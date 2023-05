TEST Logitech Pro X 2 Lightspeed : le casque ultime pour les gamers ?

Un casque pour tous et tout !





Logitech agrandit encore un peu plus son catalogue de périphériques pour gamers avec le Pro X 2 Lightspeed, dernier modèle en date de sa gamme de casques taillés pour la compétition e-sportive. Le constructeur suisse a présenté en détail son casque tout récemment et nous avons également eu l’occasion de l’essayer pendant plusieurs jours. Serait-ce le casque ultime pour gamers ?

Un casque quasiment parfait, au son clair et à la polyvalence appréciable.

Visuellement parlant, pas grand-chose ne distingue le Pro X 2 Lightspeed de ses prédécesseurs. Nous retrouvons un casque assez imposant et volumineux, rappelant parfois les modèles pour audiophiles, avec de larges oreillettes ovales noires mates (le casque existe aussi en blanc) et un cercle argenté avec le logo G de Logitech. L’arceau au niveau du crâne est toujours aussi large, avec une bande en similicuir, ce dernier est cranté pour s’adapter à toutes les formes de crâne, mais le constructeur a surtout innové du côté des oreillettes pour le confort. En plus de légèrement pivoter sur l’axe vertical, les oreillettes tournent aussi désormais sur l’axe horizontal, pour mieux épouser la forme de la tête et surtout permettre de laisser reposer le casque autour du cou lorsqu’il n’est pas utilisé. Nous avons là un Pro X 2 Lightspeed de très bonne facture, très bien fini et dont la résistance donne confiance, tandis que le confort est peaufiné grâce à ces oreillettes pivotantes.

Du côté du contenu de la boîte, Logitech a été généreux, et nous retrouvons d’abord une seconde paire d’oreillettes. De base, c’est le revêtement en similicuir qui est équipé sur le Pro X 2 Lightspeed, pour une isolation sonore passive efficace, mais qui a tendance à vite chauffer les oreilles de l’utilisateur après quelques heures. Avec l’été qui arrive, le revêtement en tissu maillé est souvent plus adapté, la tête respire un peu mieux et le casque sert un poil moins les gros crânes, même s’il faut compter sur une isolation sonore évidemment un peu moins efficace. La boîte contient également un microphone amovible (nous y reviendrons plus bas), une pochette de transport un peu trop légèrement rembourrée de mousse pour assurer une réelle protection (mais c’est mieux que rien) et plusieurs câbles. Nous avons d’abord un câble USB-C pour recharger le casque sans fil, mais aussi un câble Jack 3.5 pour utiliser le Pro X 2 Lightspeed sur une manette, un smartphone ou une console portable, rendant le casque compatible avec de très nombreux appareils, qu’il soit utilisé en wireless ou en filaire. Mais le vrai intérêt du modèle réside encore dans son utilisation sur PC avec le dongle également inclus dans la boîte.

Avant de passer à la qualité sonore, attardons-nous quand même sur les fonctionnalités accessibles directement depuis les boutons présents sur les oreillettes. Celle de droite ne comporte que le port Jack 3.5 pour y brancher le câble amovible, tout le reste se passe à gauche avec un trou pour y insérer le microphone, un port USB-C pour le rechargement, le bouton d’alimentation, un petit bouton pour le Bluetooth, un dernier bouton poussoir pour couper le micro à la volée et une molette pour régler le volume. Oui, ça peut faire beaucoup, mais tout est suffisamment bien placé pour que l’utilisateur s’y retrouve à l’aveugle très facilement, notamment grâce aux textures sur le bouton du micro et sur la molette. Le doigt tombe immédiatement là où il faut sans avoir à retirer le casque de sa tête pour faire des réglages, c’est appréciable.

