Puyo Puyo Tetris 2 : le jeu d'arcade se lance en vidéo, avec un patch day one

Après un premier volet sorti en 2014 et très apprécié par les amateurs de jeux d'arcade, Puyo Puyo Tetris est de retour en cette fin d'année 2020 dans une suite, qui mélange donc une nouvelle fois les mécaniques de gameplay des franchises Puyo Puyo et Tetris. Si vous ne connaissez pas du tout le genre, la bande-annonce de lancement va vous éclairer :

Dans Tetris, il faut créer des lignes, et dans Puyo Puyo, il s'agit de se faire connecter des puyos de même couleur, mais le but est à chaque fois de dégager de l'espace afin de ne pas atteindre le haut de l'écran. Et dans Puyo Puyo Tetris 2, il faut donc faire les deux à la fois, cette suite rajoute un mode Combat de Talents, une nouvelle histoire et des fonctionnalités en ligne inédites, voici ce qu'il faut retenir :

Un puzzle coloré, jouable jusqu'à 4 joueurs, en ligne et hors ligne ;

Naviguez à travers une nouvelle carte dans le mode aventure et suivez une toute nouvelle histoire, tandis que les personnages traversent les mondes fusionnés dans le but de sauver leurs amis d'une sombre corruption ;

Rejouez les niveaux remporter plus de récompenses, testez différentes difficultés, découvrez votre style de jeu préféré, et débloquez de nouveaux personnages, fonds, bonus de niveaux et plus encore ;

28 personnages jouables, des nouveaux comme des anciens, chacun doté de compétences et de stats uniques ;

Sélectionnez des personnages aux aptitudes complémentaires dans le mode « Combat de Talents » afin de mettre en place vos stratégies et créer l'équipe la plus puissante possible ;

Testez vos compétences grâce aux ajouts en ligne, notamment grâce aux championnats de puzzle. Jouez jusqu'à 4 joueurs dans des matchs personnalisables pour une expérience en toute détente ;

Les modes challenge incluent d'innombrables ajouts, tous plus variés les uns que les autres, améliorant considérablement les modes solos et en ligne.

Puyo Puyo Tetris 2 est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, la version PC arrivera en début d'année prochaine. Les développeurs promettent d'ailleurs de rajouter des fonctionnalités et des personnages via des mises à jour futures, mais précisent qu'un patch day one ne permettant pas de conserver les données est disponible, à installer dès le début du jeu donc. Sur PS4, une mise à jour gratuite vers la PS5 est proposée, mais sans conserver les sauvegardes ni les Trophées. Le titre est vendu 29,99 € chez CDiscount.

