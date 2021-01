Puyo Puyo Tetris 2 : la version Steam, c'est pour très bientôt !

Disponible depuis maintenant plus d’un mois sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, ce n’était qu’une question de temps avant que la production délirante de SEGA n'arrive sur PC. Si vous avez oublié, Puyo Puyo Tetris 2 rassemble deux licences, à savoir Puyo Puyo et Tetris.

Le but du titre est extrêmement simple : ne jamais atteindre le haut de l’écran et pour y parvenir, il faut faire de la place ! SEGA Europe a publié un trailer coloré et tout mignon pour annoncer la bonne nouvelle. Ci-dessus, vous pourrez donc apercevoir du gameplay avec les différents modes comme Big Bang ou Fusion, le tout sur une musique énergique et épique ! Voici plus en détail ce qui vous attend dans Puyo Puyo Tetris 2 sur PC.

Deux légendes se réunissent pour une partie de casse-tête ultime Puyo Puyo, la série japonaise de jeux de réflexion plébiscités et Tetris®, la franchise célèbre dans le monde entier, s'unissent une nouvelle fois pour encore plus de fun ! Un jeu compétitif et en coopération Disputez des parties à 4 joueurs maximum en ligne et en local, avec des Ligues Puzzle compétitives et le nouveau mode coopératif en ligne Boss Raid. Des personnages connus, inédits et bleus ! Faites votre choix parmi une longue liste de personnages inédits et connus, dont certains récemment annoncés : Sonic le Hérisson, Lidelle, Mme Accord et le Prince des Mers. D'autres sont à venir. Sauvez un ou deux mondes ! Parcourez une nouvelle carte du monde en mode Aventure et suivez la toute nouvelle histoire. Traversez les mondes fusionnés et sauvez vos amis d'une sombre corruption. Augmentez les PV, PM, l'attaque, la défense et la récupération de vos personnages pour les faire évoluer en mode Combat de talents. De nouveaux Combats de talents inspirés des RPG ! Testez vos capacités dans le mode Combat de talents : de puissants talents (récupération de PV, modification de la couleur des Puyos, suppression de lignes...) sont susceptibles de renverser le cours des parties. Prenez votre temps pour créer une équipe aux talents complémentaires, équipez de puissantes cartes d'objet et surveillez vos PV et vos PM pendant chaque combat ! Vous ne savez pas jouer ? Améliorez vos talents grâce au mode Leçons, très complet, qui comporte plus de 150 leçons intéractives. Du fun à l'infini Rejouez certains niveaux pour remporter plus de récompenses, testez différents niveaux de difficulté, trouvez votre style de jeu et débloquez des personnages, arrière-plans, niveaux bonus inédits, et plus encore. Édition de lancement à durée limitée Affûtez votre stratégie et renforcez votre équipe dans le mode inédit Combat de talents de Puyo Puyo Tetris 2 à l'aide de ce pack de cartes d'objets rares, dont 3 cartes spéciales avec des objets issus de la série Sonic le Hérisson.

Puyo Puyo Tetris 2 est attendu sur PC via Steam pour le 23 mars prochain. Si vous préférez rester sur console, Puyo Puyo Tetris 2 est disponible sur la Switch pour 39,99 € à la Fnac.