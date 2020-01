TEST de Oddworld: Stranger's Wrath HD, une édition Switch plaisante ?

Oddworld: Stranger's Wrath, connu sous le nom de La Fureur de l'étranger, est une petite bombe vidéoludique qui a vu le jour en 2005 sur Xbox. Au fil du temps et à travers les générations, cette aventure a été portée sur différentes plateformes. Le bébé d'Oddworld Inhabitants s'invite cette fois-ci sur la Switch. Nous avons décortiqué cette nouvelle édition dite HD, il est l'heure pour nous de vous livrer nos impressions.

Si vous ne vous êtes jamais plongés dans cette odyssée, c'est le moment ou jamais.

Parlons peu, parlons bien, les graphismes sont vraiment satisfaisants. Les textures sont lisses, clinquantes et nettes, les effets de lumière sont plaisants, le rendu global titille les mirettes. Chose à prendre en compte, diverses options graphiques sont disponibles dans les paramètres ; plusieurs anti-aliasing sont présents. Nous avons le MSAA qui affine les contours au maximum, c'est impeccable sauf que, gros problème, le nombre d'images par seconde chute énormément, le titre saccade de temps à autre.

Nous pouvons aussi sélectionné le FXAA, qui raffine un brin l'apparence d'Oddworld: Stranger's Wrath HD, les ralentissements sont moins visibles. Pour finir, il est possible de désactiver l'anti-aliasing. Forcément, les effets d'escalier sont flagrants, mais le framerate est un peu plus stable. Bien évidemment, toutes ces altérités visuelles sont perceptibles en mode TV. Et en mode Portable ? Le petit écran 720p cache ces légères impuretés, pour le coup, nous vous conseillons de tout désactiver pour jouir d'un titre fluide et agréable.

Du côté de la prise en main, ce n'est pas trop mauvais. Nous avons la possibilité d'inverser et de gérer la sensibilité des mouvements de la caméra, et d’éloigner/rapprocher la vue TPS de notre personnage. Tout a été pensé pour notre confort, c'est au poil. En outre, une option « gyroscope » nous permet d'utiliser les détecteurs de mouvements des Joy-Con pour diriger avec précision notre cible. En deux mots : sympa et pratique. Pour finir, lorsque nous recevons un coup violent, les vibrations sont (trop) puissantes, au point de faire vibrer l'écran et de chatouiller les mains. Petit bémol, il n'est pas possible de les suspendre dans les options. Vraiment dommage.

Alors, Oddworld: Stranger's Wrath HD sur Switch ? Eh bien, ce n'est pas mal ! En effet, les paramètres sont nombreux, le gameplay est top, et le rendu est sympathique, que ce soit en mode TV et Portable. Si vous ne vous êtes jamais plongés dans cette odyssée, c'est le moment ou jamais. Les autres (vieux) joueurs, eux, redécouvrent un titre marquant sur la console de Nintendo.



Rédacteur en chef - Spécialiste Japon

Martial DUCHEMIN (kabuto_rider)Rédacteur en chef - Spécialiste Japon Résident au Japon, adore les balades à Akiba, les soubrettes dans les rues, les salles d'arcade, le rétrogaming et Street Fighter. Ma vie est vouée à Dragon Ball. Me suivre :

Les plus La partie visuelle, le choix nous est donné

En mode Portable, super propre

Le gyroscope, utile Les moins Les quelques saccades et ralentissements

Les vibrations violentes, ça chatouille !