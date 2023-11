TEST Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, des liens avec le passé difficiles à briser

Ōtsutsuki est de retour ?





Avec la fin du manga Naruto en 2014, puis celle de l'anime Shippuden en 2017, les nouveautés vidéoludiques dans l'univers de la licence de Masashi Kishimoto sont tout naturellement devenues plus rares, surtout sur consoles. Si Naruto to Boruto: Shinobi Striker a trouvé son public, nous n'avons rien eu d'inédit de la part de CyberConnect2 sur cette licence depuis Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 et son DLC Road to Boruto, en dehors d'un pack Next Generation accompagnant le portage Switch. C'est donc avec une certaine joie que nous avons accueilli l'annonce de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections après tout ce temps, qui est assez comparable à Generations et Revolution dans le sens où il fait plus office d'épisode de transition en termes de ressenti général. Nous avons fait le tour de son contenu ces derniers jours grâce à une version PlayStation 5 fournie par l'éditeur et sommes ressortis de nos sessions avec un avis mitigé.

Storm Connections reprend le système de son aîné en continuant de le sublimer par petites touches.

Parlons tout d'abord des nouveautés d'ordre général qui ont été apportées. Du côté des personnages jouables, nous en dénombrons 157, mais attention, car les 14 skins adultes des alliés de Naruto sont comprises dedans et ne disposent pas de techniques originales les différenciant de leurs versions Shippuden. CyberConnect2 a tout de même introduit 10 combattants inédits, à savoir Asura et Indra Ōtsutsuki, Naruto (Mode Baryon), Sasuke (Assistant Kage), Boruto (Kāma), Kawaki, Jigen, Koji Kashin, Delta et Boro. Certains sont plus funs à jouer que d'autres, mais cela dépendra des goûts de chacun, et les membres de Kara ont comme particularité de disposer d'une Technique secrète combinée (Sauvagerie de Kara) lors de laquelle les quatre font une apparition bien que l'équipe soit limitée à trois personnages. C'est le genre de petite plus-value bienvenue. En revanche, aucun contenu scénarisé ne les fait apparaître, quand bien même la cinématique au lancement du jeu se conclut sur Jigen...

La force des jeux Ultimate Ninja Storm réside notamment dans leur gameplay, qui a évolué jusque dans Storm 4 et sur lequel nous n'allons pas revenir en détail, mais juste évoquer ses améliorations. En effet, Storm Connections reprend le système de son aîné en continuant de le sublimer par petites touches. Désormais, tous les personnages sont capables d'utiliser un deuxième ninjutsu ! Au lieu de lancer des shurikens ou autres projectiles chargés, c'est donc une autre technique qui est liée à l'association de Triangle et Carré. Si sur le coup, cela nous a semblé bizarre, il n'aura pas fallu longtemps pour nous y habituer, à tel point que c'est le retour en arrière qui nous semble bien daté. Il en va de même pour les soutiens, avec une seconde technique nécessitant de combiner L1 ou R1 avec le stick L3. C'est logique, puisqu'il est pour rappel possible de changer de leader à l'aide du joystick droit. L'autre changement de taille risque lui de diviser, puisqu'il n'est plus forcément nécessaire de recharger notre chakra, car la barre se remplit d'elle-même super rapidement et la charger par la méthode habituelle fait juste gagner un peu de temps si besoin. Auparavant, le processus était très lent, au point que nous en avions oublié l'existence. Toutes ces modifications font que l'action s'en trouve encore plus fluidifiée et cela explique peut-être notre ressenti global d'une plus grande simplicité pour accomplir certains objectifs.

Également, en plus des contrôles classiques, un mode dit Simple a été ajouté, qui permet de lancer automatiquement diverses actions en martelant simplement la touche d'attaque Rond. Il est personnalisable à divers degrés puisque nous pouvons ou non activer la Ruée de chakra auto, le Combo de ninjutsu assisté, la Technique secrète assistée et l'Éveil assisté. Il est toujours nécessaire de se déplacer et, si les options ne sont pas actives, la gâchette R2 remplace Triangle pour la Ruée de chakra, tandis que L3 ou R2 s'associent à Triangle pour lancer les diverses techniques et que l'Éveil s'active en combinant R2 et L2, permettant de ne pas avoir à bouger de doigts. Nous voyons avant tout cela comme un mode pouvant s'adresser aux personnes en situation de handicap pour leur permettre de s'amuser plus aisément. Nous concernant, remporter un affrontement en ne pressant d'une seule commande (voire sans même regarder l'écran du coup) n'a rien de palpitant. Dans les deux cas, il est possible de modifier le mapping des touches si besoin. Et pour bien accueillir les nouveaux venus ou rafraichir la mémoire des joueurs après toutes ces années, le studio propose directement un Entraînement faisant office de tutoriel avec 9 exercices pour bien assimiler les bases, pouvant être refaits n'importe quand.

