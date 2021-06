TEST de Les Sims 4 Décoration d’intérieur : une infinité de possibilités pour les férus de construction

Un style décontracté et chic qui convient à de nombreuses occasions





Qui n’a jamais rêvé d’utiliser l’argent des autres pour réaliser ses propres créations ? Le tout, c’est que le client soit satisfait du résultat... Deuxième pack annoncé parmi la liste des prochaines sorties de la saga cet été, Les Sims 4 Décoration d’intérieur nous donne l’opportunité, entre autres, d’incarner un architecte d’intérieur prêt à tout pour répondre aux exigences de ses clients. Budget limité, contraintes, gestion de la carrière... Passons en revue toutes ces nouveautés pour nous forger notre propre opinion.

Un bug transforme notre Sim en Berthe aux grands pieds.

Comme pour chaque nouveau pack, le CUS nous propose de nouvelles coiffures et tenues pour nos Sims. Six coupes sont disponibles au total (ou plutôt cinq et demi, car la dernière est une légère variation d’une coiffure déjà présente avec baby hairs en plus). Deux d’entre elles sortent vraiment du lot : de magnifiques cheveux lâchés au volume dingue, passés sur un côté, et un chignon en tresses africaines aux détails incroyables, comme si nous arrivions à déceler la nature crépue des cheveux. Un très bon point de ce côté-là pour la saga, qui se voit souvent reproché son manque de détails. Les coupes restantes sont sympathiques, mais restent banales.

En matière de tenues, nous avons de quoi faire : du style faussement décontracté à la combinaison de travail aux motifs funky, tout y est. Nous avons même droit à des vestes de costume colorées qui donnent un air professionnel tout en restant dans le coup. Côté féminin, les crop-tops et cols chemisés semblent être de rigueur : tous sont plutôt seyants et rentrent dans une large gamme de styles, allant du strict au casual. Côté masculin, il faut compter sur les chemises retroussées et les pantalons de travail, assez bien taillés pour le coup. En revanche, gros flop pour la paire de mules/tongs à talons pyramidaux : non seulement le modèle n’est pas fou, mais un bug transforme notre Sim en Berthe aux grands pieds ! Espérons qu’il sera vite réglé...

Une inspiration scandinave pour les nouveaux meubles





Qui dit « décoration d’intérieur », dit forcément « nouveaux meubles en vue ». Ces derniers sont effectivement au rendez-vous et fortement inspirés du style d’une grande marque d’ameublement scandinave. Un style assez épuré en bois clair et aux tons pastel pour la grande majorité. Les catégories sont diverses : de l’électroménager aux tapis, en passant par la literie et de nombreux éléments de dressing.

Les enfants ont également leur part du gâteau avec une petite tente extrêmement mignonne dans laquelle ils peuvent jouer et se reposer. Les parents peuvent même s’amuser à leur faire peur lorsqu’ils sont à l’intérieur, donnant un état d’esprit « Effrayé » à l’enfant. Un petit détail qui reste bienvenu et ajoute un peu de gameplay pour les enfants, ce qui a plutôt tendance à manquer dans cet opus de la saga. En cuisine, le pack Décoration d’intérieur introduit la possibilité d’installer des plaques à induction et à gaz, et d’encastrer un four dans un plan de travail, ce qui rend les cuisines d’autant plus modulables.

Les lits en hauteur, disponibles depuis l’une des dernières mises à jour, sont également proposés sous plusieurs formes, styles et coloris, permettant de diversifier le peu de modèles déjà présents. Leurs détails sont bien travaillés et visuellement agréables à regarder. Ils peuvent être utilisés dans de nombreux contextes. Globalement, le style de ces nouveaux meubles est celui que nous retrouvons finalement beaucoup dans les derniers packs, comme Écologie par exemple, où le bois clair, la finesse et la modernité sont les caractéristiques qui ressortent le plus.

