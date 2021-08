TEST Predator Triton 500 SE : un laptop fin, surpuissant au design épuré pour gamers exigeants !

Un prédateur au look sobre et classe !



Avec le Predator Triton 500 SE, Acer propose un laptop haut de gamme comme la marque sait en produire depuis un moment déjà. Le dernier modèle de cette gamme que nous avions testé était le Triton 500 PT515-52-75XW en 2020 et la mouture 2021 n'est pas en reste en embarquant, très logiquement, les dernières technologies à la mode et offrant ainsi encore plus de puissance. Nous l'avons eu en mains plusieurs semaines, voici notre avis.

Fiche technique du Predator Triton 500 SE

Processeur : Intel Core i9-11900H (2,5 GHz).

Disque dur : 2 x SSD NVMe 1024 Go RAID.

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 8 Go GDDR6 110 W.

RAM installée : 32 Go (DDR4-3200).

Taille de l'écran : 16" bords fins 165 Hz.

Résolution de l'écran : WQXGA (2560 x 1), format 16:10.

Caractéristiques de l'écran : Mini-LED WQXGA 165 Hz 1250 nits 100 % sRGB 3 ms.

Carte son : DTS X Ultra.

Technologie de refroidissement du ventilateur AeroBlade de 5e génération.

Communication sans fil : Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 6E (AX1650i).

Bouton Turbo pour un overclocking facile.

Connectique :

1 x Ethernet RJ-45 Intel KillerTM E3100G (Thunderbolt 4) ;



1 x HDMI 2.1 ;



2 x USB Type C 3.2 Gen 2 (jusqu'à 10 Gb/s) ;



2 x USB Type A 3.2 Gen 2 (jusqu'à 10 Gb/s) ;



1 x SD.

Batterie : Lithium ion (Li-Ion), 4 cellules.

Poids : 2,45 g.

Taille : 358 x 262 x 199 mm.

Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 Édition Familiale.

Même si ces prédécesseurs avaient déjà ouvert la voie, le Predator Triton 500 SE va encore plus loin dans la sobriété absolue et n'arbore aucun des éléments tape-à-l'œil présents sur de nombreux PC gamer. Même le logo lumineux qui squattait le capot de l'ancien modèle a disparu pour laisser la place à une discrète plaque logotée en haut à droite de celui-ci. Franchement, voir ce PC portable posé sur un bureau ne laisse vraiment rien présager de ce qu'il a sous le capot tant il a l'air sage. Il est très fin et son esthétique totalement épurée est légèrement relevée par le design de l'habillage des grilles de refroidissement arrière et latérales qui lui donne un petit côté agressif. Le revêtement gris anthracite ne prend plus les traces de doigt comme c'était le cas avec le modèle précédent et c'est un bon point. Le dessous est affublé de deux grilles d'aération et surtout de trois pieds antidérapants (deux petits devant et un qui fait toute la largeur derrière) qui permettent la circulation d'air sous le PC quand il est posé sur un bureau. Côté connectique, il n'y a rien à l'arrière, l'espace étant totalement occupé par les grilles d'aération, mais tout est sur les côtés, même si ceux-ci sont aussi amputés de quelques centimètres par deux grilles d'aération. La bonne nouvelle est qu'il y a tout ce dont nous pouvons avoir besoin : USB 3.2 (2), USB Type-C 3.2 (2), prise casque, HDMI (2.1), RJ45 et lecteur de carte SD. Le connecteur d'alimentation est, lui aussi, sur le côté et comme le fil allant au transformateur possède une prise coudée, cela lui permet de longer le côté du PC vers l'arrière au lieu de partir tout droit et être ainsi gênant. Au final, l'agencement de tout cela est assez bien pensé et les fils ne se chevauchent pas. Bien vu.

Une fois le capot ouvert, il est difficile de louper la place maximale utilisée par l'écran 16:10 sur l'ensemble. En effet, les bords sont hyper fins et même s'il n'y a que 16 pouces d'affichés sur le mètre, cela offre physiquement une belle surface d'affichage. L'écran est équipé d'une dalle mate mini-LED qui offre une résolution WQXGA (2560 x 1600) avec un taux de rafraichissement de 165 Hz et une latence de 3 ms. Il ne reflète pas la lumière et ne nous a pas fatigué les yeux même lors de sessions de jeux qui ont duré dans le temps. Il offre une image très qualitative, vraiment lumineuse et bien contrastée, et nous avons réellement apprécié la technologie MiniLed que nous avons éprouvée ici pour la première fois. Un autre très bon point. Au pied de l'écran, il y a un clavier de la marque HyperX équipé d'un rétroéclairage RGB adressable en trois zones via l'utilitaire PredatorSense dont nous parlerons plus loin dans un paragraphe dédié. Malheureusement, il n'y a pas de pavé numérique, c'est dommage, mais c'est presque devenu une norme. La frappe est très agréable, silencieuse et réactive, et convient parfaitement autant en bureautique qu'en mode gaming. Petit détail appréciable, il y a un voyant sur la touche Caps Lock pour indiquer si elle est active ou pas. En plus des touches standards, il y en a une dédiée au lancement de PredatorSense et une autre pour l'allumage du PC. Enfin, en dehors du clavier, il y un bouton Turbo qui booste la machine en l'overclockant d'un simple clic. À noter, ce dernier a été pris pour celui d'allumage par tous ceux ayant approché le PC. Amusant.



