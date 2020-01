Oddworld: Stranger's Wrath HD, le poids de l'édition Switch dévoilé, c'est tout riquiqui

Peut être que vous avez loupé l'information, mais oui, Oddworld: Stranger's Wrath HD s'invitera sur la belle de Nintendo, la Switch. Le titre vient d'être référencé sur l'eShop et dévoile une information intéressante, le poids du jeu. Comme vous l'avez lu dans le titre, la taille est toute petite. Ainsi, Oddworld: Stranger's Wrath HD pèsera uniquement 962 Mo.

Pour rappel :

Surgit l'Étranger, un chasseur de primes grand, sombre et énigmatique. Il capture les fauteurs de troubles et autres fripouilles et les ramène dans le monde civilisé pour qu'ils soient incarcérés.

Mais l'Étranger a un secret. Pour survivre, il lui faut une opération très coûteuse. Pour gagner les moolahs dont il a désespérément besoin, il accepte la chasse ultime proposée par le propriétaire de la rivière Mongo. Et l'aventure prend un tour inattendu.