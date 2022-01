TEST Alienware M15 R6 : le notebook gamer survitaminé et classe avec un i7 11800H, 32 Go et une RTX 3080

Un Alien au look sobre et aux courbes arrondies





L'Alienware M15 R6 est un laptop gamer qui, comme toujours chez Dell, peut être décliné à la commande dans plusieurs configurations. Le plus « petit » modèle est équipé d'un Intel Core i5 11400H, d'une NVIDIA GeForce RTX 3060 et d'un écran 165 Hz. Les autres embarquent un Intel allant jusqu'au Core i9 11900H, des cartes graphiques allant jusqu'à la GeForce RTX 3080 et des écrans 240 ou 300 Hz. Côté mémoire vive, ce sera 16 ou 32 Go, au choix. Dans notre cas, nous avons hérité d'un modèle haut de gamme avec un i7, une RTX 3080, 32 Go de RAM et deux SSD M2 de 1 To. Après l'avoir torturé plusieurs semaines, voici notre avis sur la bête.

Fiche technique de l'Alienware M15 R6 Processeur : Intel Core i7-11800H ;

Disque dur : 2 x Disque SSD NVMe M.2 PCIe de 1 To (1024 Go) ;

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 8 Go GDDR6 125 W ;

RAM installée : 32 Go (DDR4 3 200 MHz) ;

Taille de l'écran : 16" bords fins 165 Hz ;

Caractéristiques de l'écran : écran 15,6" FHD (1 920 x 1 080) 360 Hz 1 ms 16:9 avec ComfortView Plus, NVIDIA G-SYNC et Advanced Optimus ;

Carte son : haut-parleurs stéréo, Realtek ALC3254 avec un logiciel de traitement audio A-Volute Nahimic - intégré dans l'Alienware Sound Center (AWSC), 2 W x 2 = 4 W au total ;

Technologie de refroidissement Alienware Cryo-Tech fabriquée avec des composants thermiques en alliage de cuivre ;

Webcam Alienware HD (résolution 1 280 x 720) avec double microphone et prise en charge IR Windows Hello ;

Clavier RVB AlienFX 4 zones Alienware série M - français ;

Communication sans fil : Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2), 802.11ax sans fil et Bluetooth

3 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, dont un doté de la technologie PowerShare

1 port USB-C avec Thunderbolt 4i, USB 3.2 2e génération ;

Display Port 1.4, et fonctionnalités Power Delivery 15 W de sortie (5 V/3 A) ;

1 port de sortie HDMI 2.1 ;

1 port d’alimentation/d’entrée CC ;

1 port RJ-45 Ethernet Killer E2600 de 1 Gbit/s nominal ;

1 prise casque universelle ;

Batterie : Lithium ion (Li-Ion), 4 cellules ;

Poids : 2,42 kg ;

Taille : 356,2 x 272,5 x (entre 22,85 et 12,9 mm) ;

Système d'exploitation : Microsoft Windows 11 Famille.

Dell garde ses fondamentaux et cet Alienware M15 R6 garde la sobriété habituelle de la gamme R15 en offrant des lignes arrondies et une robe de couleur noire légèrement pailletée de très bon goût dénommée « Dark Side of the Moon » qui est sans doute un petit clin d'œil aux fans des Pink Floyd. La texture de la coque intérieure et extérieure du PC ne marque pas, et aucune trace de doigts ne se laisse entrevoir, ce qui est très appréciable. Le dessus du capot arbore toujours la tête d'Alien lumineuse de la marque et les chiffres 1 et 5 stylisés en bas à droite qui permettent d'identifier le modèle au premier coup d'oeil. Le PC est très fin et les côtés possèdent deux petites grilles d'aération, un port RJ-45, une prise casque audio et deux ports USB. Le bord arrière est cerclé par une bande de LED paramétrable, comme tout ce qui est lumineux sur ce PC, via l'Alien Command Center. Il y a aussi un port USB supplémentaire, un port USB Type-C, deux grilles d'aération, une prise HDMI et surtout le connecteur d'alimentation. Ce point de détail est bien pensé, car le fil reste à l'arrière et ne vient pas gêner sur les côtés comme c'est souvent le cas sur d'autres modèles. Sur le dessous, le PC repose sur deux longs patins antidérapants, un à l'avant et l'autre à l'arrière, qui espacent en prime le PC de la table pour laisser l'air circuler via les grandes grilles d'aération en forme de nid d'abeille.

Une fois le capot ouvert, l'écran 16:9 occupe la majeure partie du capot grâce à des bords fins. Avec une diagonale de 15,6 pouces, l'écran offre une résolution Full HD (1920x1080 pixels - 1080p), un taux de rafraîchissement de 300 Hz et une latence d'une milliseconde. La dalle mate ne reflète absolument pas la lumière, affiche une belle image bien contrastée et lumineuse, et n'a généré aucune fatigue visuelle particulière même lors de longues sessions. Entre le clavier et l'écran, il y a des grilles d'aération là aussi en forme de nid d'abeille et surtout l'incontournable bouton d'allumage lumineux en tête d'Alien. Le clavier rétroéclairé propose des touches plates et de taille correcte offrant une frappe vraiment très agréable, silencieuse et réactive, qui convient parfaitement en bureautique ou en mode gaming. S'il n'y a pas de clavier numérique, il y a sur le côté droit des touches facilement accessibles pour la gestion du son et du micro et, sur le haut, les touches de fonctions classiques facilement reconnaissables, car un poil plus petites que les autres.

i7 11800H + NVIDIA GeForce RTX 3080, un combo plus que gagnant ?





