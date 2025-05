TEST Final Fantasy VII Remake Intergrade : Cloud fait le beau sur la ROG Ally Z1 Extreme

Le Midgar des résolutions





Disponible depuis plusieurs années sur PC, Final Fantasy VII Remake Intergrade continue de faire tourner des têtes (et des ventilateurs) avec ses graphismes léchés et ses combats nerveux. Comme vous le savez peut-être, le titre de Square Enix arrive sur la belle de Nintendo, la Switch 2. Alors en attendant, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas tester cette petite bombe sur la machine d’ASUS, à savoir la ROG Ally Z1 Extreme. Et pour cause, certains sont pressés et veulent le titre dès maintenant dans la poche. Alors, cela donne quoi ?

C'est un bonheur !

Eh bien la machine s’en sort plutôt bien, même très bien si nous prenons le temps d’ajuster quelques curseurs. Après quelques heures de balade entre les ruelles sombres de Midgar et ses zones plus aérées, voici donc ce qu’il faut retenir de nos essais et réglages. Tout d’abord, nous avons commencé les hostilités avec un réglage en 1080p, avec les textures et ombres en haute qualité. Dans les zones couloir (les ruelles sombres, les intérieurs confinés), le jeu tourne entre 50 et 60 fps ; fluide, propre, agréable à l’œil. En revanche, dès que les environnements s’ouvrent un peu, les performances chutent entre 35 et 45 fps. Sincèrement, nous sommes totalement surpris des performances ! Oui, c’est totalement jouable.

Nous avons ensuite fait l’inverse, à savoir mettre les paramètres au plus bas. En passant au 720p avec textures et ombres en basse qualité, nous avons un bon 60 fps stable en couloir, mais sans surprise, dans les zones plus vastes, nous tournons dans les 50-60 fps. L’image est évidemment un peu plus douce, voire floue par moment (en même temps, c’est en 720p), mais l’expérience reste correcte ; c’est comme jouer un jeu sur Switch au final.

720p (minimum) à gauche, 900p (maximum) à droite



Notre configuration favorite ? Le 900p, bien sûr ! Cette résolution n’est pas du tout dérangeante sur un écran de 7 pouces. Mais pour faire simple :

Rendu : 900p

Résolution des textures : Haute

Résolution des ombres : Haute

Résultat ? Nous avons là un framerate constant tournant dans les 60 fps dans les lieux confinés et une belle stabilité à 40-55 fps dans les environnements qui respirent un peu plus. C’est propre, net, et très satisfaisant pour les mirettes ! Petite astuce pour ceux qui veulent economiser un peu de batterie, reduissez la consommation à 15W. Oui, évidemment, vous subissez une petite chute d’images par seconde, mais sincèrement, rien de dramatique. Le jeu reste stable, avec un ressenti toujours fluide et agréable, même dans les zones plus chargées. Parfait pour prolonger la session sans se précipiter vers une prise murale.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sur la ROG Ally Z1 Extreme ? C’est clairement le genre de combo qui donne envie de rater son arrêt de métro. Avec les bons réglages, cette adaptation tourne comme un charme et offre une excellente expérience... sauf qu’ici, tout tient dans les mains. Alors oui, il faut faire quelques concessions si vous tenez absolument au 1080p, mais le plaisir de redécouvrir Midgar en portable, avec des combats qui pètent dans tous les sens et une image propre sur 7 pouces, ça n’a pas de prix (enfin si, celui du jeu et de la console, mais vous voyez l’idée). En bref, un jeu qui ronronne dans la poche, c'est un bonheur ! Cloud n’a jamais été aussi... nomade.

Les plus Le 900p, ça passe bien !

Rendu visuel qui claque, avec les réglages des textures/ombres au maximum

Même à 15W, le jeu ronronne

Expérience fluide et agréable sur écran 7 pouces, le pied Les moins Chute de framerate dans les zones ouvertes (logique en même temps)

Le 720p, c’est fade à l’image (mais c’est méga fluide au moins)

Notation Verdict 18 20