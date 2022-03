ASUS dévoile son nouveau casque ROG Fusion II 500 pour gamers

ASUS s'adresse depuis longtemps aux joueurs avec sa gamme Republic of Gamers et le constructeur présente cette semaine un nouveau casque, le ROG Fusion II 500, un modèle taillé pour les gamers qui propose notamment un son Surround virtuel 7.1 et un microphone à réduction de bruit.

ASUS met également en avant le quadruple DAC ESS 9280 qui traite l'audio sans perte « pour un son clair et net », tandis que les micros à formation de faisceaux assurent « des communications vocales de qualité » en supprimant les bruits parasites. Le ROG Fusion II 500 est par ailleurs compatible PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch grâce à son connecteur USB-C et USB-A. Enfin, un bouton de réglage Game Chat est là pour contrôler le volume du jeu et de la discussion vocale.

Son surround virtuel 7.1 avec quadruple DAC hi-fi ESS 9280 et transducteurs ASUS Essence de 50 mm qui délivrent des basses puissantes et un son immersif et fidèle.

Microphones à formation de faisceaux avec IA ROG avec technologie AI Noise Cancelation pour des communications en jeu parfaitement claires.

Le contrôle du volume du Game Chat permet d'équilibrer facilement le son du jeu et la communication en jeu.

Diverses options de personnalisation, effets lumineux prédéfinis et éclairage RGB multicolore avec plus de 16,8 millions de couleurs.

Léger et confortable grâce à des coussinets ergonomiques pour un ajustement parfait.

3,5 mm, connecteurs USB-C et USB-A pour une compatibilité avec PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox et appareils mobiles.

Le ROG Fusion II 500 d'ASUS est déjà disponible et vendu 219,99 € chez Amazon.