TEST Fortnite : que vaut la version PS5 Pro ?

Fortnite fait partie de la liste des 50 jeux officiellement améliorés pour la PlayStation 5 Pro à son lancement. Le jeu de tir multijoueur d’Epic Games bénéficie donc de la puissance de la console haut de gamme de Sony, mais le studio reste bien discret sur les améliorations de son Battle Royale. Avec ses graphismes cartoonesques, Fortnite pouvait déjà tourner à 120 fps sur PlayStation 5, à condition d’avoir la télévision compatible. Ici, les réglages ne changent pas, alors qu’apporte la version PS5 Pro ?

C’est loin d’être une révolution.



Eh bien… difficile à dire à l’œil nu. Fortnite propose d’afficher à l’écran le framerate, permettant de voir que les 120 fps ne sont pas constants, il y a toujours de petites chutes ici et là, la fréquence d’affichage n’est pas plus stable sur PlayStation 5 Pro. Quid des graphismes ? Là encore, pas de révolution, le jeu est très joli et tourne en 4K, les effets visuels ne sont pas légion, le titre (qui utilise l’Unreal Engine 5) a été optimisé pour tourner sur un maximum de plateformes, c’est sympathique, mais le jeu vaut surtout le détour pour sa direction artistique cartoonesque et pas pour son réalisme.

Notons quand même des textures parfaitement lisses et de beaux effets de lumières, de légers détails qui différencient cette version PS5 Pro de la version classique. Sur la PlayStation 5, les graphismes perdaient un chouïa en qualité en passant à 120 fps, ce qui n’est plus le cas ici. Vous l’aurez compris, Fortnite sur PlayStation 5 Pro bénéficie de la puissance de la PS5 Pro, mais c’est loin d’être une révolution. Le titre a droit à des graphismes un poil plus fins à 120 fps, permettant d’y jouer avec un haut framerate dans les meilleures conditions.