Pour terminer le tour extérieur du propriétaire, il faut parler du pavé tactile qui a parfaitement fait son job, mais surtout qui est équipé d'un lecteur d'empreintes. Ce dernier, facile à paramétrer, a été fort efficace pour déverrouiller le PC rapidement. Il fonctionne par apposition du doigt (pas besoin de glisser) et nous a impressionné par sa vivacité. Il va nous manquer tant cela devient très vite une habitude que de l'utiliser. Enfin, toute la partie son a été repensée - il le fallait - et il faut noter le design réussi des grilles d'évacuation d'air et des haut-parleurs qui forment visuellement des trapèzes côte à côte entre l'écran et le clavier. Le résultat sonore nous a surpris dans le bon sens avec une spatialisation et une immersion surprenante même si la ventilation cause souvent un certain parasitage. De fait, la meilleure solution reste toujours de porter un bon casque pour avoir un son optimal, mais l'effort est louable et il fallait le signaler.

i9-11900H + RTX 3080, un combo plus que gagnant ?



Ce Predator Triton 500 SE est équipé d'un processeur Intel Core i9-11900H secondé par 64 Go de mémoire vive en DDR4 et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 avec 8 Go de GDDR6 avec un TDP de 110 W. Autant dire que nous sommes ici sur le haut du panier en termes de choix pour un ordinateur portable et nous l'avons bien ressenti lors de nos tests. Nous l'avons d'abord bousculé avec des benchmarks et des stress tests puis testé en conditions réelles avec quelques jeux sur écran et en VR. Dans tous les cas, le bébé d'Acer a répondu présent sans montrer de faiblesses. Vous trouverez les certifications CPUZ ici et GPUZ là.

Et pour les fans de benchmarks :

Tests réalisés en conditions réelles de jeu (Fraps):

Cyberpunk 2077 :

(2560x1600 Ultra Ray Tracing) : Moy : 74.650 - Min : 56 - Max : 90

(2560x1600 Ultra) : Moy : 47.358 - Min : 25 - Max : 56

(1920x1080 Ultra Ray Tracing) : Moy : 105.258 - Min : 34 - Max : 1087

(2560x1600 Ultra) : Moy : 77.525 - Min : 61 - Max : 95

(1920x1080 Ultra) : Moy : 92.183 - Min : 65 - Max : 118

(1920x1080 Ultra) : Moy : 113.300 - Min : 59 - Max : 239

(2560x1600 Ultra) : Moy : 81.058 - Min : 59 - Max : 119

(2560x1440 Ultra) : Moy : 116.367 - Min : 50 - Max : 271

(1920x1080 Ultra) : Moy : 145.917 - Min : 82 - Max : 271

(2560x1600 Ultra) : Moy : 106.350 - Min : 78 - Max : 129

(1920x1080 Ultra) : Moy : 154.592 - Min : 130 - Max : 201

(2560x1600 Ultra) : Moy : 144.608 - Min : 94 - Max : 194

(1920x1080 Ultra) : Moy : 285.708 - Min : 160 - Max : 377

Pour terminer le tour du propriétaire du cœur de la machine, il faut parler des 2 To de stockage qui sont en fait un RAID monté avec 2 SSD de 1 To. Cette combinaison affiche un taux de transfert très impressionnant de 13 078 Mo/s en lecture et 10 260 Mo/s en écriture avec CrystalDiskMark. En essais réels, nous y avons transféré le répertoire complet de Shadow of The Tomb Raider (37,5 Go) depuis notre disque dur externe (WB_Black P30) en à peine plus d'une minute, soit un taux moyen de 590 Mo/s. Que dire à part impressionnant ?

