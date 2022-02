Oddworld: Stranger's Wrath HD annoncé et daté sur PS4 et Xbox One

Oddworld : La Fureur de l'étranger est sorti à l'origine en 2005, et son remaster Oddworld: Stranger's Wrath HD n'est pas tout jeune non plus. Lancé en 2011 sur PS3, puis les années suivantes sur PC, PS Vita, iOS et Android, puis sur Nintendo Switch en 2020, il sera encore de retour prochainement.

Oddworld Inhabitants annonce en effet qu'Oddworld: Stranger's Wrath HD est attendu sur PlayStation 4 et Xbox One, sa date de sortie est fixée au 11 février 2022. Le titre proposera 12 heures de gameplay en haute définition, avec des missions additionnelles rajoutant cinq heures de jeu. Les joueurs pourront profiter d'ombres et d'effets sonores améliorés, mais surtout de graphismes en 4K et d'un framerate à 60 fps.

En attendant l'arrivée d'Oddworld: Stranger's Wrath HD sur le PlayStation Store et le Microsoft Store la semaine prochaine, vous pouvez retrouver un paquet d'images sur la seconde page et des cartes PSN sur Amazon.