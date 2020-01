Microïds : un accord d'édition signé avec Oddworld Inhabitants pour trois jeux sur Switch

Nous apprenions le mois dernier qu'Oddworld: Stranger's Wrath HD verrait le jour sur Switch cette année, pas plus tard que le 23 janvier. Bonne nouvelle, des éditions physiques standard et limitée verront également le jour dans le courant du premier trimestre, comme vient de l'annoncer Microïds en dévoilant un partenariat d'édition avec Oddworld Inhabitants.

Dans son communiqué, l'éditeur indique que trois jeux de la licence Oddworld sont concernés, que des classiques devant paraître sur la console de Nintendo en 2020. Vous l'aurez compris, les deux autres candidats seront très certainement Oddworld: Munch's Oddysee HD et Oddworld: Abe's Oddysee - New 'n' Tasty!, déjà parus sur diverses plateformes ces dernières années. Le CEO de Microïds, Stéphane Longeard, est évidemment ravi de pouvoir proposer ces jeux tirés d'une licence culte du jeu vidéo :

Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration avec Oddworld Inhabitants, pour l'édition de ces 3 titres iconiques ! Nous mettrons à profit tout notre savoir-faire pour leur offrir la visibilité et le succès qu'ils méritent. Ces 3 jeux, en parfaite adéquation avec notre ligne éditoriale, viennent enrichir davantage notre catalogue où le retrogaming tient une place prépondérante. Ces jeux ont marqué toute une génération de joueurs et certains collaborateurs de Microïds ont d'ailleurs eu la chance de travailler sur les lancements des premiers Oddworld, il y a plus de 20 ans chez GT Interactive, et en gardent de beaux souvenirs !