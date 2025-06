TEST Puyo Puyo Tetris 2S : que vaut cette version Switch 2 ?

La rencontre des franchises Puyo Puyo et Tetris a donné naissance à un crossover totalement addictif. SEGA a eu la merveilleuse idée de fusionner ces licences de puzzle games, Puyo Puyo Tetris a vu le jour il y a plus de 10 ans, de nombreux portages sont sortis sur la plupart des plateformes, puis un second opus en 2020. Notre passion pour le jeu d’Alekseï Pajitnov nous a poussé à découvrir ce Puyo Puyo Tetris 2S sur la nouvelle console de Nintendo, une version « améliorée » de PPT 2. L’addiction est totale.

Puyo Puyo Tetris 2S ne vaut clairement pas le coup de repasser à la caisse si vous possédez déjà le jeu de base.

Bon, Puyo Puyo Tetris 2 ne valait pas le détour pour leurs graphismes, SEGA avait opté pour un style visuel simple et très coloré, l’écran HDR de la console portable est parfaitement adapté pour cette direction artistique. Mais, sur Switch 1, le petit écran de la console ( 6,2 pouces) était gênant. Pour rappel, Puyo Puyo Tetris 2 affiche deux colonnes à la fois, la nôtre et celle de notre adversaire (ami ou IA), il fallait plisser les yeux pour bien voir en mode Sur Table. Heureusement, l’écran de la Switch 2 est plus grand (7,9 pouces) et ça change tout dans cette configuration. Plus besoin de forcer pour suivre l’action, tout est clair, même les tétrominos et Puyos à venir, affichés en petit en haut à droite de la colonne. En mode TV, c’est exactement le même rendu, pas mauvaise surprise sur un grand écran 4K 55” avec un tel style visuel. Le confort est amélioré en mode Portable, mais ce n’est pas vraiment la nouveauté mise en avant par SEGA.

Non, pour vendre Puyo Puyo Tetris 2S, même à ceux qui ont déjà le PPT 2 original, les développeurs ont rajouté un mode Double, pour jouer en 2 vs 2. Oui, il s’agit ici d’un mode coopératif et compétitif où deux joueurs jouent sur la même colonne, contre deux autres joueurs. Comment ça marche ? Eh bien comme une partie classique, mais deux Puyos ou deux tétrominos tombent en même temps. Des pièces physiques, bloquant celle du coéquipier. Autant dire que le dialogue est essentiel pour se coordonner et réussir à poser sa pièce à l’endroit voulu, c’est vite le bazar, mais c’est plutôt amusant. Cependant, n’espérez pas jouer à ce mode Double avec une IA, c’est une vraie galère, le CPU fait n’importe quoi.

Il y a également une autre nouveauté, beaucoup moins mise en avant, et nous comprenons vite pourquoi. Il est possible de jouer à Puyo Puyo Tetris 2S avec le mode Souris, grâce aux Joy-Con 2 de la Switch 2. Concrètement, dans cette disposition, il faut bouger la souris pour déplacer sa pièce, appuyer sur R pour la faire tourner et appuyer sur B pour la mettre en réserve. Mais… Pourquoi ? Ce n’est vraiment pas intuitif, ni précis, le joueur prend bien plus de temps à réaliser la moindre action, la rapidité et la précision sont pourtant cruciales dans Puyo Puyo et Tetris. Non, le mode Souris est à oublier, privilégiez la prise en main classique des Joy-Con 2, voire une manette Pro Controller avec une vraie croix directionnelle.

La grosse nouveauté de ce Puyo Puyo Tetris 2S sur Switch 2, c’est donc le mode Double, plutôt amusant entre amis, mais beaucoup moins contre une IA. Le confort de jeu est amélioré grâce au grand écran de la console, mais disons-le d’emblée, cela ne vaut clairement pas le coup de repasser à la caisse si vous possédez déjà le jeu de base. Cependant, si vous aimez les puzzles games, en solo ou entre amis, Puyo Puyo Tetris 2S reste un incontournable.

Puyo Puyo Tetris 2S est uniquement disponible au format numérique, vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Les plus Puyo Puyo et Tetris dans le même jeu, terriblement addictif

Plus sympa à jouer en mode Sur Table avec l’écran 7,9 pouces

Le mode Double amusant entre amis… Les moins … mais beaucoup moins en solo avec une IA

Le mode Souris, pourquoi ?

Pas de mise à niveau, il faut repasser à la caisse (ça ne vaut pas le coup)

Notation Verdict 14 20