinaire est de meilleure qualité en passant par la sortie dédiée. Les mensurations du M15 R5 Ryzen Edition sont 358 x 275 x 23,5/27 mm (avant/arrière sur pieds capot fermé) pour un poids de 2,6 kg. Le chargeur mesure 200 x 100 x 28 mm et pèse 0,8 kg pour une puissance de charge de 240 W.

Passons maintenant aux entrailles de ce portable M15 R5 Ryzen Edition. Bonne nouvelle, la RAM n'est pas soudée et vous pourrez donc passer à 32 Go en achetant vous-même les barrettes de mémoire vive si vous optez pour une configuration à base de RTX 3060, la configuration avec une RTX 3070 passant sur catalogue de 16 Go à 32 Go pour 100 € supplémentaires. De même le premier SSD NVMe est au format compact (type 2230) et possède une capacité de stockage de 512 Go. Vous pourrez également rajouter un 2e SSD NVMe de type 2230 ou, à priori, au format 2280. Côté technique, vous trouverez ci-dessous les timings mémoire, les informations sur le CPU et découvrirez que la RTX 3060 embarquée possède un excellent TDP de 125 W grâce aux utilitaires CPU-Z, GPU-Z, GPU Shark et l'incontournable panneau de commande NVIDIA.





Pour finir avec le côté technique, nous avons testé le SSD de la marque Hynix sous CrystalDiskMark 8.0.4x64.

Celui-ci obtient des performances de l'ordre de 3,6 GB/s en lecture séquentielle et 1,6 GB/s (en moyenne sur les gros fichiers de 32 ou 64 GB) en écriture séquentielle, ce qui une fois converti donne respectivement 450 Mo/s et 200 Mo/s ce qui est plutôt décevant point de vue performance pour un SSD au format NVMe.

Et les jeux dans tout ça ?





Assassin's Creed Odyssey affiche 55 fps en moyenne en qualité ultra élevée et Far Cry 5 atteint les 98 fps en moyenne en 1080p avec une fréquence de rafraîchissement constante à 165 Hz. Cyberpunk 2077 tourne quant à lui entre 45 et 60 fps en moyenne avec le niveau de détail le plus élevé, le ray-tracing en mode Psycho et le DLSS en mode Performance ultra ce qui constitue une excellente surprise et montre à quel point le TDP du GPU est important. Grosse déception par contre concernant le système de refroidissement, car d'après les utilitaires CPU-Z et GPU-Z ça chauffe dur dans ce châssis avec le CPU qui a atteint 101°C au bout de 5 minutes de jeu dans Cyberpunk. Idem concernant le bruit avec des pointes à plus de 70 dB.

Alienware étant la marque de tous les excès, nous avons donc poussé ce M15 R5 dans ses retranchements sur différents logiciels de benchmark. Le premier test a été réalisé sous Cinebench R23 et on peut dire que le Ryzen 7 5800H embarqué fait le job puisqu'avec ses 8 cœurs et ses 16 threads, il obtient un joli score de 11 687 points en multi-threads et 1 415 points en mono-core le tout avec un TDP de 45 W.

Un passage sur 3DMark gratifie ce PC de 8 594 points sur Timespy et 6 467 sur PCMark10, qui sont des scores de benchmark honorables vu la configuration testée. Si nous regardons les performances CPU et GPU sur 3DMark, le processeur obtient 8 207 points et le processeur graphique 8 667 points. S'il le fallait, cela démontre la pertinence du constructeur dans ses choix de composants et le niveau de performance obtenu. Comme vous pouvez vous en douter, la RTX 3060, malgré son TDP de 125 W montrera ses limites pour faire de la VR puisque ce M15 R5 obtient 8 549 points sur Superposition benchmark en mode VR Maximum avec un Oculus Rift et 9 349 points un HTC VIVE Pro.





Pour conclure, nous pouvons affirmer que Dell nous a ici présenté une machine cohérente en termes de composants dont les performances sont clairement au rendez-vous compte tenu du budget « limité ». Le retour d'AMD est clairement une réussite, qui grâce à sa combinaison avec une RTX 3060 au TDP non bridé permet d'obtenir des performances tout à fait satisfaisantes pour qui souhaite jouer en 1080p. En revanche, de notre point de vue, le tarif proposé par le constructeur est encore quelque peu élitiste et ne permettra pas forcément de faire du tort à la concurrence déjà en place sur ce secteur des portables gaming entre 1 000 € et 1 500 €.

Si ce portable gaming vous tente, sachez que vous pouvez actuellement le trouver sur le site de la Fnac à -30 % en cliquant sur ce lien au prix de 1 699,99 €.

Les plus Design réussi

Un noir mat qui ne marque pas

Quantité de RAM et capacité de stockage évolutives

Un Command Center qui permet de s’approprier le PC et de rendre l’expérience unique (centraliser les jeux possédés, personnaliser le RGB, overclocking, etc.)

Une configuration somme tout homogène Les moins Une RTX 3070 sous la barre des 2 000 € eut été préférable

Le disque SSD dont les performances ne font pas rêver

Un système de refroidissement qui n'a pas l'air suffisamment efficace en poussant la configuration dans ses retranchements

Un PC aussi bruyant qu'une salle de classe