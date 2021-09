TEST WD_BLACK D30 : le game drive SSD NVMe externe pour gamer de Western Digital

Avec le WD_Black D30, Western Digital propose trois SSD NVMe externes de 512 Mo, 1 To et 2 To. Celui que nous avons testé est le modèle avec 1 To officiel de capacité, soit 931 Go réels. Il est compatible avec les consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et bien sûr les PC. Le « D » dans son nom le classe dans la catégorie des SSD externes de bureau (Desktop). C'est un point de détail amusant pour un support de stockage avec un boîtier aussi léger et petit.

Du côté des performances, le WD_Black D30 est vendu avec comme argument une vitesse de transfert théorique de 900 Mo/s.

Fidèle à la gamme WD_Black de Western Digital, le packaging de ce WD_Black D30 arbore un aspect classieux avec un fond noir, une écriture stylisée de couleur orange pour les points importants, une blanche pour tout le reste et surtout une couche de vernis sélectif brillant sur les photos du SSD et les initiales du constructeur (WD). À noter, sur le côté, une photo en taille réelle est affichée pour montrer comme il est petit. Toutes les informations importantes sont inscrites sur la boîte (vitesse max, compatibilité, contenu de la boîte, etc.) dont la durée de garantie qui est de trois ans, soit une année de plus qu'imposé par la législation. Un bon point. Les prix conseillés sont de 99,99 € pour le 500 Go, 169,99 € pour le 1 To et enfin de 319,99 € pour celui avec 2 To.

Le WD_Black D30 a donc gardé le design très caisse de transport militaire propre à cette gamme, même si cette fois, au lieu d'un disque dur, c'est un SSD MVMe qui est intégré. De fait, les dimensions du boîtier sont particulièrement réduites avec des mensurations de 95 x 60 x 35 mm, mais cela reste plus gros que ce que propose la concurrence. Il est livré avec un pied à clipser pour lui permettre de tenir sur une table sans problème et sans glisser grâce à ses deux patins antidérapants. Son poids plume de 125 g (137 g avec le support) permet de le transporter assez facilement sans être encombré ou surchargé, mais pas dans une poche à cause de son épaisseur. Le câble de connexion USB Type-A vers USB Type-C mesure 50 cm, ce qui suffit largement pour un disque dur externe portable. Contrairement à Seagate, et comme toujours avec WD, il n'y a pas de housse de transport fournie, ce qui est bien dommage vu que ce SSD vise aussi un public nomade.

Du côté des performances, le WD_Black D30 est vendu avec comme argument une vitesse de transfert théorique de 900 Mo/s. Lors de nos essais, nous l'avons soumis à ATTO Disk Benchmark et les résultats sont bons, avec une vitesse médiane constatée de 888 Mo/s en lecture et 758 Mo/s en lecture, le plaçant dans le haut du panier dans sa catégorie. Lors de nos essais en utilisation « réelle », le résultat est plus mitigé. En effet, lors du transfert de gros fichiers, ce dernier démarre bien autour des 550 Mo/s en écriture avant de tomber au bout de quelques secondes à 222 Mo/s, ce qui est pénalisant. Par exemple, quand nous avons transféré le répertoire complet de Shadow of The Tomb Raider depuis notre disque dur interne vers le WB_Black P30, il aura fallu deux minutes et trente-cinq secondes, soit « seulement » 235 Mo/s de moyenne, ce qui n'est pas ce qui se fait de mieux. Une fois en pleine action, le SSD affiche une température de 64°C, noté par notre logiciel de surveillance comme trop élevé. Cela dit, une fois les tortures de transferts de fichiers terminées, il est retombé très rapidement à 33°C. À priori, cela ne devrait pas poser de souci puisqu'il semble prévu pour cela. Côté consoles, il est compatible avec la PS4 pour le stockage des jeux et des données, mais seulement pour ces dernières avec la PS5 (source constructeur). Côté Xbox One et Series X|S, il permet de stocker les jeux et les données, et cela fonctionne parfaitement et rapidement. Avec ces dernières, le SSD est plug'n play et en le branchant, il est possible de choisir entre formatage complet pour y installer des jeux ou simplement de l'utiliser pour du stockage (vidéos, gameplay, screenshots, etc.).

Au final, le WD_Black D30 est un SSD NVME externe qui offre un look original, un encombrement relativement réduit pour un SSD de bureau et des performances correctes que ce soit avec les consoles ou les PC, pour peu que vous ayez dedans un port USB de dernière génération. Même s'il ne tient pas dans une poche, il reste facile à transporter et l'absence d'une pochette de protection est un point négatif qui, additionné à un prix un peu élevé plombe légèrement la note globale. Pour autant, nous avons trouvé l'objet vraiment très joli et il saura séduire qui a envie d'un peu d'originalité et de vitesse.

Les plus Un beau design

Patins antidérapants efficaces

Poids plume

Silencieux

Plug and Play

Compatible avec les consoles PlayStation et Xbox Les moins Pas de housse de transport

Prix

Débit qui tombe à 222 Mo/s lors de gros transferts

Chauffe un peu

Notation Verdict 16 20