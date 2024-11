TEST Ratchet & Clank: Rift Apart, que vaut la version PS5 Pro ?

Véritable vitrine technologique de la PlayStation 5, Ratchet & Clank: Rift Apart a évidemment droit à des améliorations sur la nouvelle console de salon de Sony. Déjà impressionnant sur la première machine, le jeu d’action et d’aventure a ici droit à deux modes graphiques et divers réglages.

Les joueurs peuvent ainsi opter pour un mode Fidélité Pro et un mode Performance Pro, mais également influer sur l’occlusion ambiante et les reflets en ray tracing, sans oublier un mode d’affichage à 120 Hz. Alors, Ratchet & Clank: Rift Apart sur PS5 Pro, ça vaut quoi ?

L’un des plus beaux jeux de la PlayStation 5 Pro.

Comme d’habitude, nous avons d’abord lancé une partie avec le mode Performance Pro. C’est un régal, le jeu est fluide et n’en reste pas moins magnifique. Les reflets sont bien là, le ray tracing est activé avec le réglage Moyen, mais pas l'occlusion ambiante. Si le framerate est déjà parfaitement stable, il peut être amélioré en activant l’affichage à 120 Hz, et là, c’est la fête à la fluidité, sans dénaturer la qualité de l’image.

Mais c’est en activant le mode Fidélité Pro que Ratchet & Clank: Rift Apart nous rappelle à quel point il est sublime. Ici, l'occlusion ambiante, les reflets en ray tracing et les ombres sont à fond, c’est un festival d’effets pour la rétine, avec un framerate à 30 fps, mais qui laisse le jeu parfaitement jouable. Il est également possible d’activer ici l’affichage à 120 Hz pour améliorer la fluidité, mais le rendu est plutôt artificiel et manque de naturel, c’est déstabilisant, il est tout à fait possible de s’en passer.

Ratchet & Clank: Rift Apart reste encore ici l’un des plus beaux jeux de la PlayStation 5 Pro, c’est un titre à avoir dans sa collection tant il est magnifique (et fun). Le mode Fidélité Pro est hallucinant, il fourmille de détails et utilise à merveille le ray tracing, mais le mode Performance Pro propose un gameplay quand même plus fluide, surtout avec l’affichage à 120 Hz, et toujours très beau. Nous avons un peu l’impression d’avoir à faire à une version PC : il faut trifouiller un peu les réglages pour trouver celui qui vous convient, mais dans tous les cas, Ratchet & Clank: Rift Apart est sublime.

Lire aussi : TEST de Ratchet & Clank: Rift Apart, une aventure interdimensionnelle stupéfiante !

Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Les plus Beau à en pleurer en mode Fidélité Pro

Parfaitement jouable même à 30 fps

Le mode Performance ultra fluide et très, très beau

Plusieurs réglages indépendants… Les moins … qui demandent de passer un peu de temps dans les options graphiques

Fidélité Pro + Affichage 120 Hz = une fluidité trop artificielle

Notation Verdict 18 20