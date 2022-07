Noob – Les Sans-factions : Olydri Games et Microids annoncent un accord d'édition pour le RPG dérivé de la web-série à succès

Depuis bientôt 14 ans, Fabien Fournier, Anne-Laure Jarnet et leur bande d'amis font vivre l'univers de Noob, s'étant depuis professionnalisés et ayant étendu leur univers au-delà de la web-série et des films financés via Ulule avec des BD, romans et même un jeu vidéo, qui nous intéresse à présent. Ce RPG intitulé Noob – Les Sans-factions est d'ores et déjà disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 29 juin 2021, développé par Blackpixel Studio. Eh bien, un accord d'édition a été signé entre Olydri Games et Microids pour éditer le jeu sur consoles et le sortir sur davantage de boutiques en ligne, ce qui devrait ravir les fans de longue date en plus de donner une visibilité nouvelle au projet, notamment à l'international. Avant toute chose, n'hésitez pas à consulter la bande-annonce teaser de l'époque.

Noob – Les Sans-factions est donc prévu pour une sortie en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC avec des éditions physiques sur consoles et même un collector. Il s'agit d'un RPG 3D avec des affrontements au tour par tour et de l'exploration prenant place à Olydri, le monde du MMORPG fictif Horizon 4.2, le tout en incarnant 4 héros inédits que ce soit dans ce monde ou dans leur vie IRL.

Noob – Les Sans-Factions raconte l'histoire de quatre joueurs débutants, formant la guilde Rush, composée de Baster, Néogicien rêveur et compétitif, de Drek, son meilleur ami et berserker gaffeur, de May, l'ambitieuse et parfois arrogante cartomancienne, et enfin de Logs, un élémentaliste rêveur et naïf passionné de cuisine. À eux quatre, ils espèrent arriver rapidement au niveau 100 et débloquer leur classe légendaire pour intégrer l'élite des joueurs d'Horizon. Leur souhait est que la guilde Rush devienne l'une des plus grandes guildes du jeu aux côtés de la guilde Noob, Justice, Roxxor ou encore Pro Game Master. En plus des défis rencontrés dans leur jeu vidéo, ils devront également accomplir des quêtes dans la vraie vie, « IRL ».

Pour terminer, il sera possible de jouer à Noob – Les Sans-factions sur PC à la Japan Expo du 14 au 17 juillet sur le stand d'Olydri, en plus d'obtenir des dédicaces des acteurs et auteurs. Les différents ouvrages de la licence sont disponibles à la vente à la Fnac.

