TEST NINJA GAIDEN 2 Black : nous l’avons aussi testé sur la ROG Ally Z1 Extreme

Ça a été une belle surprise, sans crier gare, la Team Ninja a décidé de ressortir Ninja Gaiden 2, oui mais sous une nouvelle facette, une édition dite « Black ». La partie visuelle a complètement changé, le titre est dorénavant plus beau, plus fluide, plus... gore. Pour le coup, nous vous invitons à lire nos impressions sur cette adaptation : TEST NINJA GAIDEN 2 Black : un retour totalement… sanglant. Les consoles portables sont de plus en plus populaires, et nous avons entre les mains la fameuse ROG Ally d’ASUS, le modèle Z1 Extreme. Est-ce que cette production tourne parfaitement sur la belle ? Penchons-nous sur la question.

Un véritable plaisir.

Nous avons donc lancé la bête avec les paramètres à fond les ballons, sur 25W, tous les effets et rendus sur « Haute qualité », sans « Type Super Résolution », le « Rendu Résolution 3D » sur 100, le « Ray Tracing » activé, et avec le « Filtrage anisotrope » sur x16. Résultat des courses ? Sans surprise, la machine a du mal à suivre. Le titre tourne entre… 5 et 15 fps. Bien évidemment, vous le savez, nous avons testé par curiosité.

Maintenant, à contrario, comment réagit le jeu avec les configurations au plus bas, à savoir image en 720p, « Filtre anisotrope » sur x2, et tout le reste en léger ? Eh bien, premier constat, NINJA GAIDEN 2 Black reste plaisant à regarder sous cet aspect. Ça passe bien, surtout sur un petit écran. Et concernant le nombre d’images par seconde, le titre tourne dans les 60 fps, souvent constants, avec de micros chutes pendant des affrontements.

Ensuite, que se passe-t-il lorsque nous commençons à faire mumuse avec le « Type Super Résolution » ? Nous nous sommes surtout penchés sur l’AMD FSR 3, alors ? En « Native » (et bon sang, que l’image est belle et nette), le jeu boude et tourne entre 20 et 30 fps, en « Qualité », nous sommes dans les 40 fps, en « Balance », dans les 45 fps, en « Performance », dans les 50 fps, et en « Ultra Performance », dans les 55 fps ; par contre, c’est assez moche, des artefacts de pixels baveux apparaissent à l’écran.

Finalement, pour quel type de paramètre avons-nous succombé ?

Type Super Résolution : désactivée

Rendu Résolution 3D : 60

Ray Tracing : désactivé

Filtrage : x8

Qualité des ombres : standard

Qualité des effets : meilleure qualité

Illumination globale : standard

Reflets : standard

Végétation : haute qualité

Note : vous avez un aperçu du rendu via nos captures.

Durant les phases « couloir », en pleine exploration, le titre tourne entre 40 et 60 fps. Pendant les affrontements, lorsque le nombre d’ennemis est élevé, cela vacille entre 30 et 45 fps. Oui, vous l’aurez compris, c’est totalement jouable sous cet aspect, c’est un bon équilibre pour jouir d’un joli rendu et d’un framerate décent.

En somme, et vous l’aurez compris, NINJA GAIDEN 2 Black fonctionne super bien sur la ROG Ally Z1 Extreme. C’est un véritable plaisir de pouvoir (de nouveau) se trimballer une telle production aussi électrique dans la poche, le tout avec des graphismes explosifs et modernes. Pour finir, n’hésitez pas à partager vos meilleures configurations avec la communauté juste en dessous, dans les commentaires.

