DeathAdder V2 Mini : Razer lance une petite souris pour gamers

La DeathAdder a été recyclée de nombreuses fois chez Razer, et après la DeathAdder Chroma, la DeathAdder Elite et la DeathAdder V2, le constructeur vient de présenter tout récemment la DeathAdder V2 Mini. Oui, comme son nom l'indique si bien, il s'agit d'un modèle très similaire à la dernière en date, mais en plus petit.

La DeathAdder V2 Mini conserve donc son design pensé pour les droitiers, des switches optiques résistant à 70 millions de clics, un capteur Sensor grimpant jusqu'à 8 500 DPI, six boutons programmables, des patins en PTFE et un rétroéclairage Chroma RGB. Le gros changement, c'est donc la taille, la DeathAdder V2 Mini mesure en effet 65,4 mm de largeur, 114,2 mm de longueur et 38,5 mm de hauteur, et ne pèse ainsi que 62 g, contre 82 g pour la DeathAdder V2 classique. Enfin, Razer propose en plus de la souris des grips à coller sur les tranches et les clics pour éviter que les doigts ne glissent.

La DeathAdder V2 Mini est déjà disponible sur le site de Razer contre 59,99 €, ou chez la plupart des revendeurs habituels. La DeathAdder V2 de taille normale est quant à elle vendue 74,64 € sur Amazon.fr.