Une autre nouveauté et pas des moindres en termes, c'est l'ajout d'un doublage complet des personnages en français (et de l'annonceur des combats) plutôt qualitatif. Même si la langue de Mishima reste indétrônable à nos oreilles, nous ne pouvons que saluer le travail réalisé pour permettre au plus grand nombre de profiter du jeu selon leur convenance, qui est pour rappel PEGI 12 (pas de sang...). En effet, les combats des modes scénarisés sont ponctués de dialogues et il n'est pas toujours facile de tout lire en faisant attention à l'action en même temps. Avoir de l'audio dans notre langue natale est donc un plus de ce côté. Mention spéciale à Fabienne Loriaux, doubleuse de Boruto, qui a vraiment réussi à conserver l'intensité dramatique d'un certain passage du mode Histoire spéciale. Puisque tout peut être revu, n'hésitez pas à changer la langue dans les options et « voir » ce qui vous convient le mieux.

Pour information, l'éditeur nous a appris que 70 comédiens ont pris part à 59 jours d'enregistrements dans un studio de Bruxelles sous l'égide de la directrice artistique Julie Basecqz, pour un total de 37 500 répliques et onomatopées, soit l'équivalent d'une centaine d'épisodes de l'anime.

Au passage, la bande-son du jeu est dans la lignée des précédentes, de très bonne qualité tout en restant discrète la plupart du temps et accompagnant parfaitement l'action si nécessaire. Même son de cloche pour la partie visuelle, dans l'ensemble très propre en 4K avec un framerate stable à 60 fps.

Pris dans la nostalgie d'Izanami





Nous avons logiquement choisi de démarrer par le mode Histoire, qui retrace les évènements entourant Naruto et Sasuke de leur enfance jusqu'à la fin de Shippuden. Une légère couche de narration vient justifier que nous ayons à réexpérimenter encore une fois ce récit, à savoir que l'histoire du monde shinobi doit être restaurée au sein d'un livre. Cette mission est confiée par le Rikudō Sennin en personne, qui fait également office de narrateur, avec au bout une petite surprise plutôt bien vue, mais qui ne rend pas ce contenu meilleur pour autant. En effet, dès l'introduction, nous avons compris que quelque chose n'allait pas. Cette dernière débute en réutilisant une cinématique pré-rendue de Storm 4, une scène à la Vallée de la Fin dont la qualité visuelle n'est pas au rendez-vous et pique les yeux... Nous avons relancé le jeu en question pour voir ce qu'il en était dessus et il s'avère que le problème vient de la séquence de l'époque, qui ne passait pas trop mal sur une TV en 1080p, mais qui pique bien les yeux sur un écran UHD et a été importée telle quelle... Et ce n'est pas un cas isolé, puisque la vidéo de fin avec Hagoromo Ōtsutsuki nous est aussi apparue comme floue, mais dans son cas, elle est inédite... Un peu plus d'efforts pour proposer une expérience visuellement cohérente n'auraient pas fait de mal.

Un beau voyage nostalgique pas déplaisant, malgré de nombreux points négatifs.

Viennent ensuite les huit chapitres proposés, jouables dans n'importe quel ordre et nous ayant fait l'effet d'un patchwork pris des précédents jeux Storm juste là pour nous abreuver de nostalgie, avec un effort minimal apporté à l'ensemble. Certes, cet épisode célèbre les 20 ans de l'anime Naruto, mais quiconque possédant les précédents jeux aura déjà expérimenté tout cela, sous une meilleure forme qui plus est dans la plupart des cas. Concrètement, nous avons encore une fois affaire à un simple menu appelé story-board, comportant des nœuds se débloquant linéairement et scindé en deux types, avec pour commencer des épisodes secondaires façon PowerPoint de scènes de l'anime accompagnées de textes nous racontant certains évènements, sans doublage. Vous vouliez des affrontements contre le Quartet d'Oto, tous les membres de l'Akatsuki ou les légendes du passé ressuscitées durant la Quatrième Grande Guerre Ninja ? Allez rejouer aux précédents Storm, car tout ce qui ne concerne pas Naruto ou Sasuke est vite expédié via ces récapitulatifs.

