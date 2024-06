TEST Luigi’s Mansion 2 HD : une adaptation à croquer sur Switch ?

La vie en HD





Si vous n’avez pas suivi la petite histoire, Nintendo a pris la décision de porter l’une de ses productions phares de la 3DS sur Swiych : Luigi’s Mansion 2. Intitulé « HD », cette adaptation a droit à quelques (petites) nouveautés et à un lifting visuel. Nous avons donc passé un long moment avec cette production, il est temps de vous livrer nos impressions sur cette expérience qui bascule sur grand écran.

Fin, coloré et soigné.

Pour que le jeu soit clinquant sur un téléviseur, les développeurs ont dû augmenter la résolution, ajuster les textures et modifier la modélisation de certains personnages. Résultat des courses ? L’aliasing disparait, les graphismes sont fins, colorés et soignés. De plus, la fluidité est au rendez-vous, c’est un bonheur. Et sur le petit écran de la Switch, cela donne quoi ? C’est vraiment superbe, surtout si vous avez le modèle OLED à la maison, les couleurs sautent aux yeux !

Cependant, il y a un point que nous voulons aborder : le rendu en « flat ». Et pour cause, de base le titre a été pensé pour la 3D stéréoscopique, avec des champs de profondeur bien pensés. Forcément, le passage en 2D peut déranger lors de certains passagess, nous pensons aux petites boules bleues qu’il faut attraper... Sur 3DS, il était facile de les distinguer, sur Switch, cela manque de lisibilité. La firme aurait dû changer l’angle de la caméra (et la mettre en hauteur) pour percevoir correctement les sphères. Un brin dommage pour le coup.

La tour pleine de surprises !





Concernant la prise en main, ici aussi, des ajustements ont été appliqués. En effet, il est dorénavant possible d’utiliser le deuxième joystick pour attraper un fantôme. Le souci, c’est que les commandes ne sont pas précises, le joueur peut manquer de temps à autre sa cible ; il faut juste un petit temps d’adaptation pour bien comprendre les mouvements. En outre, il est possible d’user du gyroscope pour contrôler notre personnage et sincèrement, c’est une horreur. L’Ectoblast 5000 s’affole en gesticulant les Joy-con dans tous les sens... Nous conseillons donc de désactiver le paramètre pour profiter du jeu comme il se doit.

Impossible de s’ennuyer, surtout entre amis !

Qui dit portage, dit aussi petit contenu supplémentaire : la Tour Hantée. Il s’agit du multijoueur (en local ou en ligne) où 4 joueurs peuvent se lancer dans divers défis. Comme ? Attraper plusieurs Ectochiens en les pistant, en aspirant des spectres dissimulés à tous les étages, ou encore trouver la bonne sortie dans un temps imparti. Il y a aussi de gros colosses qui traînent dans les parages, nous pouvons alors coopérer pour les éliminer ; comme aspirer ensemble et en même temps un énorme ennemi pour baisser ses points de vie. Ce mode distrait sans difficulté, impossible de s’ennuyer, surtout entre amis !

Vous l’aurez donc compris, Luigi’s Mansion 2 HD divertit sans difficulté. Les amoureux de la 3DS vont pouvoir replonger dans ce classique, les autres, découvrir une aventure cocasse et amusante. Certains points auraient pu être ajustés (comme la caméra pour distinguer certains éléments à l’écran), mais nous avons passé un excellent moment avec cette production. Sans oublier la Tour Hantée qui a de quoi égayer vos fins de journée. Bref, à faire ou à refaire !

Vous pouvez acheter Luigi’s Mansion 2 HD sur :

Lire aussi : TEST - Luigi's Mansion 2 : Casper n'a qu'à bien se tenir

Les plus Visuellement, c’est propre

La Tour Hantée, du multi amusant

Contrôler l’Ectoblast 5000 avec le second joystick… Les moins … même si ce n’est pas très précis

Certains passages ne sont pas adaptés à la « 2D »

Notation Verdict 17 20