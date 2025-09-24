Test Geekom A6 : un mini PC compact qui cache bien son jeu

Le Geekom A6 est l’un de ces mini PC qui cherchent à allier compacité et polyvalence. Derrière son format discret se cache une machine qui promet assez de puissance pour couvrir la majorité des usages, tout en restant proposée à un prix accessible. Nous l’avons testé plusieurs jours pour vérifier ce qu’il avait dans le ventre.

« Compact, discret et bien fini, le Geekom A6 se glisse partout sans qu’on imagine la puissance qu’il renferme. »

Compact et léger, le boîtier se fond facilement dans un bureau sans attirer l’attention. La finition est soignée, avec un dessus en aluminium qui favorise la dissipation thermique et une partie basse en plastique conçue pour laisser passer correctement le WiFi et le Bluetooth. L’accès aux composants internes demande de retirer les patins et quelques vis, une opération qui reste simple même si elle manque un peu de praticité.

La connectique est généreuse : USB4, deux HDMI, Ethernet 2,5 GbE, WiFi 6E, lecteur de carte SD… On peut brancher plusieurs écrans, profiter d’un réseau filaire rapide et connecter des périphériques modernes sans se retrouver limité. L’alimentation externe de 120 W, compacte, assure suffisamment de marge pour gérer les pics de charge du processeur.

Caractéristiques du modèle testé : AMD Ryzen 7 6800H (8 cœurs / 16 threads, jusqu’à 4,7 GHz)

Radeon 680M (GPU intégré)

32 Go DDR5 (extensible à 64 Go)

SSD NVMe PCIe Gen 4 de 1 To

USB4, USB-C 3.2 Gen 2, 3 × USB-A 3.2 Gen 2, 1 × USB-A 2.0

2 HDMI 2.0, Ethernet 2,5 GbE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, lecteur SD, jack 3,5 mm

Dimensions : environ 112 × 112 × 37 mm

Poids : un peu plus de 500 g

Alimentation externe 120 W

Garantie : 3 ans

Au quotidien, la machine se montre très confortable. Navigation web, documents lourds, multitâche : rien ne ralentit. Les 32 Go de RAM offrent une vraie aisance pour jongler entre plusieurs applications. Le SSD NVMe contribue à cette réactivité, avec des débits dépassant les 4 Go/s en lecture.

Au-delà de sa compacité, le constructeur a pensé à la praticité. Le Geekom A6 est livré avec un support VESA, ce qui permet de fixer directement le boîtier à l’arrière d’un écran compatible. Une fois installé, l’ensemble se transforme en un véritable PC tout-en-un discret et gain de place, idéal pour un bureau épuré.

Notation Verdict 16 20