Les épisodes principaux proposent eux deux types de combats, libres ou face à des boss, avec en guise de prologue et d'épilogue le même genre de résumé utilisant des scènes de l'anime, et parfois des interludes lorsque plusieurs affrontements se suivent. Cette fois, Hagoromo daigne donner de la voix, mais ça ne change pas le problème de fond, avec des inégalités visuelles sur les plans choisis provenant de la série. À moins qu'il s'agisse de votre premier Storm, les affrontements de boss vous paraîtront forcément familiers, car CyberConnect2 a simplement effectué un copier/coller d'une partie de ceux qui existaient déjà. Leur choix dénote également d'un manque de cohérence générale, puisque nous avons par exemple celui face à Kakashi après l'ellipse, tiré de Storm 2, mais rien pour Kakuzu qui était pourtant pas mal en son temps, ici remplacé par un combat normal sans grand intérêt. De son côté, la difficulté ne semble pas avoir été modifiée, car la confrontation bien tendue face à Kabuto tirée du DLC Full Burst s'avère toujours aussi ardue pour en décrocher le rang S.

La seule légère pointe de réelle nouveauté aperçue dans ce mode, c'est l'inclusion d'un combat normal entre Asura et Indra, qui sont jouables pour la première fois. Le Mangekyō Sharingan de ce dernier est d'ailleurs celui de l'anime, ressemblant donc à celui de Sasuke contrairement à la version du manga, dommage. Enfin, sachez qu'il nous a fallu environ 14 heures pour achever ce mode Histoire à 100 % en devant recommencer plusieurs fois certains affrontements pour les rangs S ou les objectifs secondaires à compléter (ceux qui demandent des combos de coups sont les plus énervants). Cela peut donc évidemment aller bien plus vite. Notez que les développeurs ont également inclus un système de réactions des joueurs pour chaque épisode principal, utilisant cinq émojis différents, ainsi qu'un sondage en fin de chapitre sous forme d'une question thématique en lien avec le contenu joué, nous laissant le choix entre deux réponses. Ça ne sert strictement à rien et le seul intérêt a été de gagner quelques ryôs. Malgré les nombreux points négatifs cités jusqu'à présent, revivre ces évènements a été un beau voyage nostalgique pas déplaisant, nous lui accordons au moins ça.

La lumière au bout du tunnel





Vient ensuite le mode Histoire spéciale, qui cette fois nous propulse durant l'ère Boruto: Naruto Next Generations et propose un scénario entièrement inédit sur lequel l'auteur Masashi Kishimoto a œuvré. D'entrée, nous avons droit à une cinématique posant les enjeux, avec le discours de l'antagoniste face à ses troupes, se déclarant être l'héritier de la volonté de Pain et voulant écraser les cinq pays du monde ninja. Quelques scènes d'un champ de bataille servent à montrer que les shinobis censés être alliés et libérés du cycle de la haine après les évènements de Naruto s'affrontent. À cela s'ajoute une improbable confrontation entre Sasuke et ce dernier, dont le regard en dit long. Mais que se passe-t-il ? Comme le déclare Boruto, ce n'est pas parti de grand-chose et nous revenons alors quelque temps en arrière pour revivre ces évènements et ce qui suit.

Un grand final qui nous a mis la larme à l'œil.

Bon, la menace d'une Cinquième Grande Guerre Ninja n'est finalement qu'un outil narratif pour ajouter une certaine gravité à cette histoire qui aurait clairement pu faire office de bon petit arc filler à l'anime Boruto. Là encore, pas de zone à explorer comme le proposait Road to Boruto, juste un autre story-board avec des enchaînements de scènes d'exposition, cinématiques et affrontements de plusieurs types. La différence avec le mode Histoire vient de la réalisation nettement plus soignée, utilisant des modèles 3D, principalement à Konoha qui avait déjà été modélisé. Nous suivons donc Boruto qui va se lancer dans un jeu VR appelé Ninja Heroes... dans lequel tous les joueurs arborent des avatars de personnages de la génération Shippuden, notre protagoniste ayant ainsi choisi son père. Oui, après le Complexe de réalité virtuelle du dernier jeu, les avancées technologiques de cet univers sont une aubaine pour les développeurs, qui peuvent recycler leur contenu sans mal, avec notamment une quinzaine de missions sous forme de combats contre des personnages connus du passé. En dehors de celles de rang D, toutes les autres de C à S sont juste là pour deux Trophées et n'ont rien de difficile. Le studio à l'origine de .hack nous propose donc en quelque sorte un jeu dans le jeu, mais qui n'est là encore présent que pour la narration. Et malgré son avatar de Naruto, les combats auxquels prend part Boruto sont jouables avec n'importe quel personnage du roster, même Jigen et compagnie. Il faut voir cela comme un choix adressé à nous, sans aucun impact sur le récit, qui pourrait d'ailleurs s'inscrire bien avant tout ce qui concerne Kara sans problème.

