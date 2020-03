Oddworld: Stranger's Wrath HD, la sortie physique et l'édition limitée datées sur Switch

Oddworld Inhabitants veut faire découvrir la saga Oddworld aux joueurs Switch, et a commencé à le faire avec une édition numérique de Oddworld: Stranger's Wrath HD plus tôt cette année. Deux autres épisodes sont attendus en 2020, mais l'Étranger a prévu de faire un autre tour de piste pour intéresser un public encore plus large.

Oddworld: Stranger's Wrath HD va comme prévu avoir droit à une édition physique grâce à Microïds, en version standard ou en édition limitée. Cette dernière comprendra une cartouche, une boîte exclusive et un lenticulaire au design unique, un porte-clés en caoutchouc en forme de Fuzzle prêt à sortir les dents et une planche de stickers représentants quelques-unes des créatures utilisées par Stranger pour ses munitions.

Les deux formats sont datés au 28 mai 2020 en Europe, pour des prix de 29,99 € et 39,99 € selon Amazon. Microïds en profite pour rappeler qu'un DLC gratuit permet de profiter des voix françaises, avec une synchronisation labiale adaptée, depuis le 25 février, tandis que les sous-titres sont eux disponibles via un patch depuis le 10 février.

