Puyo Puyo Tetris 2 : les deux licences de casse-tête se rencontrent à nouveau dans une suite déjà datée

Depuis 2014, deux univers appréciés des amateurs de puzzles sont entrés en collision pour donner naissance à Puyo Puyo Tetris, qui a connu de multiples versions sur la plupart des supports disponibles sur la précédente et l'actuelle générations de consoles et sur PC. Cette semaine, à l'occasion du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase d'août 2020, SEGA a récidivé en annonçant Puyo Puyo Tetris 2, bande-annonce à l'appui.

Ce nouvel épisode inclura une nouvelle histoire à travers un mode Aventure avec tout un tas de personnages hauts en couleur et des options stratégiques inédites via des cartes d'objets spéciaux dans un mode Combat de Talents. Voici ce qu'en dit l'éditeur :

Renversez le cours de la bataille en un instant - Le tout nouveau mode Combat de Talents introduit des capacités de personnages dynamiques ainsi que des cartes objets qui peuvent être équipées. Cela permettra de s'adapter à votre façon de jouer et d'améliorer votre équipe, vous permettant ainsi de pouvoir rapidement changer la donne en pleine partie !

- Le tout nouveau mode Combat de Talents introduit des capacités de personnages dynamiques ainsi que des cartes objets qui peuvent être équipées. Cela permettra de s'adapter à votre façon de jouer et d'améliorer votre équipe, vous permettant ainsi de pouvoir rapidement changer la donne en pleine partie ! Sauvez un monde ou deux, dans une toute nouvelle aventure folle - Voyagez à travers les dimensions, accompagné d'anciens et de nouveaux personnages adorables et excentriques, dans une nouvelle aventure à travers les mondes de Puyo Puyo et Tetris.

- Voyagez à travers les dimensions, accompagné d'anciens et de nouveaux personnages adorables et excentriques, dans une nouvelle aventure à travers les mondes de Puyo Puyo et Tetris. Des modes en ligne comme vous n'en avez jamais vus - Les modes en ligne ont été améliorés, offrant ainsi aux joueurs un mode Free Play jusqu'à quatre joueurs, des classements en ligne, et bien plus encore.

- Les modes en ligne ont été améliorés, offrant ainsi aux joueurs un mode Free Play jusqu'à quatre joueurs, des classements en ligne, et bien plus encore. Différentes façons de jouer - Plusieurs modes de jeu variés seront disponibles tels que les modes : Versus, Fusion, Swap, Party et Big Bang. Pour ceux qui souhaitent entrer dans la compétition, préparez-vous pour les modes Tournament et Lessons ! Plus de détails seront dévoilés ultérieurement.

La date de sortie de ce Puyo Puyo Tetris 2 est d'ores et déjà fixée au 8 décembre 2020 sur PS4, Xbox One et Switch, mais ce n'est pas tout. Tout d'abord, une version PC (Steam) est attendue au début de l'année 2021. Ensuite, les consoles next-gen y auront également droit en fin d'année, sans plus de précision vu qu'elles n'ont toujours pas de date de lancement... Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'une mise à niveau vers la version PS5 et le Smart Delivery de la Xbox Series X permettront d'en profiter sans frais supplémentaires si vous craquez pour un exemplaire current gen. Des DLC sont même déjà prévus, au moins c'est dit et clair.

Une édition limitée avec 8 cartes spéciales sera aussi mise en vente, trois d'entre elles étant dédiées à la licence Sonic. Enfin, un deuxième aperçu du jeu a été donné lors du Future Games Show de la gamescom 2020, à voir ci-dessous.

Vous pouvez dès à présent précommander Puyo Puyo Tetris 2 sur Amazon au prix de 46,77 € (ou 46,76 €, allez savoir pourquoi). Des visuels sont disponibles en page suivante.