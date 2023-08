TEST Armored Core VI: Fires of Rubicon, des éditions PS4 et Xbox One honteuses ? Faisons le point !

Des méchas rouillées





Vous le savez, plus nous avançons dans le temps, et plus les dernières productions ont du mal à tourner sur les vieilles consoles de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft. Le nouveau bébé de FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon, déboule aussi sur les PS4 et Xbox One qui continuent de cracher leurs poumons sous notre téléviseur... En plus de l’édition new-gen, nous avons aussi lancé une partie sur nos anciennes plateformes, et il est temps de vous en parler.

Le jeu tourne globalement dans les 30 fps.

Commençons avec les premiers modèles. Le titre arrive-t-il à tenir la route sur les machines dites « Fat ». Premier constat à l’image, l’aliasing est assez présent. Que ce soit sur les méchas ou les environnements, des effets d’escalier sur les contours dérangent un brin la rétine ; certains environnements sont condensés et nous contemplons un gros tas de bouilli de pixels pas très séduisant. De plus, quelques textures manquent de peps, et un flou est visible en arrière-plan. Nous avons l’impression que la résolution change d’une mission à une autre, comme si l’image basculait de 900p à 1080p, et vice versa. C’est très étrange comme sensation... En outre, le framerate est très vacillant. Et pour cause, le jeu tourne globalement dans les 30 fps, mais quand un brin de folie s’invite sous nos yeux, le nombre d’images par seconde chute. Bref, vous l’aurez compris, ce n’est clairement pas la joie, il faut habituer nos mirettes à regarder des défauts par-ci, par-là pour essayer de s’amuser un minimum...

Qu’en est-il de la bête tournant sur PS4 Pro et Xbox One X ? Avant toute chose, il n’y a pas d’options visuelles dans les paramètres, les développeurs nous imposent un rendu, point. Alors, c’est comment ? Eh bien, c’est déjà plus agréable. En effet, l’image est plus fine, les textures sont plus nettes, l’aliasing nous dit adieu. Concernant le framerate, il tourne dans les 30 fps, mais reste constant et fluide. Vous l’aurez donc compris, c’est bien plus plaisant à jouer. Chose à prendre en compte, si vous avez une PS5 ou une Xbox Series, d’un côté l’upgrade vers la version PlayStation 5 est gratuite, de l’autre, le Smart Delivery est sous le feu des projecteurs ; ce qui est donc une bonne nouvelle !

Vous l’aurez compris, et c’est un fait aujourd’hui, les jeux sortant sur les premiers modèles PS4 et Xbox One ont du mal à satisfaire, et Armored Core VI: Fires of Rubicon en est une nouvelle fois la preuve. Il faut dorénavant une machine légèrement plus puissante pour jouir d’un rendu un peu plus gracieux qui ne gâche pas l’expérience du joueur. Sur les consoles Pro et X, c’est propre, il y a de quoi contenter les fans du genre.

Les plus Plus que propre sur PS4 Pro et Xbox One X

Upgrade PS5 gratuite, d’un côté

Smart Delivery, de l’autre Les moins Ça pique sur Xbox One et PS4 Fat

Notation Verdict 13 20