Dans Ninja Heroes, Boruto fait ainsi la connaissance de Nanashi, la guide des évènements du jeu qui est l'un des personnages centraux de l'histoire, mais en dire plus gâcherait complètement la surprise. L'intrigue possède en effet plusieurs rebondissements dignes d'intérêt et imprévisibles, malgré quelques grosses ficelles et un élément en particulier lié à une certaine marque qui nous est apparu comme une incohérence par rapport à ce que nous connaissons de l'œuvre. Pour une certaine raison, nous devons également prendre part à des combats flashback consistant à affronter quatre adversaires à la suite. Si contextuellement nous ne trouvons rien à y redire, la thématique du souvenir faisant office de fil rouge liant les deux modes scénarisés, la redondance n'a pas aidé à nous faire apprécier le chapitre où ils sont jouables, puisque c'est une resucée de l'époque de Naruto... À un moment, il faudrait savoir passer à autre chose et ne plus vivre dans la nostalgie.

Concernant Merz, c'est un méchant ultra stéréotypé jusqu'au bout, juste là pour être détestable et mettre en lumière certaines conséquences de ce nouvel âge ninja sans guerre. Son organisation Zéro porte d'ailleurs bien son nom, car nous n'avons pas vu l'ombre d'un seul membre lambda en dehors des cinématiques, alors qu'il s'agissait d'une bonne occasion pour réutiliser les affrontements de horde. Malgré tout ça, la fin de ce récit a bénéficié d'une réalisation impeccable de la part de CyberConnect2, tirant des parallèles entre générations bien amenés, avec un Boruto que nous avons adoré suivre et un grand final qui nous a même mis la larme à l'œil, car particulièrement touchant. Pour tout compléter à 100 % avec les rangs S et objectifs secondaires, il nous aura fallu environ 10 heures. Notons que sur le plan technique, nous avons un peu été gêné par le manque de synchro labiale, ce qui était déjà le cas à l'époque de Road to Boruto... Autre légère déception, aucun des adversaires inédits de ce scénario n'est jouable. Espérons juste qu'ils ne seront pas ensuite vendus en DLC comme l'ont pu être Kinshiki et Momoshiki, sachant que le Season Pass doit ajouter 5 combattants... Enfin, même si les cinématiques proposent du grand spectacle, nous regrettons l'absence de QTE durant cette aventure, qui font partie de l'ADN de cette saga et nous immergent dans les affrontements de boss en temps normal.

La tempête est passée





En dehors de ces deux modes scénarisés, le contenu de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections ne propose rien d'original et n'occupera sur la durée que les joueurs les plus investis souhaitant tout débloquer. Et à ce propos, il y a de quoi faire, car la Collection comporte 5 791 collectibles, plus de 500 déjà débloqués d'office. Certains s'obtiennent en réalisant des objectifs tandis que d'autres s'achètent à l'aide de ryôs ou de tickets qui pourront être obtenus lors d'évènements à l'avenir. Kézako ? Eh bien, si nous nous fions à ce qui a été proposé par le passé, il devrait s'agir de séries de combats nous faisant combattre des adversaires prédéfinis en limitant nos choix de combattants à utiliser. Dans Storm 4, ils se trouvent dans la partie en ligne, bien que ne faisant pas intervenir d'autres joueurs. Couleurs de costumes, accessoires et objets de permutation pour personnaliser les personnages, vidéos de coups fatals, images et skins pour notre carte de ninja, surnoms, bravades et messages spéciaux, poses de personnages, titres, fond d'écran pour le menu en ligne et tampons sont tout autant d'éléments à collectionner. Les titres disposent en plus d'un rang qui augmente en remplissant des objectifs et modifie leur apparence.

Un peu de nouveauté n'aurait pas fait de mal après tout ce temps.

