TEST Kirby's Return to Dream Land Deluxe : une version Switch amusante et délirante

Les jeux Kirby sont nombreux sur Switch. Après l’excellent Kirby et le monde oublié (lire nos impressions), Nintendo a pris la décision de porter une production Wii, Kirby's Return to Dream Land. Ainsi, une version Deluxe s’invite dans nos rayons et inclut de nouvelles petites choses sympathiques à ne pas négliger. Avons-nous un titre bien adapté entre les mains ? Il est temps de revenir sur cette aventure.

En multijoueur, c’est excellent.

Tout d’abord, concernant la partie visuelle, le jeu est plus fin, l’aliasing disparaît totalement. Ensuite, et point qui nous a marqué, ce Kirby est moins contrasté, les couleurs sont plus pâles que le jeu original. La firme japonaise profite de cette édition pour modifier les textures qui ont été (légèrement) retravaillées et les arrière-plans sont un brin plus vivants. C’est plus plaisant à la rétine globalement, vous l’aurez compris. Que ce soit en mode TV ou Portable, les graphismes émoustillent gentiment les pupilles. En d’autres termes, sur petit ou grand écran, c’est beau, mignon et coloré. Vraiment à croquer !

Au niveau de la prise en main, c’est simple comme bonjour. Nous traversons des niveaux en 2D et nous pouvons absorber des adversaires afin d’acquérir leurs aptitudes. Ici, de nouveaux pouvoirs font leur apparition, Sable et Méca, permettant à Kirby de se servir du sable comme arme et se camoufler dans le sol d’un côté, ou de balancer des missiles et des lasers de l’autre. Pour les joueurs qui n’aiment pas « perdre », sachez qu’un mode Assistant Magolor est là pour vous prêter main-forte. Pour faire simple, si vous tombez dans un trou, au lieu de perdre une vie, un personnage volant (Magolor) viendra vous secourir. Sincèrement, nous trouvons cette « assistance » inutile, car le jeu de base est extrêmement facile.

Sachez qu'il est aussi possible de passer un bon moment en équipe avec des amis sur un même canapé. Débranchez les Joy-Con et connectez des manettes pour vous amuser jusqu’à quatre. La prise en main avec le petit pad de Nintendo n’est pas si désagréable que ça, car les commandes de Kirby et ses amis sont aisées (courir, sauter, attaquer en autres). L’odyssée devient plus délirante et divertissante, car en appuyant sur les touches L et R, nous pouvons combiner nos pouvoirs pour amorcer des offensives dévastatrices.

En outre, il y a des modes loufoques pour nous distraire comme il se doit. Ainsi, nous pouvons nous rendre au Parc Magoland pour nous lancer dans des minis jeux dignes d’un Mario Party. Les défis reprennent des challenges (Coup Sismique, Kirby samouraï, etc.) de vieux titres Kirby, et usent des fonctionnalités du Joy-Con ; comme le gyroscope pour comprendre les mouvements de nos mains afin de fracasser un rocher. En multijoueur, c’est excellent. Barre de rires en vue !

Magolor s’enflamme !





Vous en voulez encore ? Un épilogue de Magolor voit le jour : Le Voyageur Interdimensionnel. Pour accéder à ce nouvel univers, il faut terminer l’histoire principale. Qu’est-ce concrètement ? Une toute nouvelle aventure où nous prenons le contrôle de Magolor qui a perdu ses pouvoirs et doit s’échapper d’un espace entre les dimensions. La difficulté est bien plus piquante que la quête principale avec Kirby et plus intéressante.

L’épilogue de Magolor est vraiment prenant.

Et pour cause, notre ami ne peut que lancer de petites attaques et sauter au départ, et doit collecter des points magiques (en terrassant divers ennemis) afin de se booster et obtenir des capacités (comme voler quelques secondes). Le tout est jouable en multijoueur en local, les partenaires incarnent aussi Magolor, mais d’une couleur différente. Bref, plus nous avançons, plus nous devenons puissant, et pour arriver au bout du tunnel, il faut franchir une vingtaine de niveaux.

D’autres petites choses sont aussi présentes, comme la collection de masques pour changer l’apparence de son personnage. Les amiibo sont compatibles pour obtenir des bonus pas très intéressants. Si nous scannons un joujou de la série Kirby, un pouvoir apparaît aléatoirement, si nous utilisons une figurine d’une autre licence (Zelda, Mario, etc.), des objets de soin surgissent avec des étoiles ; pas vraiment utiles tellement le jeu est facile.

Nintendo a fait du très bon travail avec Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en peaufinant les graphismes et en proposant des modes divers et variés pour éviter l’ennui, seul ou à plusieurs. L’épilogue de Magolor est vraiment prenant, et les mini-jeux dans le Parc Magoland nous ont diverti comme il fallait. Si vous aimez les jeux cocasses et colorés, sans prise de tête, ne passez pas à côté.

Les plus Super mignon sur Switch

Deux nouveaux pouvoirs

Le Parc Magoland, délirant à plusieurs

L’épilogue de Magolor, une progression amusante Les moins L’Assistant Magolor, inutile

La fonction amiibo, bof

Notation Verdict 16 20