Razer dévoile la souris DeathAdder V2, plus précise et légère

Au début du mois, Razer teasait une nouvelle souris, ne nous montrant alors que des formes sombres. Mais les internautes avaient vu juste, il s'agit bien d'une nouvelle DeathAdder, mais qui conserve son câble.

Avec la DeathAdder V2, le constructeur n'a pas voulu modifier l'ergonomie de sa souris, qui conserve ses deux boutons sous le pouce et une forme adaptée au palm grip et au claw grip. Ce modèle est cependant plus léger, 82 g contre 105 pour la DeathAdder Elite, mais embarque surtout des interrupteurs mécaniques Razer résistants à 70 millions d'activations et un capteur optique Focus+ pouvant grimper jusqu'à 20 000 DPI. La DeathAdder V2 dispose au total de 8 boutons programmables, sans oublier l'intégration de cinq profils, de patins en PTFE et d'un câble Speedflex, « pour générer une traînée minimale ».

La DeathAdder V2 est déjà disponible sur le site officiel de Razer, contre 79,99 €. Pour les curieux, une vidéo de présentation est à retrouver ci-dessus, ainsi que des images sur la seconde page.

