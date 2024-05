Nintendo World Championships: NES Edition officialisé, avis aux amateurs de défis et speedruns

Les exclusivités à venir sur Switch dont nous connaissons l'existence sont désormais peu nombreuses, avec d'ici la fin juin Paper Mario : La Porte Millénaire et Luigi's Mansion 2 HD. Depuis ce mardi, nous savons que la prochaine console de Nintendo sera annoncée dans les prochains mois et qu'en attendant sa venue, la Switch va continuer d'accueillir des jeux puisqu'un Direct est prévu en juin. Big N. n'a toutefois pas attendu cette future présentation pour officialiser un projet inédit dont l'existence avait fuité ces derniers jours, notamment du côté de l'ESRB, Nintendo World Championships: NES Edition. C'est donc avec une vidéo dans laquelle plusieurs participants des différentes éditions de l'évènement ayant donné son nom à cette compilation de défis que nous découvrons un aperçu du contenu qui va être proposé.

Nintendo World Championships: NES Edition sera donc disponible le 18 juillet prochain sur Switch, aussi bien au format numérique qu'en physique avec une bien belle édition Deluxe, qui sera en revanche uniquement disponible via le My Nintendo Store... Le prix n'a toutefois pas été indiqué pour cette dernière par chez nous, mais coûtera 59,99 $ aux États-Unis, donc sans doute pareil en euros ici. Elle contiendra 5 pin's, 13 cartes illustrées, le jeu en boîte et sur cartouche, ainsi qu'une reproduction d'un game pak doré de NES. Au Japon, c'est bien évidemment des visuels tirés de la Famicom qui seront proposés, ainsi qu'une paire de manettes.

Jouez-la comme en 1990 Relevez plus de 150 défis de vitesse dans Nintendo World Championships: NES Edition sur Nintendo Switch. Chacun de ces défis vous replonge dans des instants mémorables de 13 jeux NES, dont des classiques tels que Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Donkey Kong, ou encore Metroid. Découvrez par exemple en combien de temps vous êtes capables de terminer le premier stage de Super Mario Bros., ou d'aspirer un ennemi dans Kirby's Adventure. Perfectionnez votre jeu et montrez que vous avez ce qu'il faut pour battre tous les records ! Affrontez le reste du monde en ligne Plongez dans les Championnats du monde en ligne et comparez vos meilleurs temps avec des adversaires de tous profils. Pas besoin de maîtriser les jeux de bout en bout, tout le monde peut viser la première place en relevant des défis ciblés ! Enregistrez vos meilleurs temps dans les cinq défis organisés chaque semaine et tentez de terminer en haut du podium ! Défiez vos proches en local Réunissez jusqu'à sept de vos proches et affrontez-vous aussi bien sur des défis individuels que sur des séries de défis à thème. Une fonction de retour automatique est aussi là pour vous aider à corriger vos erreurs et permettre à tout le monde de donner le meilleur de lui-même. Et bien évidemment, vous pouvez aussi jouer avec les manettes Nintendo Entertainment System pour Nintendo Switch pour une expérience authentique à souhait !

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des jeux ayant du contenu inclus :

Balloon Fight ;

Donkey Kong ;

Excitebike ;

Ice Climber ;

Kid Icarus ;

Kirby’s Adventure ;

Metroid ;

Super Mario Bros. ;

Super Mario Bros. 2 ;

Super Mario Bros. 3 ;

Super Mario Bros. The Lost Levels ;

The Legend of Zelda ;

Zelda II: The Adventure of Link.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander sur la boutique de Nintendo au prix de 29,99 €. Si besoin, des cartes eShop sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