Vous n'en avez pas encore assez ? Chaque personnage dispose d'un niveau appelé Aptitude, qui monte au moins jusqu'à 30 (nous n'avons pas eu le temps de farmer autant), avec quelques défis à réaliser octroyant de l'EXP, qui se gagne sinon normalement en effectuant des combats. À la clé, uniquement des récompenses faisant partie de la Collection, qui peuvent autrement s'acheter contre des sommes élevées de ryôs, et une certaine satisfaction personnelle. Dans tous les cas, bon courage si vous comptez monter niveau 30 les 157 personnages ! Bandai Namco et CyberConnect2 comptent de toute manière nous faire revenir pendant au moins 80 jours sur le jeu, puisqu'ils ont inclus des bonus de connexion journaliers sur cette période, qui ne sont plus restreints au online. À ce sujet, le mode Combat en ligne propose des défis hebdomadaires permettant d'obtenir pour certains de grandes quantités de ryôs. Des classements (global, par régions du monde) sont disponibles avec cette composante sur la Toile, où les joueurs ayant le plus de PC remportés en gagnant des matchs sont au sommet (tout va être reset pour le lancement, rassurez-vous). Même si une poignée de titres nécessitent de jouer un peu en ligne, rien n'est lié à ces leaderboards. Notez qu'un onglet PlayStation Store (ou autre selon votre plateforme) est encore une fois présent dans le menu en ligne, renvoyant une erreur pour le moment. Il permettait apparemment d'aller acheter les extensions dans Storm 4, n'y voyez donc pas un signe de microtransactions.

Pour terminer, Combat libre propose toujours les mêmes modes de jeu pour s'amuser avec l'ensemble du roster sans trop de prise de tête dans l'une des 66 arènes incluses ! Oui, il y a du choix et même l'Arène du tournoi mondial des ninjas de Revolution est incluse, ainsi que deux stages inédits liés au mode Histoire spéciale. Certaines disposent d'un Abysse pouvant ou non être activé, où il est possible de briser une barrière invisible et d'être éjecté, pouvant entraîner une sortie du ring si les PV sont trop bas. Le système de manches a d'ailleurs été revu, puisque les jauges de santé et de chakra sont remplies entre chaque, alors que nous restions dans le même état dans Storm 4. C'est dommage, mais sans doute plus équitable ainsi. Tous les personnages y sont débloqués de base, ce qui n'est pas plus mal pour s'amuser dès l'achat sans forcer un ordre de jeu précis. Nous retrouvons donc la possibilité de lancer un Tournoi ou une Ligue (Libre ou Imprévisible), le Versus traditionnel et la Survie, soit limitée face à plusieurs combattants à la suite avec différents parcours à débloquer ou ultime pour tester notre résilience au maximum. Un bug semble par ailleurs s'être glissé dans ce dernier mode, car l'enregistrement de contenu y est désactivé sans raison apparente. Dans tous les cas, c'est du vu et revu, un peu de nouveauté n'aurait pas fait de mal après tout ce temps. Notons enfin la présence d'une Encyclopédie qui couvre tous les personnages jouables et présente leurs principales compétences.

Si nous avons eu des mots durs envers ce Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, c'est parce qu'en tant que fan ayant déjà savouré les précédents titres de la licence, avoir attendu tout ce temps pour avoir dans notre assiette un contenu en partie réchauffé est assez frustrant. Pour autant, il propose un gameplay plus solide que jamais, un roster gargantuesque et un scénario original qui se révèle plus plaisant qu'il n'y paraît de prime abord, ainsi que des améliorations du confort de jeu pour toucher un public toujours plus large. Si vous êtes un nouveau joueur, vous pouvez donc foncer sans hésiter. Si ce n'est pas le cas, cela dépendra de votre tolérance à revivre des expériences passées. Clairement, la nostalgie montre ici ses limites et il serait temps d'enfin proposer un Storm 5 uniquement centré sur la nouvelle génération, malgré toutes les critiques pouvant être émises sur cette suite dont la première partie est désormais achevée.

Les plus Du contenu nostalgique toujours aussi prenant…

L'histoire de Nanashi, particulièrement touchante

Un gameplay sublimé encore plus dynamique

Le mode de contrôle Simple pour l'accessibilité

Un roster de personnages tout bonnement massif

Un nombre d'arènes impressionnant

La bande-son fait toujours bien son office

L'ajout d'une VF, qui est de bonne facture Les moins … mais avec énormément de recyclage de contenus

De rares passages qui piquent sur un écran 4K

Un manque de synchro labiale dans le mode Histoire spéciale

Trop peu de contenus inédits pour nous intéresser sur la durée

Notation Graphismes 16 20 Bande-son 16 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 15 20 Scénario 15 20 Verdict 16 20