« Le fond de l'air est frais. Sa surface aussi. »





Comme sur le précédent modèle, la circulation de l'air et la gestion de la chaleur ont fait l'objet d'une attention particulière et le PC est truffé de grilles d'aération : deux dessous, deux sur les côtés, des plus discrètes sur le dessus et enfin sur toute la tranche arrière. Dans le Predator Triton 500 SE, il y a trois ventilateurs - deux dédiés à la carte graphique et un pour le processeur central. L'ensemble utilise la technologie de ventilateur 3D AeroBlade de 5e génération et le système de guidage d'air à débit vortex afin de pouvoir brasser plus d'air en entrée et en sortie. Avec toute cette panoplie, le Predator Triton 500 SE est capable d'affronter les niveaux de chaleur élevés pouvant être atteints par la carte graphique lors de sessions de jeux gourmands en ressources. En pratique, si le PC est alors toujours resté globalement chaud, surtout au niveau du clavier, il n'est jamais monté outre mesure dans les degrés au point de s'en inquiéter ou de ne pas pouvoir le garder sur les genoux. Le revers de la médaille, c'est que pour y arriver, il faut pousser souvent la ventilation et cela fait un peu bruit. De même, en mode Turbo, si les ventilos se montrent toujours aussi efficaces pour arriver à maintenir une température raisonnable, ils nous font payer leur montée dans les tours (+ de 5 500 par minute) par une grimpette de décibels qui se fait (un peu) entendre. À noter, les ventilateurs sont pilotables individuellement via PredatorSense (vitesse et monitoring). En clair, mis à part sur le bruit qui peut déranger, le système de refroidissement joue parfaitement son rôle et nous ne l'avons pas pris en défaut.

Toute la partie son a été repensée et le résultat nous a surpris dans le bon sens même si la meilleure solution reste de porter un bon casque pour avoir un son optimal.

PredatorSense est l'utilitaire qui permet de paramétrer son Predator Triton 500 SE à souhait sans pour autant avoir besoin de connaissances particulières. Il permet de jouer avec les couleurs du rétroéclairage RGB sur trois zones du clavier, de régler le mode de fonctionnement CPU/GPU (Silencieux, Par défaut, Extrême ou Turbo), de gérer le comportement des ventilateurs (Par défaut, Max ou Personnalisé), d'effectuer le monitoring du PC (température, RAM, Ethernet et Wi-Fi) et d'affecter des paramètres spécifiques à chacun de vos jeux. C'est aussi à cet endroit qu'il est possible de changer l'image de boot au démarrage du PC (un logo Predator par défaut) et de supprimer l'animation - et surtout le son qui va avec - à l'allumage de l'ordinateur. Si elle est sympa au début, elle devient vite stressante, car trop bruyante pour allumer son PC en toute discrétion. Merci à Acer pour cette possible désactivation.

En fouinant un peu dans les applications préinstallées, il y a Killer Control Center qui offre une belle assistance pour régler et optimiser pas mal de choses au niveau du système et du réseau ou encore deux utilitaires pour le son DTS X. Au final, nous avons trouvé que PredatorSense est une bien belle application que ce soit les plus bidouilleurs ou ceux qui aiment profiter sans avoir à mettre les mains sous le capot, chacun trouvera, avec cet utilitaire, de quoi bien gérer son PC sans prise de tête.

En conclusion, le Predator Triton 500 SE est un laptop gamer performant et léger qui se cache sous un look très sobre réussi. Que ce soit en bureautique où il sait se faire discret et autonome grâce à sa grosse batterie, ou en mode gaming où sa puissance s'exprime sans faillir grâce à son processeur et sa carte graphique haut de gamme, il a réussi à nous séduire même si son système de ventilation, par ailleurs fort efficace, est parfois bruyant. Nous avons réellement apprécié le confort de frappe et la qualité de son écran en termes de finesse, couleur, contraste et fluidité. La partie son est excellente avec une immersion impressionnante lors de visionnage de films ou d'écoute de musiques. S'il en est de même avec les jeux peu gourmands en ressources, dès que vous jouez avec du lourd, les ventilateurs font leur job et leur bruit vient un peu parasiter cette parfaite harmonie sonore. Ajoutez-y un panel complet de connectiques, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1, 32 Go de RAM, un SSD hyper rapide et vous comprendrez que le Predator Triton 500 SE a vraiment tout pour plaire et qu'il nous a plu.

Les plus La puissance brute en mode Portable

Un design épuré très classe

La qualité de l'écran

Le clavier HyperX

L'immersion produite par le son

L'utilitaire PredatorSense

SSD hyper rapide Les moins Le bruit de soufflerie en mode Extrême

Notation Verdict 18 20