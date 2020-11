Puyo Puyo Tetris 2 : quid d'une version VR, d'un mode Battle Royale et des nouveautés de ce nouvel opus ?

En 2007, après le développement du 15e anniversaire de Puyo Puyo les membres de l'équipe et moi avons eu un tas d'idées. Une de ces idées était le concept de Puyo Puyo Tetris. La combinaison des différentes mécaniques de jeu en une posait beaucoup de problèmes, mais nous trouvions formidable l'idée que les fans de Puyo Puyo et de Tetris puissent jouer ensemble et devenir fan des deux jeux. Ça rendrait les jeux d'action puzzle beaucoup plus palpitant. Puyo Puyo Tetris a été un énorme succès mondial, et nous avons reçu beaucoup de retours de fans qui avaient hâte d'un second opus. C’est pourquoi nous avons fini par créer Puyo Puyo Tetris 2.