TEST de Super Mario 3D World + Bowser's Fury : nous en voulons encore...

♫ Trois p'tits chats, trois p'tits chats, trois p'tits chats, chats, chat ! ♫





En 2013, si vous aviez une Wii U, vous n'avez certainement pas loupé Super Mario 3D World, jeu de plateforme ultra divertissant conçu par le studio 1-UP et Nintendo. Vous le savez depuis le temps, la firme japonaise porte ses vieilles productions sur sa console phare du moment, la Switch. Super Mario 3D World + Bowser's Fury déboule donc dans nos rayons et, pour faire craquer de nouveau les joueurs, certaines choses ont été modifiées.

Dans la poche ou sur un canapé devant sa télé, les mirettes se régalent de toutes parts !

Parlons peu, parlons bien, et commençons en douceur avec la partie visuelle. Que ce soit en mode Portable ou TV, le rendu de Super Mario 3D World est vraiment à croquer. La fluidité est au rendez-vous, les textures sont nettes et détaillées, les univers sont colorés, dans la poche ou sur un canapé devant sa télé, les mirettes se régalent de toutes parts ! Chose fort sympathique, pour rendre cette expérience un peu plus dynamique, la vitesse de déplacement a été revue. Ainsi, nos héros courent plus vite, mais pas que. Après avoir ramassé une Super Clochette et s'être transformé en mignon petit chat, le joueur a la possibilité de grimper plus haut qu'à l'accoutumée. Sincèrement, c'est beaucoup plus agréable, nous sentons que les développeurs ont pris en compte certains reproches d'autrefois afin d'ajuster le tout dans cette nouvelle édition. En un mot : merci.

En outre, une fonctionnalité indispensable rôde dans les environs : le multijoueur. En local ou en ligne, il est possible de rassembler quelques amis pour se lancer dans des parties endiablées (jusqu'à 4 joueurs). Nous pouvons donc coopérer pour terminer un niveau, mais pour ajouter un brin de challenge, l'équipe a inclus un petit classement des meilleurs scores. Vraiment amusant, et c'est plaisant de pouvoir se rassembler dans un tel jeu sans bouger de chez soi.

Différents personnages peuvent être contrôlés, à savoir Mario, qui a une prise en main classique et équilibrée, Luigi, qui peut sauter très haut, Peach, qui a la possibilité de planer quelques secondes dans les airs, et Toad, qui court vraiment très vite. Un brin de fraîcheur s'invite cependant à la fête, la ravissante Harmonie qui est accessible une fois Super Mario 3D World bouclé. La belle se distingue des autres en tournoyant et virevoltant pour massacrer ses adversaires. Son gameplay est gracieux, drôle et séduisant. L'essayer c'est l'adopter !

The Legend of Super Mario: Breath of the Wild





Bien évidemment, l'attrait principal de ce portage, c'est l'extension Bowser's Fury. Pour vous plonger rapidement dans cette nouvelle aventure, Bowser s'est fait engloutir par une mystérieuse matière noire qui l'a transformé en un redoutable géant ayant pour seul objectif de détruire le monde. Bowser Jr. est en panique et demande au plombier moustachu de l'aider à ramener son père à son état normal.

Les développeurs ont su apporter des moments oppressants dans un monde coloré et joyeux.

Cette nouvelle odyssée nous immerge dans un monde ouvert qui arrive à nous surprendre. Ici, nous devons explorer différentes îles, en nous servant de Plessie, un dinosaure quelque peu marrant, pour nous déplacer. Notre but est de collecter un maximum d'Astre Félin afin de débloquer la Giga Cloche, nous donnant la possibilité de devenir un Giga Chat. Une bataille démarre, durant cette phase, nous devons essayer de calmer notre ennemi mythique de sa colère.

Comme nous venons de le dire, nous découvrons un open-world complètement dingue où nous devons explorer plusieurs lieux variés. Durant nos escapades, Bowser apparaît de temps en temps pour nous mettre des bâtons dans les roues. Les environnements changent de visage, les décors sont plus sombres, la difficulté est légèrement accrue et nos esgourdes se font titiller par du métal totalement psychédélique ! Si le gros méchant de la franchise n'arrive pas à vous nuire, il s'en va de lui-même au bout d'un certain temps. Si le joueur trouve un Astre Felin rapidement, la lumière de ce dernier va faire fuir la grosse brute dans son lac noir gélatineux. L'idée est vraiment géniale, les développeurs ont su apporter des moments oppressants dans un monde coloré et joyeux, amenant une touche de piment à cette expédition. Bravo !

Encore, encore, encore !





Du côté de la jouabilité, nous retrouvons les mouvements habituels de Mario, ainsi que les objets de Super Mario 3D World permettant de nous « transformer ». Nous devons résoudre de petites énigmes, éviter des obstacles, anticiper des adversaires, pour arriver à nos fins. Bowser Jr., lui, nous prête main-forte et peut trouver certains éléments dissimulés dans les décors. En mode Portable, nous pouvons lui donner un ordre en tapotant sur l'écran tactile, en mode TV, nous utilisons tout simplement nos gâchettes. Point à prendre en compte, il est possible de s'amuser en multijoueur local en débranchant son Joy-Con. Un ami contrôle alors Junior pour nous faciliter la vie.

À propos des graphismes, Bowser's Fury est moins clinquant que Super Mario 3D World. Forcément, qui dit « monde ouvert », dit concession sur certaines choses. Le titre est moins fin, il y a un brin d'aliasing et des ralentissements surgissent lorsque l'écran est bondé de différents éléments en mode Portable. Via le dock, le titre est un peu plus attrayant, et les chutes de framerate sont moins fréquentes. Néanmoins, dans l'ensemble, il faut dire que cette extension arrive à séduire les mirettes avec facilité, merci les changements de cadre, la diversité des îles, ou encore les animations travaillées. Pour finir, pour arriver au bout du tunnel, comptez 6 bonnes heures de jeu, mais le titre est tellement addictif, qu'il est difficile de décrocher. Ainsi, si vous visez le 100 %, comptez une petite dizaine d'heures.

Nintendo a su nous mettre une petite claque avec ce Super Mario 3D World + Bowser's Fury. D'un côté, nous retrouvons un classique de la Wii U, qui a été ajusté, avec quelques nouveautés. De l'autre, le géant japonais nous a donné un avant-goût de ce que pourrait être le prochain Super Mario. La firme s'est inspirée de diverses licences, telles que The Legend of Zelda ou encore les Sonic Adventure, pour créer un univers savoureux, mélodieux et délectable. Adieu les niveaux fermés et bonjour la liberté ! Bowser's Fury vaut clairement le détour, croyez-nous, vous allez adorer.

Vous pouvez acheter Super Mario 3D World + Bowser's Fury sur Amazon à 44,99 €.

Lire aussi : TEST - Super Mario 3D World : un plombier qui a du chat-rme ?

Les plus Super Mario 3D World dans la poche

Les ajustements de la prise en main

Harmonie, plaisante à jouer

Multijoueur en local ou en ligne pour Super Mario 3D World, au choix

Bowser's Fury, un pur régal

Un Mario en mode ouvert, ça fonctionne du tonnerre ! Les moins Quelques imperfections visuelles dans Bowser's Fury

Notation Verdict 18 20