Le son, la voix et le G Hub





Bon, et le son dans tout cela ? Dans ce Pro X 2 Lightspeed, Logitech a casé des haut-parleurs HP Pro-G en graphène de 50 mm, différents des Pro-G du précédent modèle, pour un son un poil différent. Cette fois, le rendu sonore est très clair, les basses sont bien là, mais restent très bien gérées, ne prenant jamais le dessus sur les aigus ou les médiums. C’est surtout la puissance sonore qui impressionne, le son est large et percutant, immergeant totalement l’utilisateur dans son activité, que ce soit pour écouter de la musique, regarder un film ou bien sûr jouer. Que ce soit en Bluetooth ou avec le câble Jack 3.5, le rendu sonore du casque est un régal, mais le Pro X 2 Lightspeed est quand même pensé pour être utilisé sur PC avec le dongle.

Un casque pour toutes ses activités, qu’importe la plateforme.

Ici, l’utilisateur peut profiter des fonctionnalités du logiciel G Hub, en activant notamment le son Surround DTS Headphone: X2.0, avec du 7.1 offrant une spatialisation idéale pour les jeux compétitifs, notamment les FPS. Les sons sont immédiatement localisables dans l’environnement virtuel, c’est précis et très bien équilibré, les bruits de pas sont légèrement mis en avant et les voix sont claires et audibles. De base, c’est déjà excellent, mais le logiciel regorge de paramètres modifiables afin de peaufiner le rendu sonore et régler la spatialisation en fonction des jeux et activités, c’est simple et complet, avec des profils enregistrables pour alterner rapidement entre les réglages. Si le Pro X 2 Lightspeed est très sympathique en Bluetooth ou en Jack 3.5, il vaut surtout le détour sur PC avec le dongle et G Hub, les autres connectiques étant surtout là pour le rendre polyvalent. L’utilisateur a là un casque pour toutes ses activités, qu’importe la plateforme.

Enfin, un petit mot sur le microphone, qui est sensiblement le même que sur le Pro X Wireless. Logitech utilise évidemment la technologie Blue Vo!ce dans un micro à col de cygne amovible, nous retrouvons une capsule cardioïde de 6 mm avec une bande passante améliorée, mais le rendu diffère selon la connectivité. En Bluetooth et en Jack 3.5, c’est très correct, le son est clair et audible, mais il y a quand même des parasites ici et là. Pour de la simple discussion entre amis, ça suffit parfaitement, mais là encore, le microphone se fait remarquer sur PC avec G Hub. De base, le rendu est très moyen, c’est assez étonnant, et il est bien difficile d’en tirer quelque chose, mais heureusement, en activant Blue Vo!ce dans le logiciel, tout rentre dans l’ordre.

La voix est claire et nette, les parasites disparaissent presque complètement, et si ça ne suffit pas, G Hub propose un tas d’options pour réduire les distorsions ou le bruit environnant. Si vous n’aimez pas mettre les mains dans les réglages, pas de panique, de nombreux profils sont là pour appliquer des profils au microphone, cela va de filtres un peu violents à des presets bien plus utiles et pratiques, rendant la voix encore plus claire. Les petits rigolos qui aiment les voix irréalistes peuvent enfin retrouver tas d’effets additionnels, leur seule utilité est de faire marrer les copains sur Discord tant le son est déformé.

Avec le Pro X 2 Lightspeed, Logitech propose un casque quasiment parfait, au son clair et à la polyvalence appréciable. Le modèle peut être utilisé sur n’importe quelle plateforme, que ce soit avec le Jack 3.5 ou le Bluetooth, mais c’est bien sur PC qu’il révèle toutes ses qualités grâce au logiciel G Hub. Un casque ultime qui arrive à faire mieux que le Pro X Wireless, et finalement, nous n’avons pas grand-chose à lui reprocher, si ce n’est l’absence d’une fonctionnalité qui l’aurait rendu encore plus polyvalent pour les audiophiles : la réduction de bruit active, surtout en Bluetooth pour l’écoute dans les transports en commun. Mais difficile de faire la fine bouche, le Pro X 2 Lightspeed est un casque taillé avant tout pour le gaming, il réussit ce qu’il veut faire en gommant les petits défauts du précédent modèle.

Les plus Très bonne finition

Agréable à porter

Le rendu sonore clair et puissant

Le logiciel G Hub très complet

Très polyvalent… Les moins … même s’il se démarque surtout sur PC avec le dongle et le logiciel

Pas d’ANC (pour chipoter)

Notation Verdict 18 20