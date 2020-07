TEST de la Razer DeathAdder V2 Mini : une souris très, voire trop petite

Razer recycle ses DeathAdder depuis des années, et tout dernièrement, il a lancé la DeathAdder V2 Mini, au nom bien explicite : c'est la même que la DeathAdder V2, mais en plus petite, et donc en encore plus légère, alors que la souris pour gamers précédente brillait pourtant déjà par son faible poids de 82 g. Alors, en petit, c'est encore mieux ? Pas vraiment.

Si vous êtes un adepte du claw grip, la DeathAdder V2 Mini est une excellente souris.

Razer conserve donc ici le design dit « ergonomique » de ses DeathAdder, comprenez par là qu'il s'agit d'un modèle exclusivement pour les droitiers, avec une partie gauche légèrement bombée pour surélever le clic principal et accueillir deux boutons sous le pouce. Pour le reste des boutons, c'est du classique, avec donc deux clics, une molette à défilement vertical uniquement et un seul bouton sous celle-ci, contre deux sur la DeathAdder V2, mais il fallait bien gagner de la place. Car oui, la Death Adder V2 Mini est vraiment toute petite, ne mesurant que 6,5 cm de largeur, 11 cm de longueur et un poil moins de 4 cm de hauteur, avec un poids de 62 g, soit 20 de moins que le modèle précédent. Autant dire que la souris bouge d'une simple et faible pression du petit doigt, c'est très sensible, un peu trop peut-être. Et si cette petite taille rend la DeathAdder V2 Mini facilement transportable, cela n'aide cependant pas à la prise en main, en fonction de votre style. En claw grip, les bouts des doigts tombent parfaitement là où il faut, la souris se déplace sans problème vu son poids, c'est vraiment de cette manière que Razer a pensé la prise en main de sa souris, car en palm grip, les doigts et la paume dépassent de tous les bords, difficile de trouver une position confortable sans avoir les doigts trop avancés ou la paume qui repose à moitié sur le tapis de souris. Razer propose bien sur sa boutique des grips autocollants, à apposer sur les tranches et les clics, mais rien pour la partie principale sous la paume, ce qui n'empêchera pas la main de glisser, et qui montre encore une fois que la DeathAdder V2 Mini a bien été conçue pour le claw grip. Concernant la finition, c'est du plastique noir mat de très bonne qualité, comme souvent chez Razer, la surface ne garde pas les traces de doigts et il n'y a aucun jeu ni grincement du côté des boutons, rien à redire.

Sous le capot de la DeathAdder V2 Mini, il y a également un peu de changements. Adieu le capteur optique pouvant grimper jusqu'à 20 000 DPI (inutile), ici, la sensibilité va jusqu'à 8 500 DPI au maximum, ce qui est largement suffisant pour la plupart des utilisations. Comme toujours, pendant notre test, nous n'avons pas dépassé les 2 000 DPI pour jouer à des FPS sur un écran de 23", alors avec 8 500 DPI au maximum, c'est large. Pour le reste, c'est du classique, avec des switches optiques très réactifs, offrant un très bon rebond pour spammer la touche et résistant à 70 millions d'activations, des patins en PTFE qui assurent une glisse rapide et précise (à condition d'avoir un bon tapis) et un câble Speedflex pour « une traînée minimale » d'après le constructeur. Dans les faits, il est tressé et très léger, il fallait au moins ça pour ne pas gêner la glisse d'une souris de 62 g.

Bien évidemment, la DeathAdder V2 Mini est compatible avec Synapse 3, le logiciel de Razer qui offre quelques réglages indispensables, comme le paramétrage de la sensibilité sur plusieurs paliers, l'attribution de fonctions aux boutons programmables (avec la gestion des macros), la modification du rétroéclairage du logo selon des effets prédéfinis ou à créer soit même avec Chroma Studio, et même le calibrage de la souris en fonction du tapis, permettant de modifier la hauteur du décrochage du capteur à la levée. Un utilitaire complet qui fait ce qui lui est demandé, et qui permet même d'enregistrer ses réglages sur plusieurs profils, pas mal pour modifier rapidement le comportement de la souris en fonction des différents jeux.

La DeathAdder V2 Mini a du potentiel, mais sa petite taille ne convient pas à tout le monde, et ce fut notre cas pendant ce test. Plus habitués aux modèles plus imposants pour du palm grip, la petite souris de Razer nous a paru assez inconfortable après de longues heures d'utilisations, la main ne savant plus trop où se poser. Pour autant, si vous êtes un adepte du claw grip, la DeathAdder V2 Mini est une excellente souris, très compacte, facilement transportable, réactive et précise. Que ce soit pour être discrète sur un bureau ou pour accompagner un PC portable, la DeathAdder V2 Mini peut séduire, d'autant qu'elle est vendue à un prix assez abordable pour un périphérique Razer, 59,99 € sur la boutique du constructeur, tandis que la DeathAdder V2 classique coûte 76 € sur Amazon.fr.

Les plus Finition de bonne qualité

Capteur rapide et précis

Très petite et légère, facilement transportable

Logiciel Synapse 3 suffisamment complet

Agréable à utiliser en claw grip... Les moins ... mais beaucoup moins en palm grip

À réserver aux droitiers

Notation Verdict 16 20