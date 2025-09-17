TEST Formula Legends : une alternative crédible aux mastodontes officiels de la F1

Un voyage à travers l’histoire de la Formule 1





Avec Formula Legends, le studio 3DClouds ne cherche pas à rivaliser directement avec les mastodontes sous licence officielle. Pas de pilotes célèbres, pas d’écuries réelles ni de circuits reproduits au millimètre près. Ici, l’objectif est ailleurs : rendre hommage à l’histoire de la Formule 1 et proposer une expérience accessible, pensée comme une traversée des époques, de la rudesse des débuts aux bolides modernes bardés de technologie.

Formula Legends est moins une réplique officielle qu’un hommage sincère à la Formule, pensé pour faire ressentir l’évolution du sport.



Nous avions déjà eu un premier aperçu avec la démo, et la version finale confirme nos impressions. Le cœur du plaisir réside dans la variété des sensations offertes par les différentes générations de voitures. Les monoplaces des années 60, instables et capricieuses, exigent une grande prudence au freinage et une réelle anticipation dans les virages. À l’inverse, les modèles modernes profitent d’une adhérence nettement supérieure et d’une stabilité qui permet d’attaquer davantage. Passer d’une génération à l’autre oblige à modifier son pilotage, et c’est ce contraste qui donne au jeu sa personnalité.

Le mode carrière illustre bien cette philosophie. Il nous propose de traverser plusieurs décennies du sport automobile, en commençant avec les monoplaces rudimentaires des années 60 pour arriver jusqu’aux modèles les plus modernes. Chaque étape nous met face à des voitures au comportement unique et à des tracés adaptés à leur époque, ce qui renouvelle constamment l’expérience. La progression est structurée autour de scénarios historiques qui mettent en avant les moments marquants de la discipline, ajoutant une dimension narrative à l’apprentissage de chaque génération de véhicules.

Autour de la carrière, il est possible de lancer des courses personnalisées, de s’essayer au contre-la-montre et de profiter d’une IA étonnamment convaincante. Les adversaires se battent pour leur position, commettent des erreurs et donnent parfois l’impression d’une vraie course. L’équilibrage n’est malheureusement pas parfait, surtout dans la gestion des pénalités. Ainsi, certains dépassements à peine hors-piste sont lourdement sanctionnés, quand d’autres passent inaperçus. Ce manque de constance dans les règles peut vite créer de la frustration et mériterait une correction pour rendre l’expérience plus cohérente.

Notation Verdict 16 20