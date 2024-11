TEST No Man’s Sky : que vaut la version PS5 Pro ?

No Man’s Sky revient de loin, sa sortie catastrophique en 2016 a marqué les esprits, mais Hello Games ne cesse d’impressionner depuis. Le jeu d’aventure dans l’espace a reçu un tas de mises à jour gratuites, jusqu’à ce mois-ci, afin de notamment améliorer l’expérience sur PS5 Pro. Déjà très beau sur PlayStation 5 grâce à sa direction artistique, No Man’s Sky peut désormais tourner en 8K à 30 sur la nouvelle machine de Sony. Malheureusement, nous n’avons pas le matériel adéquat pour profiter d’une telle résolution, mais nous nous sommes empressés de lancer le jeu sur PS5 Pro pour voir ce qu’il avait de beau à nous proposer.

No Man’s Sky est hallucinant de beauté sur la PS5 Pro.



Même huit ans après sa sortie, No Man’s Sky a réussi à nous émerveiller. Le titre tourne à merveille en 4K upscalé à 60 fps grâce au PSSR sur PS5 Pro, c’est sublime. Le jeu propose une image de toute beauté, avec de nombreux détails à l’écran, des textures détaillées et surtout des effets d’éclairage et d’occlusion ambiante magnifiques. Hello Games a réussi une véritable prouesse en proposant un jeu totalement amélioré pour la PS5 Pro, ne se contentant pas de quelques effets ici et là et d’un framerate amélioré, c’est une réussite totale.

Le framerate, justement, parlons-en. No Man’s Sky tourne évidemment à 60 images par seconde sur PS5 Pro, mais il est possible de désactiver la fréquence d’images fixe pour gagner un peu de fluidité. C’est assez anecdotique, les 60 fps suffisent largement, le jeu devient quand même un peu plus fluide, mais il se coltine alors un léger flou de mouvement. L’option est là, mais il ne va sans doute pas beaucoup servir.

Après avoir passé des dizaines d’heures sur le jeu sur d’autres plateformes, mais surtout de longues heures sur des jeux pas si bien optimisés pour la PS5 Pro, nous ne nous attendions pas à prendre une telle claque. No Man’s Sky est ici plus beau que jamais, Hello Games ne s’est pas moqué des joueurs, le jeu est hallucinant de beauté sur la PS5 Pro, l’envie de retourner explorer l’espace est palpable. Bien évidemment, la version PSVR 2 profite également de ces améliorations, nous vous en parlerons plus en détail très prochainement.

