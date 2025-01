TEST NINJA GAIDEN 2 Black : un retour totalement… sanglant

Un lifting visuel impressionnant





Une chose est sure, la franchise Ninja Gaiden est de retour ! Si vous avez loupé l’information, un quatrième épisode va voir le jour. En attendant et pour nous faire patienter, la Team Ninja a décidé de ressortir un classique de son placard : Ninja Gaiden 2. En effet, la firme a décidé de refaire (en partie) la partie visuelle de ce deuxième épisode explosif, et le sortir sur PS5, Xbox Series X et PC. Que pouvons-nous dire de ce « portage » ? Parlons-en dans ce test !

C’est... gore.

Alors, ne tournons pas autour du pot, les graphismes de NINJA GAIDEN 2 Black ont eu droit à une cure de jouvence qui frôle la chirurgie esthétique de luxe. Fini le look un peu vieillot de l’original, place à des textures retravaillées, des effets de lumière dignes d’un film hollywoodien et des environnements qui en mettent plein la vue. Et pour cause, les textures ont été refaites, des éléments ont été ajoutés dans les décors, c’est vraiment plaisant à regarder. Il y a vraiment une grosse différence avec le titre d’origine ? Eh bien là où, autrefois, nous traversions les niveaux en mode bourrin sans trop prêter attention aux environnements, cette version nous oblige presque à ralentir pour admirer les détails. Oui, ralentir, dans un Ninja Gaiden... c’est dire à quel point c’est beau ! Par ailleurs, vers le début du jeu, prenez plaisir à contempler le passage avec les feuilles sakura qui tombent au sol. Superbe !

Ce n’est pas tout puisque la physique des personnages a été modifiée également. Et que dire mise à part que c’est... gore. Il est possible de trancher les bras, les jambes, les têtes de ses adversaires, et de voir l’intérieur des corps. Les animations sont bien plus clinquantes. Ajoutez à cela des hémoglobines qui virevoltent dans tous les sens, et vous obtenez un titre qui peut vous donner mal au cœur. Ryu évolue donc dans des paysages qui oscillent entre le sublime et le sanguinolent. Un instant, nous contemplons un lac d’une beauté saisissante, l’instant d’après, l’écran se transforme en véritable fresque rouge sang après quelques coups bien placés. Le contraste est délicieux et donne à l’ensemble une vraie patte artistique. Pour finir, NINJA GAIDEN 2 Black a gagné en fluidité. Sachez qu’il est possible de jouer à 120 fps. Seulement voilà, en sélectionnant ce paramètre, l’image est floue et pas très agréable à regarder.

Notation Verdict 17 20