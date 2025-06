TEST The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que vaut la Switch 2 Edition ?

Page 2 : Zelda Notes et notre avis sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition

Au lancement de sa nouvelle console, Nintendo propose de redécouvrir les deux derniers The Legend of Zelda en 3D dans des Switch 2 Editions, avec des améliorations graphiques et une application compagnon. Nous nous sommes déjà penchés sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un titre sorti à l’origine en 2017 et qui profite d’une fluidité à 60 fps et d’une image plus belle, sans que cela soit non plus transcendant. Mais qu’en est-il de sa suite, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sorti quant à elle en 2023 ?

Le vrai avantage de cette Switch 2 Edition, c’est le framerate parfaitement stable à 60 fps pendant toute la partie.

À sa sortie, le jeu a brillé par son histoire, son univers et ses nouvelles mécaniques de gameplay, mais il souffrait lui aussi des limitations techniques de la console avec de l’aliasing, du clipping et de gros ralentissements. Rassurez-vous, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition gomme tous ces défauts, sans non plus faire de miracles.

En mode TV, le jeu affiche encore un peu d’aliasing à certains moments, mais c’est plutôt léger, il faut s’arrêter et regarder les contours pour l’apercevoir. L’image est, comme sur BotW, bien plus belle, les textures sont moins moches, mais elles souffrent encore cruellement de détails, c’est assez rebutant sur une grosse télévision 55 pouces, surtout en se focalisant sur les paysages lointains. Non, le vrai avantage de cette Switch 2 Edition, c’est le framerate parfaitement stable à 60 fps pendant toute la partie et le HDR qui sublime le rendu, notamment dans la partie souterraine d’Hyrule.

En mode Portable, là encore, c’est la même chose que BotW, la Switch 2 Edition de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom propose une image bien plus nette, le gameplay est fluide à 60 fps et le HDR met en avant la direction artistique. Il n’y a pas grand-chose à redire, c’est joli, à condition de ne pas regarder trop au loin, mais nous aurions aimé profiter de ce rendu dès la sortie du jeu il y a deux ans… Que ce soit en mode Portable ou TV avec le dock, le jeu profite de temps de chargement réduits, ne dépassant jamais les cinq secondes, c’est un vrai confort de jeu.