La carrière Décorateur d’intérieur et son infinité de possibilités





Tout pack de jeu qui se respecte s’accompagne au moins d’une bonne aspiration ou d’une nouvelle carrière. Pour Décoration d’intérieur, c’est le deuxième cas qui s’applique. Nos Sims peuvent donc devenir de véritables architectes d’intérieur, bien qu’ils aient besoin d’un petit coup de pouce de notre part, car il s’agit d’une carrière jouable. Il est par ailleurs également possible de les envoyer travailler seuls si besoin. Tout d’abord, il suffit de rechercher un emploi via le téléphone ou l’ordinateur pour accéder à cette carrière. Ensuite, celle-ci fonctionne un peu comme la carrière Indépendant : c’est à nous de sélectionner les contrats que nous souhaitons, sachant que certains se débloquent au fil de notre progression (assez réaliste pour le coup).

Notre Sim se déplace ensuite au domicile du client et il nous faut alors accomplir plusieurs tâches (autrement dit, des interactions sociales) pour découvrir les goûts et contraintes du client afin de répondre au mieux à ses désirs. Les petites animations qui accompagnent ces interactions sociales sont assez bien réalisées : nous y voyons notre Sim présenter plusieurs styles de déco sur sa tablette ou encore proposer différents coloris et textures à l’aide d’échantillons. Le niveau de détail est assez élevé, mais le contenu qui apparaît sur la tablette peut parfois clignoter de façon désagréable selon l’intensité du zoom.

Puis vient le moment tant attendu : la rénovation. C’est ici que nos propres compétences en construction entrent en jeu. En théorie, il est attendu de nous que nous respections les exigences du client (c’est-à-dire ses couleurs préférées/détestées, le style qu’il aime ou pas, et ses loisirs). En pratique, cela semble beaucoup plus complexe. Les facteurs qui ont un impact sur le résultat final, à savoir la satisfaction ou le mécontentement du client, sont encore flous, car même si nous répondons parfaitement aux critères demandés, il se peut que le client finisse par être furieux. En effet, tous les membres du foyer du client influencent la décision finale. Or, nous avons tendance à ne discuter qu’avec un seul membre en raison du manque de temps. Il se peut donc que ce membre soit pleinement satisfait, mais que les autres n’aient pas du tout les mêmes goûts. Il faudrait donc idéalement connaître l’ensemble des préférences de tous les membres du foyer, ce qui paraît être une mission assez compliquée et chronophage. Malgré tout, les possibilités sont immenses, car les lieux, les types de missions, les budgets, les clients ainsi que leurs goûts en matière de couleur et de décoration sont toujours différents. Le pack peut alors se révéler extrêmement durable et nous occuper pendant des dizaines d’heures. Côté bug, nous n’en avons repéré qu’un seul, mais qui gâche quelque peu le gameplay : il peut arriver, au moment de la révélation au client, que la journée de travail se termine toute seule sans que nous ayons effectué la « véritable » révélation. Tout ce travail pour finir frustré de ne pas voir la réaction du client...

Décoration d’intérieur est un pack de jeu comme nous les aimons : un véritable plus en termes de gameplay, une carrière jouable où nous tenons un véritable rôle, qui plus est en obtenant un résultat à la fin. Un mini jeu dans le jeu, en somme. Les meubles d’inspiration scandinave sont facilement modulables et utilisables dans de nombreuses situations. Quant au CUS, quelques tenues et coiffures sortent du lot, malgré d’autres éléments un peu banals. Un pack qui vaut quand même le détour, même si la construction n’est pas nécessairement votre fort à la base.

Les Sims 4 Décoration d’intérieur est disponible sur Origin et sur Steam au prix de 19,99 € sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter le jeu sur la Fnac à 19,99 €.



Les plus Une carrière jouable où nous avons une véritable influence

Des possibilités infinies

Meubles et tenues bien travaillés

Tons harmonieux Les moins Meubles qui restent un peu dans le même style

Bug des chaussures

Bug qui apparaît parfois en fin de journée de travail