TEST WD_BLACK D50 : le Game Dock NVM SSD multifonction de Western Digital

WesternDigital propose avec ce WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD un concept tout-en-un qui est assez original vu qu'en plus d'être une solution de stockage externe, il y a toute une ribambelle de ports divers et variés. Dans l'idée du constructeur, il s'agit d'une station de jeu intégrée qui élimine l'encombrement grâce à un seul cordon Thunderbolt 3 et à plusieurs ports pour y connecter aisément tous nos appareils. Après quelques semaines d'utilisation, voici notre avis. Il est vendu soit vide, soit avec des SSD NVMe de 1 ou 2 To. Notre test a été fait avec le modèle de 1 To.

ATTO Disk Benchmark donne des résultats excellents, avec une vitesse constatée de 2 400 Mo/s en écriture et 2 750 Mo/s en lecture, ce qui le place dans le haut du panier de sa catégorie.

Effet de gamme oblige, le packaging de ce WD_BLACK D50 joue dans la cour de la classe avec son fond noir, son écriture stylisée orange pour les points importants, une blanche pour tout le reste et surtout une couche de vernis sélectif brillant sur les photos du dock et les lettres « W, D, B, A, C, K ». Point de détail, les observateurs auront noté l'absence du « L » qui est remplacé par la photo du dock sur la façade. Toutes les informations importantes sont inscrites sur la boîte (vitesse max, compatibilité, contenu de la boîte, etc.) avec une légère insistance sur le fait que cela fonctionne avec un port Thunderbolt 3. Étrangement, la garantie de 5 ans, qui est quand même un argument de poids, n'est pas mentionnée sur la boîte alors qu'elle l'est sur les autres modèles comme le WD_BLACK D30. Les prix conseillés sont de 299,99 € pour le boîtier seul, 449,99 € pour le 1 To et enfin 599,99 € pour celui avec 2 To.

Le WD_BLACK D50 a gardé le look caisse de transport militaire devenu la marque de fabrique de cette gamme, mais cette fois, avec une forme globale carrée, un voyant de fonctionnement et une barre de LED en bas de la façade. Les côtés sont truffés de ports de connexion avec deux Thunderbolt 3, un DisplayPort 1.4, deux USB-C 10 Gbit/s, trois USB-A 10 Gbit/s, un port audio entrée/sortie et un Gigabit Ethernet. Contrairement aux autres modèles de la marque que nous avons testés jusqu'à ce jour, ici point de pied à clipper pour que cela tienne, les quatre tampons antidérapants sont directement collés sur le dessous. Force est de constater que cela tient parfaitement sur une table et ne glisse absolument pas. Ses dimensions (12x12x5,5 cm) et son poids de 445 g pourraient le rendre facilement transportable, mais en temps que dock, il est d'abord destiné à rester sur le bureau prêt à accueillir votre PC portable. Surtout, il est affublé d'une alimentation externe de taille conséquente (15x7x2,2 cm) pesant un demi-kilo à elle seule. Le câble de connexion USB Type-C vers USB Type-C (Thunderbolt 3) mesure 70 cm, ce qui est une longueur tout à fait suffisante pour ne pas être limité ou, à contrario, encombré.

Du côté des performances, le WD_Black D50 est vendu avec comme argument une vitesse de transfert théorique de 3 000 Mo/s. Lors de nos essais, nous l'avons soumis à ATTO Disk Benchmark et les résultats sont excellents, avec une vitesse constatée de 2 400 Mo/s en écriture et 2 750 Mo/s en lecture, le plaçant dans le haut du panier de sa catégorie. Lors de nos essais en utilisation « réelle », le résultat est comme toujours plus léger, mais reste là aussi le meilleur pour un disque dur externe de ce que nous avons eu à tester à ce jour. En effet, quand nous avons transféré le répertoire complet de Shadow of The Tomb Raider (35 Go avec plein de petits fichiers) depuis notre disque dur interne vers le WB_Black D50, il aura fallu une minute et dix-huit secondes, soit 460 Mo/s de moyenne. Une fois en pleine action, le SSD affiche une température de 76°C, noté par notre logiciel de surveillance comme trop élevée. Une fois les tortures de transferts de fichiers terminées, il n'est jamais retombé en dessous des 66°C et il est resté chaud au toucher. À priori, cela ne devrait pas poser de souci puisqu'il semble prévu pour cela, mais cela inquiète toujours. Le ventilateur intégré n'est pas bruyant même s'il tourne en permanence pour essayer de refroidir la bête.

Au final, ce WD_BLACK D50 est avant tout un dock au design sympa qui propose un regroupement de toutes les connectiques utiles aux normes les plus récentes. Pour ceux qui utilisent un laptop, c'est un confort certain de n'avoir à connecter qu'un seul câble pour pouvoir tout brancher d'un coup (écran, Internet, accessoires USB et USB-C, et même un casque audio ou une barre de son). Le fait d'y avoir ajouté un SSD est un plus certain et vu les taux élevés de transfert atteint, c'est même un gros plus. Malheureusement, si l'envie de s'offrir ce « tout-en-un » est bien présente - car le concept est vraiment top - son prix est clairement trop élitiste pour le populariser.

Les plus Un beau design

Patins antidérapants efficaces

Taux de transfert très rapides

Plug and Play

Silencieux

Le nombre de connectiques disponibles Les moins Prix trop élitiste

Température globale élevée

Alimentation externe énorme

Notation Verdict 18 20