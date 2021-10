TEST ASUS ROG Scabbard II : du grip et pourtant... ça glisse !

Ouvrons la boîte !





Pour ASUS, 2021 est placé sous le signe des armes de gladiateurs ou d'assassins, puisqu'après avoir testé le ROG Claymore II et la ROG Gladius III, il est temps de passer au test du ROG Scabbard II. Fait amusant s'il est en, la traduction littérale du mot scabbard en français est un fourreau qui permettait de dissimuler la lame d'une épée. Simple argument marketing ou ce tapis de souris XXL va-t-il permettre de sublimer l'ensemble clavier et souris que nous avons testés précédemment ?

Le Scabbard II est capable d'accueillir tous les claviers disponibles sur le marché.

Démarrons par le packaging. Comme tous les produits ROG 2021 testés, la boîte du Scabbard II est rouge et noir, et ASUS annonce clairement la couleur, puisque nous pouvons lire que le tapis a été créé pour les gamers et qu'il est résistant aux projections d'huile et d'eau, en plus d'être traité anti-poussière.

Les caractéristiques techniques du produit sont les suivantes :

Nom du produit : ROG Scabbard II ;

Dimensions : 900 x 400 x 3 mm ;

Surface : matériau textile avec nano-revêtement ;

Performance : hydrophobe, oléophobe et anti-poussière ;

Bordure du tapis : bords anti-effilochement cousus à plat ;

Revêtement face inférieure : base antidérapante en caoutchouc.

Fort de ses mensurations généreuses, le Scabbard II est capable d'accueillir tous les claviers disponibles sur le marché tout en garantissant une surface de glisse pour la souris considérable, comme vous pourrez vous en rendre compte sur la photo ci-dessous.

Un design plutôt classe ?





Côté design, nous retrouvons le logo ROG rouge strié dans la moitié droite, le nom du tapis se trouvant lui dans le coin en haut à gauche. Épais de 3 mm, le ROG Scabbard II possède un toucher sensiblement moelleux lors de la prise en main autour de la souris, ajoutant par exemple une sensation de confort supérieure. Les bords cousus à plat du tapis sont fins et il n'y a pas de creux perceptible entre la couture et la surface du tapis en elle-même, garantissant une meilleure résistance à l'effilochement. La particularité de ce tapis est que le tissu est recouvert d'un nano-revêtement dont la durabilité est certifiée par des normes militaires, ce qui confère au produit une résistance accrue à la déchirure et à l'abrasion.

Le ROG Scabbard II est fabriqué à partir d'un tissu tressé avec une résistance à l'eau de niveau 100 et une résistance aux liquides huileux de niveau 2.5, toutes deux certifiées par l'Association of Textile Chemists and Colorists (AATC).

Même si nous n'avons pas volontairement mis de l'huile ou renversé une bouteille d'eau sur le tapis, des essais ont été réalisés en déposant des verres remplis de liquide et la condensation sur le pied ou sur la tasse n'a laissé aucune trace ou marque sur le ROG Scabbard II. Toutefois, le constructeur met en garde contre les projections de liquide dont la température serait supérieure à 30°C, car le revêtement pourrait alors être endommagé. Concernant l'accroche et le maintien en position du tapis, sa surface inférieure dispose d'une base en caoutchouc antidérapante intégrale et, sincèrement, elle est efficace, car le tapis ne bouge pas d'un millimètre sur le plateau en verre trempé du bureau EG8 Flexispot sur lequel il est posé.

Que ce soit pour une utilisation bureautique ou bien en jeu, nous n'avons eu aucun souci de détection de la souris ou de réponse non contrôlée de type rebond, de déplacement du curseur dans une trajectoire imprévue ou même un changement de vitesse de translation, un suivi parfait somme toute. La qualité du tapis est telle que nous avons eu la sensation que la souris glisse toute seule. Le suivi de la souris était irréprochable.

Nous avons fait le tour !





Le seul petit bémol et reproche que nous pouvons faire est que le tapis a une fâcheuse tendance à attirer la poussière ainsi que les poils de chat par exemple. La couleur sombre du tapis avec les stries rouges, marque de fabrique de la gamme ROG, n'arrangeant rien à ce sujet.

Pour conclure, ce tapis nous a vraiment surpris et le contrat est parfaitement rempli par rapport aux annonces du constructeur quant au ressenti, la qualité et la performance. Pour ce qui est de la durabilité, au bout de 2 mois d'utilisation, le tapis ne présente aucune trace d'usure. Nous ne pouvons donc que vous recommander d'acquérir l'ASUS ROG Scabbard II au prix de 49,99 € en utilisant le lien vous trouverez ici.



Les plus Les mensurations XXL du tapis qui permettent de poser clavier, souris et même un casque !

Une qualité de glisse pour la souris incroyable

Une épaisseur de 3 mm qui procure un toucher moelleux et doux

Un revêtement qui résiste aux éclaboussures et aux tâches Les moins Un revêtement qui a la fâcheuse tendance à garder la poussière (et les poils de chat/chien)