TEST de Les Sims 4 Kit Riad de rêve : du contenu axé sur un thème bien précis

Un mobilier travaillé aux finitions détaillées





Il s’est écoulé pas moins de deux mois et demi depuis la sortie des dernières extensions des Sims 4, les kits Look Rétro, Cuisine Rustique et Nettoyage de Printemps. Un délai qui fait trépigner d’impatience les aficionados de la saga, surtout après l’annonce récente d’un été plutôt chargé niveau sorties. En attendant, les développeurs nous font patienter en nous proposant le nouveau kit Riad de rêve, dont les premières images nous laissaient reconnaître un style marocain riche en détails. Un kit qui est donc uniquement axé sur le mode Construction.

De quoi donner du caractère aux intérieurs de nos Sims !

Une chose est sûre : les développeurs ont bien travaillé. En effet, le style des 11 nouveaux meubles que nous propose ce kit a été remarquablement fini, avec des détails ciselés typiques du style oriental. Les 12 coloris du fauteuil et de la causeuse sont bien assortis. Leurs motifs graphiques varient et laissent place à tout sauf à la monotonie. Certains coloris proposent des tons plutôt neutres et « passe-partout », tandis que d’autres sont un peu plus audacieux, avec des nuances beaucoup plus vives. En somme : il y en a pour tous les goûts. Leurs coussins sont également bien dessinés, sur lesquels nous pouvons même distinguer de petits plis pour leur donner un aspect moelleux. Malgré tout, nous pensons que les détails auraient pu être poussés encore plus loin, en découpant encore mieux les contours et en jouant davantage sur la texture.

Le kit nous donne accès à deux nouvelles énormes plantes : un palmier et un bananier. Entouré d’un muret carrelé surmonté d’une barrière d’arabesques en fer forgé, le palmier rend très bien dans le jeu et peut être utilisé dans de nombreux contextes. Seul bémol : les motifs des carreaux du muret sont toujours les mêmes, bien que la combinaison de couleurs change. Nous aurions apprécié une version un peu plus neutre et utilisable dans davantage de contexte. Le bananier, quant à lui, fait son petit effet dans son gros pot en faïence avec ses grandes feuilles. L’avantage par rapport au palmier, c’est qu’il prend déjà moins de place et que son pot existe en plusieurs coloris plus sobres. De quoi donner du caractère aux intérieurs de nos Sims !

Quelques éléments de construction qui donnent du cachet aux créations





Dans ce kit, l’accent a été mis sur l’architecture orientale, avec la possibilité d’agrémenter nos patios et cours intérieures de colonnes et moulures dessinées. Disponibles en plusieurs coloris, ces nouveaux éléments de décor ajoutent vraiment du cachet aux créations. Pour les utiliser, toutefois, il faut savoir bien manier les outils du mode Construction. Les férus de construction y trouvent donc leur compte ; ceux qui n’utilisent pas souvent les frises et autres tympans, un peu moins.

Nous pouvons également avoir accès à un escalier en mosaïque très sympa, une clôture en bois aux détails ciselés, mais difficile à utiliser dans un style autre qu’oriental, et à pas moins de cinq nouveaux types de portes. Celles-ci reprennent les codes emblématiques des portes à l’oriental, à la forme si reconnaissable. Différentes tailles ouvrent les possibilités d’utilisation, que nos plafonds soient hauts ou non. Un vrai plus qui n’est pas négligeable.

Alors oui, le tapis en mosaïque est sublime, bien que difficile à positionner en raison de sa grande taille, mais un service à thé qui sert juste à faire joli, moyen... Il y avait pourtant tellement de potentiel : rien qu’une petite animation où nous aurions pu voir nos Sims se verser un verre de thé à la marocaine, tout en le levant et l’abaissant, cela nous aurait fait rêver ! Mais malheureusement, le service à thé n’est considéré que comme un objet de décoration dans le jeu. Malgré tout, les deux lanternes disponibles, une au sol et l’autre au mur, relèvent un peu le niveau par leur style très chic et utilisable dans de nombreux autres contextes. Une grande jarre à deux anses fait également son apparition, disponible dans de nombreux coloris et motifs orientaux, mais pas que : des tons plus neutres nous permettent de l’utiliser dans des décors historiques et antiques sans problème.

Sans surprise, le kit Riad de rêve s’adresse avant tout aux joueurs qui aiment le style oriental et les décors colorés. Certains objets peuvent tout à fait être utilisés dans des contextes très chics, comme un bar lounge par exemple, grâce à des tons plutôt neutres, mais d’autres restent très spécifiques au style oriental de par leurs motifs colorés. Un kit qui est surtout destiné aux constructeurs également.

Les Sims 4 Kit Riad de rêve est disponible au prix de 4,99 € sur PC, Mac, PS4 et Xbox One. Vous pouvez acheter le jeu sur la Fnac à 39,99 €.

Les plus Un vrai travail sur les détails

Des coloris riches et bien assortis

Certains objets utilisables dans de nombreux contextes... Les moins ... mais d'autres très spécifiques au style

Un service à thé inutilisable, sans animation