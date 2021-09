TEST Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition, une version Switch plaisante ?

En 2018, le monde entier découvrait une suite à Ni no Kuni, L'Avènement d'un nouveau royaume. Bandai Namco est chaud bouillant et porte, tout comme le premier opus, cette aventure sur la console de Big N., la Nintendo Switch. Nous sommes donc retournés dans cet univers coloré afin de vous livrer nos impressions sur cette nouvelle version, intitulée au passage The Prince’s Edition. Alors, avons-nous là une bonne adaptation ?

Ce portage est plutôt plaisant dans l’ensemble et est bien garni.

Sans surprise, les développeurs ont dû faire quelques concessions pour faire tourner la bête sur une telle plateforme. Ainsi, la qualité de certaines textures a été amoindrie et l’aliasing est bien plus présent dans ce portage. En outre, le framerate peut rapidement donner mal à la tête puisqu’il vacille constamment. De temps en temps, le titre tourne au-dessus des 30 fps, par moment, en dessous avec des chutes ultra violentes (principalement quand plusieurs éléments de décor sont affichés en même temps que divers personnages). C’est assez gênant, surtout pendant les phases de combats. En mode TV, les imperfections sont bien plus visibles et les arrière-plans ont été floutés, donnant une image quelque peu... étrange. En mode Portable, c’est plus agréable, car la résolution en 720p adoucit les graphismes et la petitesse de l’écran voile certains défauts.

Autre point, la prise en main est plutôt bonne avec les Joy-Con, les affrontements se font avec aisance. En plus du jeu de base, cette édition met en avant les différents DLC, à savoir l'Adventure Pack incluant un donjon aléatoire du « Labyrinthe des Mystères », Légende de l’Almanach du Magicien proposant une petite odyssée exhibant des personnages venus tout droit du premier épisode et le Dédale du Roi fantôme, donnant accès à de nouvelles quêtes et offrant de nouveaux styles de combats. Tout cela a pour but de divertir un maximum et pendant de longues heures les joueurs qui n’ont jamais mis la main sur Ni no Kuni II.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition est pas mal du tout. Malgré les petites lacunes visuelles, liées aux performances de la console, ce portage est plutôt plaisant dans l’ensemble et est bien garni. Globalement, l’expérience reste intacte, et avoir une production aussi délirante dans la poche est un plus à ne pas négliger.

Les plus Ni no Kuni II dans la poche

Tous les DLC inclus, impossible de s’ennuyer

Prise en main agréable Les moins Des imperfections visuelles

Les chutes de framerate, fatigantes

Notation Verdict 15 20