TEST Gran Turismo 7 : alors cette édition PS4, bien ou bof ?

Ça y est, Gran Turismo 7 est enfin disponible dans nos rayons. Le bébé de Polyphony Digital a de quoi émoustiller et s’invite sur les deux plateformes de Sony Interactive Entertainment, la PS5 et la PS4. Nous nous sommes penchés sur cette expérience et nous vous avons livré nos impressions sur l’édition « new gen ». Il est donc temps pour nous de vous partager notre avis sur l’autre version, à savoir ce septième épisode tournant sur nos bonnes vieilles consoles. Verdict ?

Gran Turismo 7 est une très bonne simulation automobile sur PlayStation 4.

Nous n’allons pas revenir sur tous les modes, mais nous attarder uniquement sur les différences visuelles. Tout d’abord, nous pensions que le titre tournerait dans les 30 fps, il n’en est rien. Les développeurs ont fait un très bon travail pour avoir un jeu fluide et agréable à l’œil. Ainsi, le framerate vacille dans les 60 images par seconde, c’est un bonheur. Mais pour avoir ce résultat, nos amis ont dû faire quelques concessions par-ci, par-là.

Ainsi, divers éléments de décor ont été supprimés ; par exemple, il y a moins de broussailles ou de public dans les gradins. Autre point, il y a un brin d’aliasing et le popping est un peu plus présent. Pour finir, les temps de chargement sont un peu longuets. Mais au-delà de ces imperfections, cette production a de quoi émoustiller les mirettes. Reflets, ombres, jeux de lumière, météo, modélisation des voitures, nous avons là un opus qui tient bon la route sur nos belles PS4.

Vous vous posez certainement cette question : et l’expérience dans tout cela ? Eh bien, elle reste intacte ! La prise en main est incroyable, les développeurs ont su amener aux joueurs une conduite réaliste dans un monde virtuel, et c’est le principal. De plus, le gameplay avec une DualShock 4 est plaisant et les vibrations s’amorcent au bon moment pour essayer de nous faire ressentir les tremblements de notre bolide. Même si des altérités visuelles sont là, Gran Turismo 7 est une très bonne simulation automobile sur PlayStation 4.

Les plus Tourne à fond sur PS4

Une prise en main au top

Expérience plaisante Les moins Du popping

Les temps de chargement

Notation Verdict 16 20