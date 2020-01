Oddworld: Stranger's Wrath HD, l'Étranger fait son arrivée sur Switch en vidéo, prêt à partir en chasse

C'est aujourd'hui que sort sur l'eShop de la Switch Oddworld: Stranger's Wrath HD, un portage édité par Microïds et qui n'est que le début de la collaboration entre l'éditeur français et le studio Oddworld Inhabitants.

C'est avec une bande-annonce mêlant cinématiques et gameplay entre phases de tir, plateforme et puzzle qu'est fêtée cette sortie sur la console de Nintendo. Aux commandes de l'Étranger pendant une dizaine d'heures, il est ainsi possible d'alterner entre une vue à la 1re et 3e personne dans de bonnes conditions, avec des graphismes allant jusqu'au 1080p et un framerate à 60 fps, sans compter sur l'utilisation de la visée gyroscopique. Un patch permettra quant à lui d'afficher prochainement des sous-titres en anglais, allemand, russe, français, espagnol, portugais, italien, polonais, suédois, finlandais et chinois simplifié pour l'ensemble des dialogues, seules les cinématiques les ayant de base.

Stranger est un mystérieux chasseur de primes, en assez mauvaise santé, qui refuse d'utiliser des armes à feu. Ayant besoin d'une très grosse quantité de Moolah pour se payer une opération de chirurgie dont il a désespérément besoin, Stranger décide d'aider les habitants de la ville locale à capturer les hors-la-loi et les scélérats recherchés, avant d'accepter la chasse ultime. Plutôt qu'un tireur plus traditionnel utilisant des balles et des bombes, Stranger préfère adopter une approche plus « naturelle » pour ses munitions, en utilisant diverses créatures qu'il envoie sur ses ennemis grâce à son arbalète.

Les amateurs de version physique devront attendre encore un peu, aucune date n'ayant été donnée pour l'arrivée d'Oddworld: Stranger's Wrath HD dans les rayons. Pour terminer, n'hésitez pas à jeter un œil à nos impressions, encore toutes chaudes : TEST de Oddworld: Stranger's Wrath HD, une édition Switch plaisante ?