TEST Turtle Beach Recon Controller : une manette pour Xbox et PC avec des boutons intelligents

Turtle Beach a déjà une bonne réputation chez les gamers grâce à ses casques, mais il vient de lancer sa première manette, la Recon Controller. Un modèle conçu pour les Xbox One et Xbox Series X|S qui fonctionne évidemment aussi sur PC, et qui embarque surtout de nombreux boutons additionnels rajoutant des fonctionnalités et raccourcis fort sympathiques. Nous l'avons testé pendant de longues heures, sur PC comme sur Xbox Series S, place à notre verdict.

Pour une première, il faut bien avouer que Turtle Beach a bien pensé sa Recon Controller.

Visuellement parlant, la Recon Controller se base évidemment sur les manettes officielles Xbox de Microsoft, mais avec un design plus agressif et imposant. La manette, ici en noir (elle existe également en blanc) dispose en effet de grips en caoutchouc texturés sur les poignées pour une prise en main vraiment agréable au toucher, de gâchettes et bumpers avec de gros picots pour que les doigts ne glissent pas, un revêtement similaire sur les boutons P1 et P2 supplémentaires à l'arrière, et surtout un énorme bloc avec tout un tas de boutons sur la partie haute de la manette. Pour autant, même si elle n'est pas discrète, la Recon Controller ne pèse que 300 g, soit environ 10 g de plus que les manettes Xbox de Microsoft. Le modèle est cependant ici uniquement filaire, pas de batterie ou piles à gérer donc, mais un long câble de trois mètres en USB-C qui a un peu tendance à traîner dans les pieds, mais qui permet de s'éloigner de l'écran pour préserver les yeux. Globalement, la prise en main est donc très bonne, si vous êtes habitués aux joysticks asymétriques, les joueurs Xbox s'y retrouvent vite, tous les boutons classiques sont les mêmes, mais conçus différemment. L'ensemble fait un peu plus « plastique », le bruit des boutons ABXY est audible, mais le rebond est bon, idem pour la croix directionnelle, les gâchettes et le clic des joysticks. Ces derniers sont en surface les mêmes que les manettes de Microsoft, avec une épaisse texture autour pour maintenir les pouces en place, un régal.

Sur la partie basse de la manette, un port Jack 3.5 est logé pour y brancher un casque, et cette connectique est presque indispensable si vous voulez pleinement utiliser la Recon Controller et ses fonctionnalités. Car le bloc de boutons additionnels sur la partie haute est essentiellement là pour l'audio, avec deux petits boutons pour régler le volume de sortie et le mix du chat vocal, un gros bouton pour couper le microphone à la volée, un second similaire pour activer le Superhuman Hearing, et deux derniers boutons plus petits pour les paramétrages. Ces réglages, ils concernent les fonctionnalités indiquées par des voyants, à savoir le retour du microphone, l'égalisation, l'assignation des boutons et le mode de calibrage Pro-Aim. Ce dernier est par défaut attribué à la touche P2 à l'arrière, il permet de réduire la sensibilité de la visée en restant appuyé dessus, avec quatre niveaux de réglage. Nous avons principalement testé la Recon Controller dans Overwatch, et il faut bien avouer que pour viser plus précisément, le Pro-Aim est efficace. L'assignation des boutons est également très pratique, permettant d'assigner une touche (LB, RB, ABXY, la croix et les clics des joysticks) à un bouton P1 ou P2 à l'arrière. Par exemple, nous avons assigné le clic du stick droit pour donner un coup au corps-à-corps dans Overwatch à P1, qui tombe parfaitement sous le majeur gauche, permettant de laisser tranquille le joystick pour continuer de viser. L'assignation n'est pas des plus simples, un guide papier explique la démarche, mais la manette peut embarquer jusqu'à quatre profils pouvant être interchangés rapidement. L'égaliseur est quant à lui un peu plus limité, il permet de changer le rendu audio avec trois effets (Son emblématique, Boost des graves, Boost des graves et aigus et Amplification des voix), pas tous très utilisables en jeu tant ils dénaturent trop le rendu sonore. Mais si le son du jeu n'est pas important, l'amplification des voix couplée au mix du chat vocal permet de parfaitement entendre ses amis en ligne. Enfin, le Superhuman Hearing accentue la spatialisation sonore, c'est là encore peu fidèle au rendu audio de base, mais l'effet est efficace dans les jeux de tir notamment. Pas de réglage d'intensité de l'effet ici, mais une simple pression sur le bouton dédié permet de l'activer ou de le désactiver.

Pour une première, il faut bien avouer que Turtle Beach a bien pensé sa Recon Controller. La manette est fidèle aux modèles Xbox de Microsoft, avec des ajouts appréciables comme les grips en caoutchouc ou les nombreux boutons supplémentaires, même si certains font un peu gadgets audios et ne seront pas souvent utilisés par les joueurs. Mais pour les joueurs qui utilisent fréquemment un casque branché à la manette, ces touches additionnelles sont un régal, rien que pour gérer le volume du jeu et du chat vocal, et les boutons P1 et P2 à l'arrière savent se montrer vraiment utiles, à condition de passer un peu de temps à les paramétrer sur plusieurs profils. Au final, la Recon Controller de Turtle Beach nous a agréablement surpris, et elle se révèle être une excellente alternative pour les joueurs sur Xbox One, Series X|S et PC.

Vous pouvez retrouver la Turtle Beach Recon Controller à 59,99 € sur Amazon.

Les plus Très bonne prise en main

Grips en caoutchouc agréables

Deux boutons supplémentaires à l'arrière, c'est utile

Le Pro-Aim sur une manette, la bonne idée

Pouvoir gérer le mix audio du bout des doigts, un régal Les moins Quelques fonctionnalités pas vraiment utiles

Boutons principaux un peu bruyants

Notation Verdict 17 20