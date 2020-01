TEST du ASUS ROG Zephyrus S GX735 : RTX 2070, écran 300 Hz et encore un clavier bizarre

Le même, mais en un peu différent





Nous avions déjà testé il y a quelques mois un ROG Zephyrus S GX735 de chez ASUS, un PC portable équipé d'un écran en 144 Hz et d'une RTX 2080 Max-Q. Mais le constructeur a d'autres modèles similaires en stock, à l'instar de ce ROG Zephyrus S GX735 GWR-G110R, avec une configuration un poil différente.

Le ROG Zephyrus S (GX735 GWR-G110R) embarque ainsi un écran Full HD de 17,3" en 300 Hz, un processeur i7-9750H, une RTX 2070 Max-Q et 32 Go de mémoire vive. Oui, seuls le rafraîchissement de l'écran et le GPU changent, mais au moins, ce modèle est un peu plus abordable. Alors, vaut-il le coup ?

Une bonne autonomie, et des performances satisfaisantes dans l'ensemble.

ASUS ne change évidemment pas le châssis de ce notebook, nous retrouvons là un modèle très fin, ne mesurant que 1,9 cm d'épaisseur et un écran avec de très fines bordures, recouvrant plus de 80 % de la surface. Le PC pèse que 2,8 kg (sans le bloc d'alimentation), et à condition d'avoir un sac suffisamment grand, il est facilement transportable. La finition est également identique, nous avons là un modèle assez sobre avec un revêtement en aluminium noir brossé sur le capot, arborant le logo de ROG. Le liseré ocre est également présent autour du châssis bas, c'est joli, et lorsque le capot est ouvert, un volet s'ouvre sous le châssis pour l'incliner légèrement et rajouter une entrée d'air au niveau des composants.

Concernant la connectique, nous retrouvons bien trop peu de choix, avec au total trois ports USB 3.0, deux USB Type-C, une sortie HDMI et un unique port Jack 3.5 pour y brancher des écouteurs. Pas de DisplayPort pour les casques de réalité virtuelle haut de gamme, pas d'Ethernet, c'est très léger et de nombreux utilisateurs se retrouvent bloqués dès qu'ils veulent brancher plus qu'un casque, une souris et un disque dur en USB.

Un clavier vraiment pas pratique





Du côté du clavier, pas de surprise cette fois, nous avons encore droit au même modèle déporté vers le bas, malheureusement. Toutes les touches sont en effet sur la partie basse du châssis, tandis que le pavé tactile se retrouve à droite, avec quand même deux clics physiques. Ce dernier peut également se transformer en pavé numérique en appuyant sur un bouton dédié, ce qui est loin d'être instinctif et pratique. Mais encore une fois, c'est le fait de retrouver toutes les touches en bas qui perturbe, la frappe n'est pas du tout agréable lorsque le PC est posé sur les genoux, obligeant l'utilisateur à plutôt le poser sur une table, au loin, pour que la position des bras soit correcte. Concernant le clavier en lui-même, nous avons là un modèle chiclet classique avec un faible rebond et une distance d'activation très courte. ASUS pense également à installer une petite molette, très rigide, afin de régler le volume ou couper le son à la volée. Mais dans l'ensemble, rien ne vaut une bonne souris et un bureau pour profiter au mieux du ROG Zephyrus S.

C'est concernant l'écran qu'ASUS a innové, avec un taux de rafraîchissement fou de 300 Hz, contre 144 Hz pour le modèle précédent. Nous retrouvons quand même une dalle IPS en Full HD (1920 x 1080) de 17,3" compatible NVIDIA G-Sync. Alors oui, 300 Hz, c'est très agréable, surtout dans les jeux nerveux avec un haut framerate, mais il faut souvent abaisser les options graphiques pour pouvoir atteindre ce nombre (nous y reviendrons plus bas). Quoi qu'il en soit, l'écran propose des couleurs bien équilibrées, naviguer sur le web avec 300 Hz est un plaisir, même si la différence avec le 144 Hz n'est pas si flagrante. Du côté de la partie audio, nous avons là des haut-parleurs très puissants, avec des basses fortes, mais un manque de spatialisation assez important.

De bonnes performances





Du côté des jeux, ASUS recycle la configuration du précédent ROG Zephyrus S testé, avec un processeur Intel Core i7-9750H cadencé à 2,6 GHz (4,5 GHz en mode Turbo), une carte graphique NVIDIA RTX 2070 Max-Q avec 8 Go de mémoire vidéo, 32 Go de RAM et un disque SSD M.2 de 1 To où sont installés Windows 10 et les jeux pour ce test. Oui, seul le GPU change, pour une version légèrement inférieure.

Les résultats des benchmarks s'en ressentent, même si dans l'ensemble, le ROG Zephyrus S s'en sort assez bien, atteignant régulièrement les 60 fps avec les options graphiques au maximum. Seul Red Dead Redemption 2 demande de laisser les réglages médians, mais pour profiter des 300 Hz, il faut tout baisser, à l'instar d'Overwatch qui tourne comme un charme à plus de 230 images par seconde, mais avec des graphismes qui piquent un peu les yeux. Problème, qu'importe les réglages, le PC fait énormément de bruit après quelques minutes de jeu, même si la chauffe reste assez maîtrisée. Et là encore, 1 To pour accueillir Windows 10, ses quelques applications et logiciels préférés et les jeux de plus en plus gourmands en place de stockage, c'est très juste.

Du côté de l'autonomie, il y a quand même du mieux. Avec Microsoft Edge et VLC ouverts, le ROG Zephyrus S tient un peu plus de six heures, c'est une bonne durée pour un PC portable destiné aux gamers.

Le principal atout de ce ROG Zephyrus S, outre le fait qu'il soit moins cher grâce à la RTX 2070, c'est son écran de 300 Hz, mais il faut sacrifier de nombreuses options graphiques pour en profiter pleinement, d'autant que la RTX 2070 n'est pas aussi puissante que la RTX 2080. Reste une bonne autonomie, et des performances satisfaisantes dans l'ensemble.

Amaury M. (Clint008)

Rédacteur PC - Testeur Explorateur de musique plus ou moins bruyante, collectionneur de casquettes et vénérateur de Blade Runner. J'aime les zombies et Cthulhu. Suivre ce rédacteur :

Les plus Bonne autonomie

Bonne finition

Performances satisfaisantes

Vraiment portable Les moins Clavier vraiment pas ergonomique

Connectique trop juste

Du bruit, beaucoup de bruit