TEST Pants Quest : petit voyage nostalgique délirant où il faut retrouver son pantalon !

Tu cliques ou tu pointes ?





Le petit studio indépendant australien Ghost Cat Games est composé de vieux de la vieille ayant travaillé dans les années 2000 sur des jeux Gameboy Advance et PlayStation 2. Ils se sont récemment regroupés pour se remettre au travail et se sont lancé un défi osé en 2022, celui de créer un point'n click en pixel art. Ils sont donc les heureux parents de Pants Quest que nous avons abordé avec une pointe de curiosité et surtout une once de nostalgie du temps des titres comme Day of the Tentacle. Le jeu a-t-il su nous satisfaire ? Voici notre avis.

Point de crime, point de monstres, mais une aventure en sous-vêtements dans une maison ordinaire !

Avec Pants Quest, les développeurs ont pris l'option délire au quotidien et, au lieu de proposer un récit surnaturel, sont partis sur l'histoire d'un mec qui au réveil ne trouve plus de pantalons à se mettre. De fait, c'est donc un héros ordinaire en sous-vêtements que nous allons incarner tout au long de cette aventure. Avouez que cela commence bien, non ? Point de crime, point de monstres, mais c'est une vraie quête des pantalons perdus que notre personnage doit mener. L'histoire se déroule donc dans sa maison et nous fait visiter toutes les pièces de cette dernière. Armé de notre todo list, il va falloir résoudre des puzzles à l'ancienne en trouvant, combinant ou utilisant des objets divers, mais aussi respecter les actions notées dans notre todo list du jour. Nous avons adoré nourrir le chat, laver la vaisselle, mais surtout chercher comment y arriver. Genre oblige, il faut cliquer partout, fouiller et essayer de trouver la logique, parfois tordue, qui permet d'avancer plus en avant. Nul doute, nous sommes ici dans un véritable point'n click et un bon.

Sur le gameplay, point de surprise, cela se joue à la souris et les choses pouvant être regardées ou utilisées dans la pièce se surlignent au passage du pointeur. À noter, pour les plus hardcores d'entre vous, il est possible de désactiver le surlignage des objets, le curseur de la souris, le focus de la caméra et même le son. Bon courage aux téméraires qui tenteront l'expérience. Les actions possibles, activables via quatre boutons, sont « Regarder », « Utiliser », « Prendre » et « Ouvrir/Fermer ». Comme toujours dans ce genre de jeu, il faut combiner des objets, trouver des clés, ouvrir de portes, pousser des interrupteurs et plein d'autres trucs parfois un peu tordus même si, il faut le reconnaître, tout ce qu'il y a à faire dans Pants Quest est globalement assez logique. À noter, la durée de vie du jeu est très courte, soit de l'ordre de deux heures, voire moins si vous êtes doués et, sur le coup, c'est plutôt une bonne chose, car cela offre un petit plaisir rétro sans le faire trop durer, ce qui aurait pu être dommageable.

C'est la fête aux pixels !





Du côté des graphismes, nous sommes ici face à une production volontairement datée en pixel art. Si cela ne séduit pas les aficionados de l'hyper réalisme, le travail est bien fait et la direction artistique old school est un pur bonheur. Il est clair que le même jeu avec des graphismes modernes n'aurait aucun sens tant les pixels font partie de l'ADN des point'n clicks de ce style. Du côté sonore, même combat avec des bruitages très basiques, une voix transformée en « wopwopwop » et un accompagnement musical inexistant sauf dans le menu principal. Très logiquement, cela ne gêne en rien tant cela colle encore ici au genre. Pants Quest n'est malheureusement pas localisé en français - pour le moment du moins -, mais les textes sont assez basiques pour qui a des notions d'anglais. Pour les autres, les textes étant écrits, il suffit d'utiliser votre smartphone et une application de traduction visuelle pour vous en sortir simplement.

Au final, Pants Quest propose un retour dans le passé des jeux d'aventure avec un point'n click bien écrit, bien réalisé et respectant à la lettre les mécaniques du genre. Avec son histoire originale, ses graphismes en pixel art et sa courte durée de vie, cela permet de s'offrir une petite plage de nostalgie, juste pour le plaisir de caresser un chat et de se balader en sous-vêtements.

Les plus Histoire bien écrite

Réalisation soignée

Un boost de nostalgie

Respect total des codes du point'n click

Durée de vie très courte Les moins Pas de localisation française

Notation Graphisme 15 20 Bande son 14 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 8 20 Scénario 15 20 Verdict 15 20