Cet Alienware M15 R6 est équipé d'un processeur Intel Core i7-11800H secondé par 32 Go de mémoire vive en DDR4 et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 avec 8 Go de GDDR6 (processeur GA104 de chez Samsung). Sur le papier, la bête a de quoi séduire et comme toujours, nous l'avons chahuté avec des benchmarks et des stress tests avant de l'utiliser de façon normale avec des jeux sur écran et d'autres en VR. Vous allez le voir, il ne nous a pas déçu dans tous les domaines en répondant sans faillir. Vous trouverez les certifications CPUZ ici et celles de GPUZ là.





Et pour les fans de benchmarks :

Cyberpunk 2077 :

(1920x1080 Ultra Ray Tracing) : Moy : 62,075 - Min : 36 - Max : 85

(1920x1080 Ultra) : Moy : 54,975 - Min : 12 - Max : 92

(1920x1080 Ultra) : Moy : 108 - Min : 35 - Max : 189

(1920x1080 Ultra DLSS) : Moy : 114 - Min : 47 - Max : 222

(1920x1080 Ultra) : Moy : 145,917 - Min : 82 - Max : 271

(1920x1080 Ultra) : Moy : 174,575 - Min : 109 - Max : 225

(1920x1080 Ultra) : Moy : 77,008 - Min : 54 - Max : 91

Pour terminer le tour du propriétaire du cœur de la machine, il faut parler du stockage disponible en son sein. Deux disques SSD M.2 PCIe de 1 To (Samsung PM9A1) sont présents, dont le taux de transfert est correct pour ce type de support de stockage avec 3 419,44 Mb/s en lecture et 3 149,31 en écriture en pointe. En essais réels, nous y avons transféré le répertoire complet de Shadow of The Tomb Raider (37,5 Go) depuis notre disque dur externe (WB_Black D30) en une minute et quarante secondes, soit un taux moyen et stable de 390 Mo/s. Quantité et rapidité, il n'y a pas grand-chose à critiquer sur cette partie de l'Alienware M15 R6.

Et en utilisation réelle, cela donne quoi ?





L'un des points importants sur un portable, c'est d'avoir une bonne ventilation pour éviter la chauffe et cet Alienware M15 R6 remplit parfaitement cet office. Nous avons pu l'utiliser, même pendant de longues sessions exigeantes, sans avoir un dégagement de chaleur excessif ou une température de la coque élevée. Nous avons d'ailleurs pu jouer avec la bête sur les genoux sans problèmes. Certes, pour arriver à ce résultat, les ventilateurs montent parfois un peu dans les tours, mais cela reste fort raisonnable et pas gênant. En termes de connexion, la carte Wi-Fi 6 nous a parfaitement donné satisfaction que ce soit avec notre routeur Netgear AX 11000 ou des routeurs moins évolués comme le Honor Router 3.

En conclusion ?



En conclusion, l'Alienware M15 R6 est un laptop gaming haut de gamme fort puissant, ultra-fin et sobre, qui reste fidèle aux habitudes de la marque. Que ce soit en utilisation bureautique, grâce à son clavier agréable, ou en gaming grâce à ses performances élevées, il répond sans faillir à tous les besoins. Comme avec tous les PC portables gaming, la batterie saura tenir une charge correcte pour du travail de bureau, merci le mode Économie, mais ne saura pas nous amuser plus d'une heure sans l'aide de son chargeur. La partie son est plutôt bonne et puissante, mais reste en deçà d'autres machines du même niveau testées récemment comme le Predator Triton 500 SE, par exemple. Après, qui joue encore sans casque ? Sinon, la ventilation a parfaitement joué son rôle et n'a jamais dépassé un niveau sonore hors norme et ne gêne donc pas vraiment la partie sonore. Ajoutez-y un panel complet de connectiques, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1, 32 Go de RAM, deux SSD rapides et vous comprendrez que nous avons bien apprécié cet Alienware M15 R6. Certes, les prix de ces machines restent élevés. Sachez que derrière, vous aurez un service après-vente de Dell fort efficace qui sait même prendre le temps de vous aider sur des machines hors garantie afin d'éviter un retour chez lui, ce qui reste assez unique dans le milieu.

Les plus Performances haut de gamme

Léger et fin

Un design faussement sobre et classe

Prise en main agréable pour jouer comme pour travailler

Un SAV hors norme

Connectique compète et aux dernières normes Les moins Un prix un peu élitiste

Une partie son qui pourrait être mieux

Notation Verdict 18 20