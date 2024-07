TEST Nintendo World Championships: NES Edition, le jeu parfait pour du speedrun !

Pour les vieux de la vieille





Pour ceux qui s’en souviennent, dans les années 80/90, des championnats centrés sur des jeux NES étaient organisés aux quatre coins du monde. En gros, les joueurs devaient se déplacer dans une convention, s’inscrire à un concours et réaliser le meilleur temps sur un titre pour remporter la victoire. En d’autres termes, c’était un peu les débuts du speedrun. Big N. a donc décidé de garder ce concept et de l’adapter dans une compilation délirante. L’objectif donc : faire le meilleur score ! Nous avons décortiqué Nintendo World Championships: NES Edition dans tous les sens, il est temps de vous livrer nos impressions.

Vous allez forcément adorer.

Sans surprise, la partie visuelle est très simpliste. Un affichage exhibe notre temps et le défi en cours. Deux écrans sont exhibés, d’un côté, le coin où nous jouons, de l’autre, le replay (ou fantôme) de notre partie précédente ; en gros, nous faisons la course contre nous-même. Sur un téléviseur, ça passe, mais sur la Switch en mode Portable, c’est un peu trop petit pour les yeux. Alors quoi ? Eh bien il est possible d’aller dans les paramètres pour afficher uniquement l’écran principal pour gagner un peu de confort visuel. En outre, notez qu’il n’y a pas de filtre pour jouir d’une image lisse à l’ancienne (en y ajoutant des scanlines par exemple). Concernant la partie sonore, sans surprise et comme il s’agit des titres d’autrefois, nous nous retrouvons avec des sons 8 bits. La firme a simplement ajouté des effets sonores pour marquer une victoire (ou autre), ni plus, ni moins.

Parlons peu, parlons bien, la prise en main de Nintendo World Championships: NES Edition est extrêmement aisée. Et pour cause, les productions des années 80 se jouaient avec uniquement… deux boutons ; sans compter le Start et le Select. Ainsi, selon le titre, il suffit de sauter, taper, tirer pour battre un record. Niveau contenu, il y a tout de même de quoi faire. Commençons avec l’essentiel : Contre-la-montre. Ici, le joueur doit terminer des challenges pour remporter des pièces. Cette monnaie permet de débloquer de nouveaux défis dans 13 jeux différents (Mario, Zelda, Kirby ou encore Metroid). Certaines étapes sont faciles, mais plus nous avançons, plus cela devient compliqué. Si vous aimez le challenge un brin piquant dans des univers pixélisés, vous allez forcément adorer.

Amusant comme il se doit





En solitaire, il y a d’autres modes amusants. Nous avons Championnats du monde où nous devons terminer 5 défis aléatoires et qui changent toutes les semaines. Le but est donc de faire le meilleur score et d’être tout en haut du classement mondial. Ensuite, il y a Tournois de survis qui est totalement délirant. Le jeu nous exhibe des fantômes et nous devons survivre à 3 manches. Du scoring à fond les ballons !

Barres de rire assurées.

Et le multijoueur dans tout cela ? C’est certainement la partie la plus divertissante de cette production. Ainsi, 8 joueurs (maximum) peuvent s’affronter en local dans une série de défis loufoques. L’objectif ne change pas : faire le meilleur score. Mais avec un (ou plusieurs) camarade sur le même canapé, la pression est plus palpable ; n’hésitez pas à donner quelques coups de coude à votre ami pour essayer de gagner quelques secondes. Si nous devions résumer tout cela en quelques mots : barres de rire assurées.

Nintendo World Championships: NES Edition est le jeu parfait pour se détendre les neurones après une journée fatigante. Posez-vous et lancez-vous dans des défis divertissants, que ce soit seul ou à plusieurs. Affrontez des joueurs du monde entier, faites les meilleurs temps et devenez le roi des jeux 8 bits de Nintendo ! Pour le coup, vivement une édition SNES...

Les plus Les divers défis à réaliser

Le multijoueur, totalement délirant

Le scoring sur la Toile, addictif Les moins Manque de filtres

En multijoueur sur l'écran de la Switch, pas trop lisible

Notation Verdict 15 20